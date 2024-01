El nuevo juego de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, ya tiene fecha de lanzamiento

Bandai Namco ha puesto fecha de lanzamiento a Sand Land, la adaptación a videojuego del manganime homónimo y obra original de Akira Toriyama, el legendario mangaka creador de Dragon Ball, Dr. Slump y Dragon Quest, entre otros.

Sand Land presenta la historia de Belcebú, príncipe de los demonios, Thief y el sheriff Rao, quienes tienen que explorar el vasto desierto y enfrentarse al Ejército Real haciendo uso de pericia y una variedad de vehículos personalizables.

El objetivo de este equipo de humanos y demonios no es otro que encontrar el Manantial Legendario, capaz de terminar con la sequía que se ha apoderado del mundo. Su aventura les llevará más allá de Sand Land, hacia territorios inexplorados.

Este nuevo juego de acción en tercera persona se lanzará el 26 de abril de 2024 en PC, PS4, PS5 y Xbox Series X|S de la mano de Bandai Namco, que lo distribuirá en tres ediciones: Edición Estándar, Edición Deluxe y Edición Coleccionista. Además, aquellos que lo reserven obtendrán el DLC Survivalist Camo Pack. Los contenidos de las ediciones son:

Edición Estándar (Físico y Digital) : Juego base.

Edición Deluxe (Digital) : Juego base en formato digital, Speed Demon Pack, My Room Furniture Set: Army Base, My Room Furniture Set: Hideout y Calcomanías. Su precio es de 79,99€.

Edición Coleccionista (Físico) : Juego base en formato físico, Speed Demon Pack, My Room Furniture Set: Army Base, My Room Furniture Set: Hideout, Calcomanías, Figura exclusiva del juego, Set de postales y Steelbook. Su precio es de 149,99€. Enlace: https://thousand-sunny.org/el-juego-de-sand-land-anuncia-su-fecha-de-lanzamiento/

Cult of the Lamb recibe Sins of the Flesh, su mayor actualización gratuita hasta la fecha

Cult of the Lamb es uno de los mayores éxitos de los últimos años, y todo apunta a que El Cordero y sus fieles todavía nos seguirán dando horas de diversión gracias a las actualizaciones que Massive Monster y Devolver Digital continúan ofreciendo a sus fans.

Tras Relics of the Old Faith y la colaboración con Don’t Starve Together, ahora Cult of the Lamb se amplía con Sins of the Flesh, su nueva y mayor actualización gratuita hasta la fecha que ya está disponible en PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

Esta actualización añade nuevas misiones, características y mejoras, comenzando por nuevos sistemas de progresión y un renovado sistema de nivelación de progresión de seguidores, así como nuevos rituales, edificios y doctrinas con las que deleitar a nuestra secta.

La vida en el culto crece con edificios más grandes y la llegada de una sastrería, con la que los cultistas pueden elegir su atuendo entre 23 estilos diferentes. A ello se suman también algunas nuevas labores de mantenimiento de la mano de excrementos brillantes con efectos especiales y la posibilidad de subir de nivel la escoba.

Otra de las novedades más destacables de la actualización es la posibilidad de criar nuevos adeptos para nuestra secta. “Cuando dos seguidores se quieren mucho, pueden encontrar un huevo. Nutre el huevo para que eclosione y cuida de la cría hasta que esté lista para jurar lealtad a tu culto”, destaca el comunicado de prensa.

Además, junto a esta actualización Massive Monster también ha lanzado Sinful Pack, una nueva colección de cosméticos que incluye 5 nuevas formas de Seguidor (Cabeza de martillo, mariquita, tigre, llama y esfinge), 6 nuevos atuendos de Seguidor, 6 nuevas decoraciones para tu base y un nuevo y pecaminoso Vellón para el Cordero. Su precio es de 4,99€ en ordenador y 6,99€ en consola.

Enlace: https://thousand-sunny.org/sins-of-the-flesh-la-nueva-gran-actualizacion-de-cult-of-the-lamb