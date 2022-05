Prohibido aparcar en estas calles de Huelva en la salida de Emigrantes al Rocío

En la Hermandad de Emigrantes, que parte hacia El Rocío este miércoles, se prevé la salida de unas 2.000 personas, así como 120 caballos, 12 carros tradicionales, 8 vehículos de tracción animal (charrés y manolas), 22 tractores con remolques adornados, 20 vehículos de apoyo, 1 vehículo taller, 1 vehículo para el Veterinario y el herrador. Además los diputados de orden dispondrán de 3 vehículos, 2 quads y 1 moto.

Para garantizar la seguridad y el esplendor de las hermandades y de los ciudadanos se prohibirá aparcar en algunas calles de la ciudad. Estos lugares son: Paseo de la Glorieta (ambos laterales desde el Colegio Molière hasta la Comisaría de Policía Nacional; Paseo Independencia (completo); Pza. de la Merced (puerta de la Catedral); C/ San José (completa); C/ Puerto (desde C/ San José hasta C/ Ciudad de Aracena); C/ Los Milanos (desde C/ Galaroza hasta confluencia con C/ Blanca Paloma); C/ Blanca Paloma (completa); C/ Beas (hasta confluencia con C/ Galaroza); Méndez Núñez (completa) común con Huelva; Plus Ultra (completa) común con Huelva; y Gravina (completa) común con Huelva.