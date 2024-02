Alfombra roja en Huelva para una noche de reconocimientos al mundo del cine

Alfombra roja en la Casa Colón de Huelva para una noche de reconocimientos al mundo del cine. Un gran número de personas se concentra en la plaza del Punto para ver llegar a la gala de los Premios Carmen a los artistas del séptimo arte y de la música. Pasados unos minutos de las siete de la tarde empezaron a pasar por la alfombra roja, actores, actrices, directores, entre ellos los nominados en esta tercera edición del certamen; productores, músicos y directores de festivales cinematográficos.

Kira Miró, Kiti Mánver, Virginia Muñoz, María León y Adela Castaño fueron algunas de las actrices que pasaron por la alfombra roja; Álvaro Clavero, Sergio Rubio, Adrián Ordóñez y José Manuel Poga, algunos de los actores, y cantantes como Fran Perea, Víctor Elías, Miguel Rivera y Nuria Fergó. Chanel llegó pasados unos minutos después de las ocho de la tarde, e indicó que le encanta el cine, "yo soy actriz también, he hecho cine, y me encanta el cine". Señaló que está "muy contenta, muy tranquila, porque por fin he sacado mi disco, estoy disfrutando muchísimo el proceso, vengo a abrir la gala, a cantar un tema de mi disco, Agua, y estoy muy feliz, muy contenta con el recibimiento"

Entre las personas que pasaron por la alfombra roja, el director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, que manifestó que "hay mucha ilusión y ganas por hacer eventos especiales por el cincuenta aniversario y, por supuesto, estamos muy felices de que los Premios Carmen se celebren aquí en Huelva, tienen tres ediciones los Premios de la Academia de Cine de Andalucía y que se celebren aquí en Huelva es algo estupendo para que Huelva comience en febrero con actividades de cine".

Recordó que José Luis Gómez, Premio Carmen de Honor, "fue homenajeado en nuestro festival" y en relación a los onubenses nominados, Omar Banana y Paco Ortiz, comentó que es un buen momento para el cine onubense. Indicó que desde Huelva "se están haciendo cosas muy interesantes. Desde Huelva todo es posible, rodar películas pero también financiar proyectos".

El actor onubense Omar Banana señaló en relación a su nominación en la categoría Interpretación Masculina Revelación que "es algo superbonito, que me nominen en mi casa, en mi tierra, un sitio donde la cultura ha tenido tantos baches a menudo, que se esté celebrando esto aquí, que se le esté dando un cierto reconocimiento a Huelva y sobre todo a la industria del cine, me parece algo tan bonito y estoy tan agradecido de estar aquí nominado, es un sueño".