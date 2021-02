Adelante Huelva se aferra al precedente de Ciudadanos para seguir como grupo municipal

La permanencia del Grupo Municipal Adelante Huelva en el Ayuntamiento de la capital está en el aire después de que Podemos solicitara ayer formalmente que uno de sus dos concejales, Jesús Amador, sea expulsado y pase a ser no adscrito por su desvinculación del partido que comparte la confluencia de izquierdas con IU.

Esa posible salida de Amador dejaría a Mónica Rossi como única miembro de Adelante en el Pleno, y podría acabar constituyendo el Grupo Mixto o bien mantenerse al frente del Grupo de Adelante, como ya ocurriera en el anterior periodo municipal de sesiones con la concejal María Martín, en solitario en Ciudadanos. Rossi se aferra ahora a este precedente.

Podemos Huelva oficializó este jueves una decisión que era esperada hace semanas. En enero pasado apartó a Jesús Amador del funcionamiento ordinario del grupo municipal, al cortarse su acceso al correo municipal, a la cuenta corriente de Adelante con la asignación municipal y a la posibilidad de presentar mociones. Ayer fue un paso más allá y pidió en un escrito al Ayuntamiento que el edil cause baja como miembro del grupo y pase a ser no adscrito.

La solicitud de Podemos está basada en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y en los artículos 23 y 24.4 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Huelva. Con esta base jurídica, desde la Secretaría del Consistorio se valorará si procede dar curso a la petición, que podría tener efectos para la próxima sesión plenaria, el 24 de febrero.

En ese caso, además, el Pleno debería decidir sobre el futuro de uno de sus grupos, ya que Adelante Huelva quedaría representado sólo con Mónica Rossi, aportación de IU a la confluencia. El dilema pasaría por autorizar la continuidad del grupo, con todos sus derechos, o dejar que pase a constituir el Grupo Mixto, inexistente hasta el momento, como ha ocurrido históricamente en casos similares en el Ayuntamiento.

Rossi confirmó ayer a este periódico que si se presenta la ocasión solicitará que se aplique la misma excepción que en el anterior mandato municipal ocurrió con Ciudadanos. Entonces, la salida de los ediles Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa de la formación naranja les llevó a continuar en la Corporación como concejales no adscritos, dejando sola a María Martín en representación de Cs, todavía como grupo municipal.

En cualquier caso, Jesús Amador dejó ayer claro a este periódico que no va a “dejar de forma voluntaria las siglas de Adelante”. Aduce para ello que fue parte de “la construcción” de ese proyecto “con más gente que no sólo estaban en IU y Podemos y a las que prometimos trabajar con independencia de Madrid y del PSOE, cosa que no pasa ahora”.

Desde Podemos Huelva, por su parte, se defiende que el paso dado ahora se justifica en que hay un “alejamiento evidente” del todavía concejal de Adelante, ex secretario general de la formación violeta y miembro de Anticapitalistas, de Teresa Rodríguez.

El nuevo portavoz del Círculo Local de Podemos en Huelva, José María García, tras declinar hace una semana valorar la situación para este diario, explicó ayer en nota de prensa que la agrupación de su partido decidió en asamblea que “no se siente representada por Amador tras su distanciamiento y el cese de cualquier tipo de actividad de éste con el Círculo onubense”.

El edil, apunta García, “se ha posicionado libre y democráticamente por otro partido político, decisión totalmente respetable”, y en consecuencia, defiende, Podemos ha activado “los mecanismos necesarios para normalizar la realidad en el Ayuntamiento”.