La subdelegada asegura que no se descarta el AVE a Huelva pero sin dar nuevas fechas

"El AVE lo quiere el Gobierno de España, el Gobierno no descarta para nada el AVE, está diciendo que mientras tanto, más frecuencia, menos tiempo y mejorar la vía". Así lo manifestó la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en la jornada posterior a la concentración ciudadana en la Plaza de las Monjas, en la que participaron unas 3.000 personas. Indicó que el Gobierno está invirtiendo 117 millones en la mejora de la línea y que el próximo año, cuando haya presupuesto, se va a consignar esa partida para iniciar esa opción del corto plazo", que podrá ser una realidad en dos o tres años, "queremos llegar a Sevilla en 50 minutos y el AVE vendrá después, el Gobierno nunca lo ha descartado, y trabajamos por ello".

Incidió en que "hay una apuesta" por ello, pero mientras tanto "procuraremos que se acorte el tiempo lo máximo posible, pero ahí tiene mucho que decir Europa y Portugal, porque hay corredores prioritarios que comienzan por arriba, desde Vigo, Salamanca, Madrid, Lisboa, Oporto, cuando nos pongamos de la mano, el Gobierno de España apuesta por todo, el AVE incluido, pero yo estoy en el ahora, en solucionar para Huelva los problemas de cercanía, conexión, rapidez y de frecuencia".

La subdelegada señaló que "tenemos que ser serios, sensatos y responsable, y no vender expectativas y humo, que no dependen exclusivamente de nosotros". Invita a la Junta de Andalucía, ya que lo considera una prioridad, a que cofinancie el AVE, "lo ha hecho con el metro de Málaga, lo ha hecho el Gobierno de España para con el metro de Sevilla, que ha puesto 650 millones, y nos ponemos todos a correr juntos, es sensato, lo tiene en la agenda política como prioritario, lo vamos a intentar pero con conductas coherentes", y que no vayan a Europa "y voten en contra de un reglamento europeo, el Corredor Mediterráneo, que pone encima de la mesa 26.000 millones de euros para infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y carreteras".

Afirmó que "todas las concentraciones merecen el máximo respeto del Gobierno de España, es legítimo que la gente que esté en desacuerdo con algo o quiera reivindicar algo se manifieste y gran parte de la ciudadanía de Huelva lo ha manifestado ayer". No obstante, destacó que "cuando uno reclama infraestructuras tiene que hacerlo de manera global, Huelva quiere mejorar sus líneas ferroviarias y yo también, el Gobierno de España también, de hecho está trabajando en ello para que así sea, y mejorar las infraestructuras hidráulicas, nosotros también y el Gobierno está trabajando en ello para que así se haga, y queremos mejorar las infraestructuras sanitarias, no sólo las infraestructuras imputables al Gobierno de España, le compete a la Junta de Andalucía terminar ese Chare de Lepe, empezar y terminar el de Bollullos y el de Aracena, y el Hospital Materno-Infantil, y más infraestructuras y más mejoras".

Incidió en que "yo apoyo esa reclamación de Huelva de mejorar, y yo estoy en ello también, yo respeto la manifestación, pero la intención del Gobierno de España de mejorar todas las infraestructuras sin excepción, eso está en la agenda política, en el calendario, y la intención del Gobierno.

Manifestó que "yo pretendo darle la vuelta a eso y que no utilicemos ni manifestaciones ni valoraciones, ni comisiones ni el formato que se le dé, para sesgar la necesidad de infraestructuras globales que tiene Huelva, tienen que estar todas, hidráulicas, ferroviarias, carreteras, sanitarias, que son muy relevantes y más viendo el panorama sanitario que tenemos de listas de espera, desmantelamiento de unidades, falta de efectivos, yo creo que es una prioridad, a la gente le preocupa la salud, los transportes, las conexiones, la conectividad y al Gobierno también".

Apuntó que si "uno ve vídeos contradictorios del presidente de la FOE o del presidente de la Diputación, diciendo, por ejemplo, que el AVE es una utopía, que no es necesario, que ahora no se quiere, y si uno acude a la Comisión de Infraestructuras, donde está representadas 27 entidades y el Gobierno de España, la Junta Andalucía, las corporaciones locales, los agentes sociales representativos, los sindicatos, la FOE y la Cámara de Comercio y solamente se prioriza con el mismo número de votos, tres de veintisiete, seis infraestructuras de veintitrés que son necesarias para Huelva, que han sido votadas por todos, y qué curiosidad que sólo sean las seis estatales y se excluyan otras, uno puede entender que esté politizado el movimiento".