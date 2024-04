Así de espectacular ha quedado la carroza de la Hermandad del Rocío de San Juan del Puerto

La Hermandad del Rocío de San Juan del Puerto lucirá en la próxima Romería la restauración a la que ha sido sometida la carroza de plata la filial rociera que, si bien no será un estreno como tal, sí será uno de los focos de atención de romeros y peregrinos durante el próximo mes de mayo.

La carroza ha sido sometida a un proceso de restauración integral y plateado de sus elementos cuyo resultado no ha dejado indiferente a nadie y ha colmado de satisfacción a todos los que ya han tenido la ocasión de contemplarla, entre ellos, la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, y el concejal Miguel Beltrán, que no quisieron perderse el momento de la llegada de la carroza al municipio tras haber permanecido durante siete meses en los mismos talleres que la realizaran en el año 1976. El presidente de la hermandad, José María Márquez, satisfecho con el resultado, ha explicado que “los trabajos han sido ejecutados en los talleres de la orfebrería de Villarreal en Valencina de la Concepción y no podemos estar más contentos con el resultado”.

Se ha restaurado parte de la madera del techo, reestructuración de las columnas, remodelación de toda la instalación eléctrica y reparación de todas las partes fijas de alpaca plateada que estaban defectuosas. Igualmente se han puesto todas las cantoneras nuevas y los sistemas de cogidas, que antes iban con tornillos roscamadera han sido reemplazados por rilos, unas tuercas embutidas dentro de la plata que facilitan el montaje y desmontaje y hacen que la madera no se deteriore. Todos los elementos de la carroza se han plateado. “Se ha hecho una reestructuración tanto en madera como en metal para posteriormente platear todo”, ha asegurado Márquez, que destacó otras tareas realizadas como el tapado del antiguo freno de la carroza con unos apóstoles, tal y como lleva en la parte delantera y en sus cuatro costados.

La alcaldesa, Rocío Cárdenas, ha expresado el orgullo del Ayuntamiento de la localidad y ha felicitado a la junta de gobierno y a su presidente “porque ha sido posible acometer y finalizar un proyecto que tiene que ver con la restauración de parte del patrimonio histórico de nuestro municipio, gracias al incansable trabajo de todos ellos y a la colaboración de los hermanos, del pueblo, de Magnon y la ayuda municipal correspondiente”. La inversión realizada ronda casi los 35.000 euros.