Así es el cupón que la ONCE dedica este año a la Romería del Rocío

La ONCE vuelve a llevar a la Virgen del Rocío a su cupón. El sorteo de Fin de Semana de la ONCE del Domingo de Pentecostés, 19 de mayo, tendrá como protagonista a la Romería del Rocío con una imagen de primer plano de la Virgen y el niño con el escudo de la Hermandad Matriz de Almonte, que se reproducirá en cinco millones y medio de cupones en toda España.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el director de la ONCE en Huelva, Francisco García Soriano, y el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Fermín Navarro, han presentado este jueves la imagen de este cupón al hermano mayor de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, en un acto que ha tenido lugar en la sede del Museo del Santuario, y al que han asistido también la directora de la ONCE en La Palma del Condado, Leonor Correa, y el consejero territorial, Juan José Díaz.

De este modo, García Soriano ha definido al Rocío como "una romería de sentimientos compartidos que forma parte de la forma de sentir de los onubenses y los andaluces y de la identidad cultural de un pueblo que sabe progresar desde el respeto a sus tradiciones". En este sentido, el director de la ONCE en Huelva se ha mostrado "muy orgulloso de llevar un año más la Romería del Rocío a todos los rincones de España a través de un instrumento de transformación social tan importante como es el cupón de la ONCE".

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de dos mil euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones. Mientras que el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece mañana viernes, 10 de mayo, un bote de 44 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.