Ponce aplaude que la Diputación salga del proyecto del aeropuerto

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Antonio Ponce, señaló ayer que le parece “acertado” que el capital del proyecto del Aeropuerto Cristóbal Colón SA estén en manos privadas al completo y “no esté en manos de instituciones”. La opinión llegó dos días antes de que la Diputación Provincial celebre un pleno extraordinario para desprenderse de sus acciones en la sociedad del aeropuerto.

En este caso concreto habría que mirar de reojo a la comunidad económica europea. Y es que de seguir la Diputación Provincial dentro del accionariado, el Ministerio de Fomento estaría obligado a informar a la Comisión Europea dentro de su tramitación. Este hecho provocaría que los trámites administrativos se alargasen en el tiempo y hasta entraría en juego la opción de que el proyecto del aeropuerto pudiera ser rechazado en Bruselas. Ponce concretó que “el tema es que el trámite administrativo que conlleva un aeropuerto privado cuando hay una institución pública es más lento, necesitan las certificaciones de Europa”, y al ser privado al 100% “no necesita ese trámite”.

Así, se prevé que la Diputación salga del accionariado oficialmente mañana y la Cámara de Comercio de Huelva siga teniendo su participación. Y ahora el turno, apuntó Ponce, es que el propietario actual –Huelva Desarrollo y Progreso SL– “inicie y termine el resto de los trámites que conlleva un aeropuerto”. El trabajo de todos estos años atrás ha sido “llegar hasta donde hemos llegado: ayudar y tramitar todos los temas con Madrid” con el esfuerzo conjunto de la Diputación y la Cámara de Comercio. Ahora después de más de diez años en pasos del proyecto, Ponce cree que en tres años “el aeropuerto debe estar ya tomando campo”, es decir, la puesta en marcha del mismo, o por lo menos, un atisbo físico y visual de una de las infraestructuras que demanda la provincia de Huelva.

“El aeropuerto va a ser una herramienta muy eficaz para el despegue de Huelva, pero claro, de qué vale un aeropuerto si no hay otras infraestructuras que hagan posible que la gente se desplace fuera de nuestra provincia” e incluso “dentro de nuestra provincia”. En esta línea, Ponce remarcó la urgente necesidad de los accesos a las playas. Por esta y varias razones, miles de onubenses salieron a la calle el pasado 15 de marzo. La demanda de infraestructuras que “nos la quitan otras provincias y no por que nosotros no tengamos las condiciones de tener unas buenas infraestructuras”.

Esto ha provocado que el territorio vecino, el Algarve, “se está desarrollando. Nos adelanta en turismo, en infraestructuras...nos adelanta en todo”. Al igual que ocurrió el 3-M con la Universidad de Huelva hace 30 años, “los ciudadanos y las instituciones son conscientes de que ya no podemos agachar la cabeza” y es necesario “demandar constantemente eso que por derecho propio nos corresponde”.