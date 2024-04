Cinco planes para disfrutar del Rocío el 1 de mayo

El 1 de mayo es el Día del Trabajador y es festivo nacional por lo que muchas personas, independientemente de que tengan opción de hacer o no puente, disfrutarán de esta jornada ya sea en compañía de amigos o familiares o incluso en solitario. Salir de casa y visitar algún pueblo o ciudad para pasar la jornada suele ser uno de las opciones preferidas para un día como éste y El Rocío será a buen seguro un destino elegido por muchas personas. Aquí te proponemos cinco planes para disfrutar de un día en la aldea.

Visitar el Santuario del Rocío

Se trata de una visita casi obligada. Estar en la aldea y no entrar en el Santuario del Rocío no es una opción sea uno o no creyente. Además, hay un buen motivo extra para entrar en la ermita, ya que desde el miércoles 1 de mayo la imagen de la Virgen del Rocío estará entronizada en sus andas procesionales, por lo que todas las personas que acudan a verla podrán contemplarla de cerca tal y como procesionará en Pentecostés, al no estar en el camarín del altar mayor.

Visitar el centro ornitológico Francisco Bernis

Gestionado por SEO/BirdLife, es una referencia para el turismo ornitológico en Doñana. Situado frente a las marismas del Parque Nacional, en la aldea de El Rocío, es una de las mejores ventanas de Europa para la observación de aves. Desde sus amplias terrazas es posible observar espátulas, flamencos, moritos, garzas, miles de aves acuáticas y, muy frecuentemente, a la escasa águila imperial ibérica. El centro pone a disposición del visitante telescopios y prismáticos de alta gama. Además, el personal experto del Centro, se pone al servicio del visitante para ofrecer la información más especializada sobre las aves de Doñana, los últimos avistamientos de interés, rarezas y datos sobre las mejores rutas. El Centro también dispone de diversos paneles informativos, un magnífico diorama sobre las aves de la marisma y una tienda de recuerdos. En la planta superior cuenta con una sala de usos múltiples donde se realizan diversos cursos, charlas y exposiciones de fotografía y pintura.

Visitar Doñana

Hablar del Rocío es hacerlo también de Doñana. El Parque Nacional es un paraíso de singular atractivo natural, declarado Patrimonio de la Humanidad y es el principal tesoro de la riqueza medioambiental de la provincia. Si estamos en Doñana, no podemos no pasarnos por el majestuoso palacio del Acebrón, un precioso palacete de mitad del siglo XIX que se dice que servía de descanso al rey Alfonso XIII durante sus jornadas de cacería. Asimismo, empresas como Discovering Doñana ofrecen varios tipos de excursiones en jeep, muy interesantes si queremos adentrarnos en las profundidades del parque y vivir la naturaleza de la manera más aventurera y bonita. Excursiones de medio día, día completo, para más o menos personas.

Visitar Matalascañas

Aunque el tiempo quizá no acompañe para un día de playa, Matalascañas siempre es una buena opción para contemplar un paisaje inigualable. Situada apenas a 20 kilómetros de la aldea de El Rocío, es una de las más populares y aclamadas, hasta el punto de haber sido elegida por la prestigiosa revista National Geographic como una de las 25 mejores playas de España. Disfrutar de sus acantilados y de su extenso litoral es una apuesta segura.

Visitar Almonte

Visitar la localidad de Almonte es otro de los planes que podemos contemplar para disfrutar esta jornada festiva. Entre los muchos atractivos podemos destacar el Ayuntamiento (construido entre los siglos XVI y XVII), la Iglesia de la Asunción, que cada 7 años acoge a la Virgen del Rocío o el Museo del Vino de Almonte, ubicado en el interior de un conjunto bodeguero de finales del siglo XIX, recientemente rehabilitado.