Cartel de la Hermandad del Rocío de Huelva 2024: “Quiero que el rociero de Huelva se vea reflejado en mi obra”

La Hermandad de Huelva ya tiene el autor de su cartel para anunciar la Romería del Rocío 2024, una tarea especial que este año se le ha encomendando al onubense Sergio Cornejo que tiene una amplia trayectoria artística y que es arquitecto de profesión. Su inquietud por el dibujo comenzó recién entrado en la adolescencia cuando abrieron en Huelva la escuela de bellas artes Arte 2, donde comenzó su formación, en la que se llevó tres años de su vida y se ha convertido en la base de su formación en la disciplina de las artes plásticas, tanto en el dibujo como en la pintura.

Cuando le dieron la noticia de que sería el cartelista de la Hermandad de Huelva para la romería, Sergio la acogió con los brazos abiertos, “cuando recibí la llamada del presidente me hizo mucha ilusión, mis primeros recuerdos de la devoción rociera son de la mano de la Hermandad y soy muy consciente de lo que significa la romería para mí y para toda la ciudad. Creo que es una oportunidad para devolverle a la Virgen todo lo que me da”. Aunque su familia no es rociera, el hecho de nacer y vivir en Huelva le hizo vincularse a este sentimiento que recuerda desde la infancia con mucho cariño “el no ir a clase ese jueves de salida de Huelva, en el que iba a ver la salida de los carros y siempre me quedaba impresionado”. De la mano de sus amistades el interés por el Rocío fue creciendo y ha vivido momentos muy especiales en él “ellos me han sabido transmitir la devoción por la Virgen, he tenido la oportunidad de ir a cultos, de estar en diferentes casas de hermandad y de vivir el Rocío de una forma maravillosa”.

Actualmente, Sergio reside en Gines, Sevilla, donde trabaja como arquitecto, a cuya Hermandad le realizó su primer cartel para una romería. Además, ha visto muy vinculada a ella, a Villamanrique o a Triana con las que también ha podido disfrutar de algunos ratos de Rocío. El autor confiesa que ser el cartelista de la Hermandad de Huelva es un trabajo que afronta con una gran responsabilidad y agradecimiento y que espera estar a la altura, “es una obra que va a tener una gran repercusión por la Hermandad a la que va dedicada y ya le estoy dando vueltas a la cabeza”. Aunque explica que aún no tiene la idea cerrada, “voy a buscar que el cartel sea representativo siendo siempre fiel a mi línea, me gusta ir a su casa, a ver al simpecado y sentir lo que me transmiten allí para retratarlo sobre el lienzo”. Su objetivo es que “el rociero de Huelva se vea completamente reflejado en mi obra”. Para el arquitecto se trata de un reto personal que antes han llevado a cabo algunos artistas a los que admira como Isabel Sola, Antonio Díaz Arnido o Raúl Berzosa.

Tiene un amplio recorrido en el mundo de las artes y en el ámbito rociero cuenta que su trabajo más especial fue un rostrillo con el que cubrieron el rostro de la Virgen en el Rocío Chico del año 2012, “fue una donación de jóvenes de Gines y me confiaron el diseño a mí, es un sentimiento que no se puede explicar”. Además, ha participado en una exposición de la vinculación de Juan Ramón Jiménez al Rocío con una obra pictórica y ha realizado el diploma de hermanamiento con la cofradía de Pasión de Huelva, su currículum vitae se expande en el ámbito del arte sacro en el que Sergio Cornejo recaba una gran experiencia.

Obras más destacadas

A nivel académico hace arquitectura, un trabajo que no deja de estar vinculado con el arte, es doctor arquitecto y es funcionario en la localidad de Gines. Siempre ha tenido vocación artística y plástica y ha desarrollado esa faceta de forma paralela con su profesión, por ello la arquitectura está muy presente en sus obras.

Sergio Cornejo confiesa que tiene una gran vinculación con el arte sacro y las hermandades por su familia y su entorno, y de ahí nace su inquietud por desarrollar diseños, pinturas y dibujos en ese ámbito. En lo que respecta a la cartelería ha trabajado en Sevilla y Huelva aunque también lo ha hecho en el resto de Andalucía. Ha realizado el cartel de la Semana Santa de Triana “uno de los que más orgulloso me siento”, el cartel del aniversario fundacional de la Hermandad de Pasión de Huelva y de la Esperanza y también ha trabajo para Los Judíos. “Para mi todas las obras son especiales pero le tengo especial cariño a una de las primeras que la hice para la Hermandad de Estudiantes”.

En el diseño de enseres ha tenido la oportunidad de tener una producción amplia, pudiendo crear piezas como la corona para la coronación de la Virgen del Carmen del Convento del Santo Ángel de Sevilla y para la Virgen de la Estrella de Sevilla, de la que es hermano. A esta última le ha diseñado los varales del palio con la ayuda de Juan Borrero, la diadema de la titular y el juego de ciriales del paso de misterio y el palio mientras era miembro de la Junta de Gobierno.

Finalmente, también ha realizado convocatorias de cultos para la Hermandad del Rocío de Huelva, Los Judíos y para las Tres Caídas.