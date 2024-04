El pasado, presente y futuro de los caminos del Rocío, a debate

Los caminos del Rocío son un elemento más de la propia Romería y podría decirse que sin ellos sería difícil entender el Rocío tal y como lo vivimos hoy día. En la actualidad hay cinco grandes itinerarios para llegar hasta la aldea del Rocío: El camino de las hermandades de Sevilla, que tiene su punto de llegada en la aldea por el puente del Ajolí; el camino de las hermandades de Cádiz que tiene su punto de entrada en la aldea, a través de Manecorro– la Canaliega; el camino de las hermandades de Huelva, con acceso por el barrio de Las gallinas– las Tinajas; y los caminos de los Llanos y de los Tarajales o “Tananjales”, el último que se ha recuperado, que discurre paralelo al de Los Llanos.

Pero no siempre fue así, ni siquiera estos caminos tuvieron siempre el mismo trazado. La propia Hermandad Matriz de Almonte recuerda que los caminos del Rocío se articulan sobre las dos antiguas veredas de carne que se cruzaban muy próximas a la antigua ermita y que comunicaban estas zonas de producción con los centros urbanos más significativos de este espacio durante el Antiguo Régimen: Moguer-Sevilla y Niebla-Sanlúcar de Barrameda.

Estas veredas que cobraron un mayor significado, a raíz del descubrimiento de América. Más tarde, la explosión del Rocío al comienzo de la década de los 80 del siglo XX y el desembarco de los medios de comunicación modificaron algunos trazados y sustancialmente la notoriedad de algunos hitos del camino que nunca lo tuvieron con anterioridad.

Podría decirse, por tanto, que los caminos tienen su propia vida y evolucionan con el paso del tiempo. Y precisamente, hablar del pasado, del presente y del futuro de los caminos del Rocío es el tema sobre el que versará la charla organizada por la Hermandad del Rocío de Coria del Río, que tendrá lugar hoy jueves 4 de abril a partir de las 21.00 horas en la Parroquia de Santa María de la Estrella.

La charla estará moderada por José Manuel Peña y contará con la intervención de Ángel Díaz de la Serna, ex vicepresidente de la Hermandad Matriz de Almonte y ex delegado de Romería; José Gallardo Velázquez, jefe de Vías Pecuarias de la Delegación Territorial de Sevilla; Antonio J. Pajuelo Santos, jefe del Servicio de Protección Civil en Sevilla Emergencias 112 Andalucía; Juan Carlos Rubio, presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva; y Juan Ramírez Mejías, miembro de la comisión organizadora del 175 aniversario y ex miembro de la junta de gobierno de la Hermandad de Coria del Río.