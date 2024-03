Aeropuerto, tren a Sevilla, carretera a la Sierra y presa de Alcolea, las prioridades de Huelva

Huelva tiene seis prioridades en materia de infraestructuras. El desdoble de la carretera nacional 435 que une el sur con el norte de la provincia, el aeropuerto, la conexión ferroviaria con Sevilla y Extremadura, la presa de la Alcolea y la mejora de las infraestructuras eléctricas.

Así lo ha determinado el informe realizado por el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH), cuyo borrador ha sido presentado hoy a los miembros que conforman la Mesa de las Infraestructuras. Un documento que entrará ahora en un periodo de alegaciones y que se aprobará en un plazo de dos semanas antes de presentarlo a todas las administraciones competentes.

El presidente del CESpH, Juan Antonio Márquez, explicó este martes el método de elaboración de estas propuestas para llegar a concretar en seis las necesidades más urgentes de la provincia onubense.

“Comenzamos a trabajar con 88 propuestas que había que ordenar, se seleccionaron 22 y de ésas se han quedado las seis más votadas que responden a tres grandes preguntas: si son infraestructuras necesarias, viables y posibles. Las seis lo cumplen”, explicaba Márquez que agradecía a la Diputación de Huelva que “nos ha aportado los recursos necesarios para hacer este trabajo en un tiempo récord”.

De cada infraestructura se ha elaborado una ficha “bastante completa” en la que se especifica la población afectada, la creación de puestos de trabajo, el impacto ambiental y la historia de la infraestructura, así como las personas o instituciones que son las encargadas de su activación y financiación.

“Estas fichas tienen una virtud porque lo que queremos es dar un paso hacia adelante, no vale repetir lo que se ha hecho, determinamos qué propuesta hay, qué obstáculos tiene y damos una solución alternativa. Tenemos que saber qué camino hay para que esa infraestructura sea viable”, señalaba el presidente del CESpH.

La infraestructura que más votos ha recibido en cuanto a su urgencia e importancia para la provincia onubense ha sido el desdoble de la carretera 435 que “colapsa” el tráfico entre las zonas norte y sur de Huelva.

Respecto al aeropuerto, para el presidente del CESpH no vale el argumento de que hay esta infraestructura en Sevilla y Faro porque “hay turistas que vienen desde más de mil kilómetros y tenemos exportación a más de mil kilómetros. Cuando se sobrepasan los 700 kilómetros el único transporte competitivo es el aeropuerto”.

Márquez también detalló la necesidad de una conexión férrea “más ligera” con Sevilla y una mejora del tren Huelva-Zafra que se conectara con otras vías ferroviarias.

El desbloqueo de una obra ya empezada como la presa de la Alcolea que, tiene en estos momentos informes contradictorios sobre la presencia de aguas ácidas, y las infraestructuras energéticas. No resulta comprensible para el presidente del CES que en una provincia exportadora de energía 2haya lugares de difícil acceso eléctrico, sobre todo en la mitad norte".

El siguiente paso

“Con ese documento nos iremos a todas las administraciones, será el documento de todos, estamos pensando en la provincia de Huelva”, aseguraba el presidente de la Diputación onubense, David Toscano, anfitrión de la reunión de la Mesa de la Infraestructura.

Son las propuestas que “consideramos fundamentales para Huelva, importantes para el presente y el futuro de la provincia”, manifestaba Toscano que quiso resaltar que “detrás de esas propuesta hay un trabajo serio en el que se pone cuál es su coste, sus virtudes y sus debilidades. Creemos que debe ser el mejor de los posibles proyectos que debemos presentar a las administraciones que tienen la responsabilidad de hacer realidad esta infraestructura”.

El presidente de la Diputación incidía en que “la mesa lo que busca es el futuro de Huelva y hacerlo desde la unión, desde el consenso, desde la responsabilidad de todos, para que no se convierta en un simple ‘tú más’. Que el futuro de Huelva venga de la mano de todos y que ese espíritu del 3 de marzo, que en muchas ocasiones Huelva no ha sido capaz de reeditar, sea el documento de toda la sociedad”.

“La idea es que lo firmemos todos. Que se recojan no sólo los plazos de ejecución si no saber donde estamos. En muchas ocasiones no se trata de inversión, porque el dinero está encima de la mesa, sino que el proyecto está atascado en una administración porque falta un informe. Todos debemos ir juntos a reivindicar lo que Huelva necesita, lo que Huelva merece y lo que va a tener en un futuro, espero muy próximo”.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quiso mostrar su apoyo como Ayuntamiento de la capital a la Mesa de las Infraestructuras y solicitarle que se adhiera al manifiesto que demanda la conexión entre Faro, Huelva y Sevilla.

“Huelva necesita infraestructuras ferroviarias, en un primer paso hay que mejorar los trenes que tenemos y que dispongan de más horarios, necesitamos que se comiencen las obras del Corredor del Atlántico que deben estar concluidas en 2030 y no se han comenzado, es una obligación del Estado y de la UE y, por supuesto que nos releguen la alta velocidad al 2050”, reivindicaba Miranda que garantizó que “vamos a ir donde tengamos que ir, estamos en contacto con Bruselas y estoy esperando la reunión con el presidente del Gobierno.”

La alcaldesa de Huelva reclamó también la mejora de las infraestructuras eléctricas ante “la revolución industrial que estamos comenzando y no podemos perder ningún ápice de fuerza, y las infraestructuras eléctricas que tenemos, si vienen todos los proyectos que tienen que venir, se quedan muy cortas”.

Composición de la mesa

Bajo la presidencia del presidente de la Diputación, David Toscano, la comisión está integrada por representantes del Gobierno central, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Autoridad Portuaria, la Universidad de Huelva, el Consejo Económico y Social de provincia, la Federación Onubense de Empresarios, la Cámara de Comercio, UGT, CCOO, así como el diputado de Infraestructuras y los distintos portavoces de los grupos políticos de la Diputación.