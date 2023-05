"Cuanto más hermanos haya en el camino, más conocimiento tendremos de la magnitud que alcanzamos"

El presidente de la Hermandad de Huelva, Juan Carlos Rubio, espera la Romería con los brazos abiertos. Los preparativos llevaron a cabo en la Hermandad, donde se vela por una organización que vele por la seguridad de todos los peregrinos que caminan con Huelva.

-¿Cómo es ser el presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva con la relevancia que esta tiene en la ciudad?

-Es una tarea compleja, somos una hermandad muy grande que tiene una repercusión notable y es una seña de identidad de la ciudad. Creo que ninguna otra tiene tanto respaldo por parte de la sociedad onubense y las instituciones locales. Esta responsabilidad se gestiona con interés y el cargo debe tener un respaldo de la formación y el conocimiento. Para formar parte de la Junta de Gobierno de cualquier hermandad hay que conocer su realidad y estar formado profesionalmente porque se mueven presupuestos grandes, los proyectos son bastantes importantes y el patrimonio tiene mucha relevancia. Cada vez la Junta tiene que estar más profesionalizada.

-¿Cómo fueron los días previos a la Romería del Rocío?

-Una vez que pasa la Semana Santa la carrera de fondo de un año se convierte en un sprint final con asambleas y reuniones para que todo esté a punto. La preparación de la logística es bastante grande y hay que tener muchas cosas en cuenta, como los tractores para que no se produzcan atascos, la preparación de La Matilla para la pernocta, reuniones con el Plan Romero y una larga lista que en estas semanas se va llevando a cabo, haciéndolo todo con la Virgen del Rocío presente.

-¿Ha crecido la Hermandad del Rocío de Huelva de cara a la romería de este año? ¿Qué medidas se toman para frenar el crecimiento exponencial?

-Sí, desplazamos a muchas personas y hay que atenderlos. Cuantos más hermanos haya que van al camino, más conocimiento tenemos sobre la magnitud que alcanzamos. Además, como peregrino se debe ser responsable y saber donde se va. Al final al camino hay gente que va por vivirlo, por tener una experiencia nueva, por deporte, pero lo interesante es que todos los que vayan terminen sintiendo la devoción por la Virgen del Rocío, para que esos dos días de peregrinación hacia la aldea almonteña no se desvirtúen para los hermanos, por ello estamos en una tesitura compleja intentando que crecer de forma controlada.

-¿Qué cambios se esperan para esta Romería?

-El único cambio que tendremos en principio es el itinerario de salida por Huelva. Ya hubo un año recientemente en el que estaba el Banco de España en obras y se modificó, ahora no se puede pasar tampoco por la Placeta debido a las obras. Este año se repite el recorrido hasta El Punto y después la comitiva continuará por la Avenida Italia hasta la Comandancia Marina. Otra novedad importante es la restauración de la carroza y el simpecado que van a lucir como hace ochenta años.

-¿Cómo ha sido la acogida de esta modificación en el recorrido por los hermanos?

-Se trata de una decisión acordada con el Ayuntamiento de Huelva y la Policía Local, nos dimos cuenta de que modificar el recorrido era la mejor opción para velar por la seguridad de todos los presentes durante la despedida de la hermandad de la ciudad.

-El Plan Romero de este año contempla una novedad en el control de recogida de residuos. ¿Cómo se gestionará?

-Este año habrá un control a la llegada y a la salida de los sesteos y durante la pernocta, esto se debe a que los caminos son compartidos y hay hermandades que cumplen mejor en este ámbito y otras que no. El Plan Romero lo que busca con esta medida es ver quien realiza de forma correcta su recogida, porque debemos hacerla entre todas las hermandades que pasamos por los camino y el año pasado realizamos un gasto extraordinario en esta materia, no se tiene que olvidar que Doñana es un santuario natural.

-¿Qué puede contarnos sobre la restauración de la carroza y del simpecado?

-Se ha hecho un trabajo al detalle por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio histórico, uno de los más prestigiosos en este tipo de trabajos de restauración, conservación y mantenimiento. El simpecado tiene 84 años y sufre mucho durante el camino, al igual que la carroza, por el terreno al que se someten. La mala praxis en la conservación de este patrimonio ha aumentado su deterioro, por lo que hemos realizado un estudio pormenorizado para que eso no se vuelva a producir.

-La participación de los hermanos en las elecciones para la Romería del Rocío 2023 fue numerosa, ¿cómo fue la jornada?

-Unos 1.700 hermanos se acercaron a votar durante el día, las personas que se presentaban atrajeron el interés de los hermanos y esto refleja que la Hermandad está viva y que la figura del hermano mayor es importante.

-Sobre la obra social de la hermandad, ¿sigue tan activa como en la pandemia?

-Sí, la obra social se ha incrementado porque no tiene sentido que una organización religiosa no preste ayuda ni se vuelque en los demás y que se dedique solo al culto. "Hay decir lo que se hace y hay que hacer lo que dice" y somos una Hermandad que tenemos una gran fortaleza en este ámbito aunque en ocasiones pase un poco desapercibida porque siguiendo los consejos evangélicos "que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda", pero la verdad es que llevamos mucho hacia adelante.

-¿Qué puede contar sobre el cartel de la Hermandad para la Romería del Rocío 2023?

-Es un cartel de José María Jiménez Oliva, es un artista muy reputado y conocedor de El Rocío. Fue hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Triana y fue el que propició un hermanamiento entre las dos hermandades. Lo que trata de representar es la entrega de la Virgen del Rocío a la Hermandad poniéndola a disposición de nosotros para que nos ampare y nos guíe.

-¿Cómo se espera la afluencia de este año?

Se esperan muchos devotos como cada año. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el camino hay momentos que la caravana tiene más de 10 kilómetros esto se debe controlar apostando por los carros tradicionales en detrimento de jardineras o tractores porque en el último tramo del camino cuando el simpecado llega a El Rocío, la hermandad todavía no ha terminado de desalojar Gato, por ello hay que terminar poner freno a un crecimiento desmedido. Esperemos que este Rocío todo salga bien y que veamos a la Blanca Paloma en nuestra hermandad el lunes al amanecer.