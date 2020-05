Huelva y Emigrantes se unen para vivir los principales actos de Pentecostés

La Hermandad de Huelva se dispone a vivir un Pentecostés muy distinto que se ha iniciado con la celebración de sus cultos anuales.

Desde el jueves 28, que sería el de su partida hacia El Rocío, se van a celebrar una serie de actos que tendrán como centro su casa de hermandad. En los actos principales y que habitualmente son los que las filiales se unen a la Hermandad Matriz de Almonte, participarán en la casa de Huelva las dos hermandades rocieras de nuestra ciudad, la de Emigrantes y Huelva.

La misa del Domingo de Pentecostés que presidirá el obispo de Huelva, José Vilaplana, en la parroquia de la Asunción la seguirán de manera online y por las retransmisiones televisadas.

A las doce de la noche del domingo 31 se rezará el santo rosario en la Hermandad de Huelva con la presencia también del Simpecado de Emigrantes.

Al día siguiente, Lunes de Pentecostés, a las 21:00 ambas hermandades celebrarán misa como cierre de los actos programados.

La Hermandad de Huelva iniciará los actos el día 28, a las 09:00 con misa de hermandad, a modo de la tradicional misa de romeros que celebran cada año antes de partir hacia la aldea almonteña.

Mientras que de 12:00 a 14:00 se podrá acceder a la casa de hermandad, mientras que a las 21:00 será el rezo del santo rosario, al igual que al día siguiente.

Huelva celebrará sus propios y tendrá visita al Simpecado el jueves día 28

El sábado día 30, a las 21:30, será la presentación de la crónica de la romería de 2019, realizada por David Martín Bernal.

La Hermandad de Huelva señala en un comunicado que ante la situación existente y atendiendo a las normas de seguridad que hay que aplicar para la celebración de los actos, se van a tomar unas medidas organizativas ante el reducido aforo de su capilla, y para poder facilitar la asistencia del mayor número de hermanos posible todos estos actos se celebrarán en el patio de su casa de hermandad.

En caso de que las condiciones meteorológicas lo impidan, los actos se celebrarán en la capilla, a puerta cerrada, y con la sola presencia de la junta de gobierno y la hermana mayor, en representación de todos los hermanos.

Una vez aplicadas las distancias de seguridad, y descontados el sacerdote, concelebrantes, y demás personas necesarias para la celebración de los actos, el aforo permitido es de 92 hermanos sentados.

Para el rosario del domingo 31, y la misa de hermandad del lunes 1, al celebrarse conjuntamente con la Hermandad de Emigrantes, contarán con una parte del aforo para la asistencia de sus hermanos, siendo ellos los responsables de organizar la ocupación de dichos asientos. El reparto para esos dos actos quedará de la siguiente manera: 55 asientos para la Hermandad de Huelva y 37 para la Hermandad de Emigrantes.

Dada la amplia nómina de hermanos de la Hermandad de Huelva, la asistencia a los actos queda reservada exclusivamente a los hermanos, salvo en lo relativo al turno de visita al Simpecado el jueves 28 a las 12:00, que será de libre acceso.

El plazo de inscripción comienza el miércoles 20 a las 10:00

Así se aplicarán unas normas para la asistencia a los actos, que deberá ser previa inscripción, vía telefónica al número 959 23 46 58, en horario de 10:00 a 14:00, hasta completar aforo. No se permitirá la inscripción por ningún otro medio que no sea el telefónico, ni si quiera de manera presencial. El único acto para el que no será necesario inscribirse es la apertura de puertas para visitar al Simpecado que se realizará el jueves 28 a las 12:00.

El plazo de inscripción comenzará el miércoles 20 a las 10:00.

Para que un mayor número de hermanos puedan participar de los actos, cada uno de ellos sólo podrá inscribirse en un en concreto, así como dejar constancia de a qué otro quisiera asistir en caso de no completarse el aforo, creándose una lista de espera de cada uno de ellos para los casos en que el aforo quede incompleto.

Cada hermano que se inscriba sólo podrá apuntar consigo a otro hermano, que resida en el mismo domicilio, y deberá ser para el mismo acto.

La asignación de los asientos se realizará por estricto orden de inscripción.

Para acceder al recinto será obligatorio el uso de mascarilla y presentar el DNI.

Para evitar aglomeraciones, las puertas se abrirán 45 minutos antes del inicio de cada acto, se ruega llegar con la mayor antelación posible.

Estará prohibido el libre tránsito por el recinto. Al llegar, un miembro del equipo de protocolo le acompañará a su asiento, en el que permanecerá sentado en todo momento hasta la finalización del acto. La salida será igualmente ordenada, de uno en uno, y guardando la distancia de seguridad.

En las celebraciones de la Eucaristía, al llegar la comunión, el sacerdote se acercará a cada hermano que desee comulgar. La recepción del Cuerpo de Cristo deberá realizarse sin guantes en las manos y colocando la mano derecha bajo la izquierda.

En base a las consideraciones realizadas por las autoridades sanitarias, la Conferencia Episcopal Española y el Obispado de Huelva, recomiendan a los hermanos mayores de 65 años, o con alguna patología, que no acudan a los actos previstos.

En el caso de la apertura de puertas para poder visitar al Simpecado el jueves 28, a las 12:00, no se permitirá en ningún momento sentarse en el recinto. La visita se realizará andando, por el recorrido indicado, y respetando las distancias de seguridad. Una vez llegado al altar, para evitar aglomeraciones y favorecer la mayor participación posible, no se permitirá pararse ante el Simpecado.

Al finalizar cada acto, el recinto será desinfectado completamente siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

La Hermandad de Huelva espera de todos los hermanos y devotos su máxima comprensión y colaboración. Desde la junta de gobierno se ha diseñado este programa de actos, en el patio, a fin de dar la posibilidad a la mayor cantidad de hermanos posible, a que puedan participar de los mismos en estos días señalados.

En este sentido, indica en el comunicado que “debemos ser conscientes de la situación en la que nos encontramos, y que dada la amplia nómina de hermanos, y la cantidad de devotos existentes en la ciudad, es del todo imposible que podamos asistir todos a los actos programados”.

Por tanto, dado que “a pesar del esfuerzo que va a suponer, somos conscientes de que mucha gente no podrá acompañarnos en estos días, apelamos a vuestra comprensión, colaboración, y solidaridad, para que todo se desarrolle de la mejor manera posible, en estos duros momentos que vivimos”.