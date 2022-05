La experiencia de Diego Capado con el único Papa en El Rocío toma forma de libro

El centro cultural José Luis García Palacios de Fundación Caja Rural del Sur se llenó de público este lunes en la presentación de libro El Rocío y San Juan Pablo II, de Diego Capado Quintana, párroco de la Iglesia de la Concepción. La obra recoge al detalle la visita del Pontífice a El Rocío el 14 de junio de 1993.

Diego Capado, párroco de Almonte y capellán del Rocío por aquella fecha, fue el encargado de recibir al Papa. Estuvo de párroco en Almonte hasta 2006, tiempo en el que dedicó la inmensa mayoría de sus homilías en las fiestas dedicadas a la Virgen del Rocío a las enseñanzas dejadas por San Juan Pablo II en aquella tarde.

Al acto de presentación del libro asistieron, además del autor de libro, el presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación, José Luis García-Palacios Álvarez; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, el coordinador de la obra, Eduardo Sugrañes, y el vicario general de la Diócesis de Huelva, Emilio Rodríguez Claudio.

José Luis García-Palacios Álvarez fue el encargado de abrir el acto y tuvo palabras de elogio para Diego Capado, al que se refirió como "una persona absolutamente conocida", hasta el punto de que "quien no conozca en Huelva a Don Diego, no es de Huelva". También señaló que si el autor de este libro no hubiera sido sacerdote, "habría sido torero y también hubiéramos disfrutado mucho de él".

Sobre el libro, el presidente de Caja Rural del Sur señaló que es "un pilar básico para conocer la visita de Juan Pablo II al Rocío". García-Palacios terminó su intervención recordando cómo se despidió el Papa de Diego Capado, con la conocida sevillana que dice "no te vayas todavía".

El periodista Eduardo Sugrañes, conductor del acto, recordó los emotivos momentos que tuvo ocasión de vivir en El Rocío con la visita de Juan Pablo II y añadió que este libro "va a contribuir a emocionarnos aún más en ese encuentro con la Virgen tan esperado por la pandemia".

Sugrañes explicó que el libro, además de recoger la visita del Papa a El Rocío, "explica el vínculo de Diego con Almonte" y recordó que la recaudación irá destinada a la obra social de la parroquia de La Concepción.

El vicario general de la Diócesis de Huelva, Emilio Rodríguez Claudio, destacó "el servicio y la alegría" del autor de la obra y su entrega diaria. "Gracias por lo que nos has dado y nos sigues dando y, en nombre del obispo, muchas felicidades".

El alcalde de Huelva señaló que "es emocionante este momento, porque hoy se presenta una obra que tiene un enorme significado", porque la visita del Papa fue "uno de los hechos más importantes que ha vivido El Rocío en toda su historia" y aseguró que éste "es un libro necesario que te hace reflexionar".

Sobre Diego Capado señaló que para Huelva "fue un regalo" la llegada de Capado a la iglesia de La Concepción en 2006. "Eres capaz de ponerte en el sitio de cada uno de nosotros y eres el director espiritual de todos nosotros", indicó.

Diego Capado confesó sentirse "muy emocionado y agradecido" por las palabras que pudo escuchar durante la presentación del libro. "Quién me iba a decir que iba a ser yo el sacerdote que recibiera al único Papa que ha ido a El Rocío", señaló Capado.

Explicó que el libro es un recorrido por la experiencia vivida con esa visita histórica, donde se cuenta también el mensaje del Papa que, confesó, "ha estado presente siempre en mis homilías". También agradeció a la Fundación Caja Rural del Sur el apoyo recibido.