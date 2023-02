Alertan de un "notable déficit" de médicos especialistas y de familia en la Primaria de Huelva

El Sindicato Médico de Huelva vuelve a insistir a la Consejería de Salud y Familias en la necesidad de implantar, por facultativo de Atención Primaria, un máximo de 35 citas diarias en Medicina de Familia y de 25 en Pediatría. A ello se le suma la petición de "una única agenda por profesional, abolición de agendas paralelas o la desvinculación de urgencias de la consulta programada".

En este punto, la reivindicación pasa por la adecuación de los cupos de médicos de familia a un máximo de 1.200 pacientes. Concretamente, en estos momentos tales cifras no se cumplen en la mayoría de los casos, pues el 52% de los médicos de familia de la provincia de Huelva tienen un cupo superior a 1.500. Asimismo, piden la actualización de las zonas de difícil cobertura cada tres meses, incluyendo el concepto de retribución en dichas zonas.

Son algunas de las propuestas transmitidas por el Sindicato a Salud y Consumo en una mesa técnica celebrada el pasado 9 de febrero, en la que alertaron del "déficit importante de pediatras, médicos especialistas y familia, que no se pueden suplir con profesionales con el nivel de grado en Medicina o en Enfermería".

En este punto, insisten en que "no que no haya médicos de familia ni pediatras, lo que no hay son facultativos dispuestos a trabajar en las condiciones de precariedad que ofertan para el nivel de formación, dedicación y responsabilidad que representa el ejercicio de su profesión".

En lo que se refiere al resto de peticiones, el documento que elaboró el Sindicato Médico onubense recoge otras medidas como el cumplimiento estricto del plan contra agresiones; procesos de desburocratización que alivien el trabajo de los facultativos en este sentido; formación retribuida e incluida en la jornada laboral; la paralización de la implantación de los protocolos de gestión compartida de la demanda de la consulta de acogida; consultas de al menos 10 minutos por paciente; o mejoras retributivas y contratos más estables y atractivos para corregir el "déficit" del que alertan.