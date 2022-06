La familia de Alicia Rodríguez recurre la puesta en libertad del presunto autor de su asesinato

Los padres de Alicia Rodriguez López, la reportera gráfica de Teleonuba asesinada el año pasado, han querido "dejar patente su profunda indignación por la reciente puesta en libertad del responsable de la muerte de su hija y lamentan la falta de sensibilidad mostrada por la representante del Ministerio Fiscal, que es quien ha propiciado esta situación, al adherirse e informar favorablemente sobre la petición de libertad provisional solicitada por la defensa".

La familia reconoce que "resulta muy triste comprobar que quien debe ejercer la acusación pública otorgue trato de favor al presunto asesino de Alicia, a pesar de los contundentes informes elaborados por la Guardia Civil que apuntan a una clara intencionalidad de los hechos, propiciando que el autor quede en libertad y se pasee tranquilamente por las calles de su localidad, mientras que su víctima, Alicia Rodríguez, se encuentra desde hace un año en el cementerio de Huelva".

A través de un comunicado difundido tan pronto como se ha conocido la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva de poner en libertad al no apreciar riesgo de fuga en el presunto autor de los hechos, la familia de la reportera asesinada asegura que "no es justo, no es aceptable y no es entendible que unos padres tengan que sufrir esta nueva afrenta, al conocer que quien les ha arrebatado para siempre a su hija disfruta tranquilamente de una libertad inmerecida, pues el daño causado es indescriptible e irreparable".

Por último, desde la familia de Alicia "se ha dado instrucciones a su representante legal, el letrado Enrique Arroyo, de que recurra el auto de puesta en libertad, para así tratar de corregir lo que consideran un error de la acción de la justicia y hacer más llevadero el inmenso dolor que siente la familia desde hace un año, cuando le arrebataron injustamente a su hija".