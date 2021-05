Alberto Quiles: "Lo que más me dolió fue el Quiles vete ya"

El delantero del Recreativo de Huelva, Alberto Quiles, ha manifestado su "mal estado de ánimo" tras consumarse el segundo descenso de la temporada, así como por la conversación con la afición al final del último choque. En este sentido, ha explicado que, tras los silbidos en el partido ante El Ejido, pidió a la afición que animara y, fruto de ello, se produjeron sendas charlas tras ser sustituido y al final del partido. Las mismas se produjeron en un "tono normal, sin insultos" y "les expliqué que también me dolía la situación porque soy de Huelva y soy del Recre". Asimismo, ha agradecido a la afición su "apoyo" y ha asegurado que les pidió perdón "por mi reacción cuando escuché los pitos, que no fue buena".

A este respecto, ha recordado que lo que más dolor le causó fue el "Quiles vete ya", pero el onubense ha insistido en que se pone en la piel de la grada "y, tal y como ha ido la temporada, yo también silbaría y criticaría al equipo".

Tanto es así, que el delantero no esconde "que el vestuario está roto y que la decepción es muy grande. Hemos fallado todos, no se salva nadie y sabemos que nuestro rendimiento ha estado muy por debajo de lo que se esperaba". A su vez, ha incidido en que "yo por meter más goles no tengo menos culpa del descenso. Hay que recordar que al comienzo de la temporada pude hacer mucho más".

Precisamante, ha señalado que han sido "muchos" los partidos que se han escapado por no materializar las ocasiones, así como por "encajar numerosos goles, aunque esto no es culpa de la defensa, sino del equipo entero". De hecho, sostiene que, "excepto ante El Ejido en Almería, hemos tenido muchas ocasiones, véase los casos del Yeclano o del Recreativo Granada".

Aun así, pese al descenso, Quiles ha asegurado que "afrontaremos los partidos que restan de la forma más profesional posible. Intentaremos ganar y hacerlo por el escudo, por la afición que sufre y por nosotros mismos".

Sobre su futuro, el onubense no descarta continuar en el proyecto, aunque ha reconocido que tiene un dilema sobre si "estar en el equipo de mi vida para luchar por el ascenso o pensar en mí y optar por una buena oferta si llega", aunque ha añadido que "no he hablado con ningún club sobre el futuro".