La Hermandad Matriz aborda la restauración de la Virgen del Rocío en una reunión con sus hermanos

El estado de la imagen de la Virgen del Rocío ha generado incertidumbre durante años. Fue a finales de los 70 la última intervención llevada a cabo por Francisco Arquillo, desde entonces no se conoce públicamente otra restauración a la Blanca Paloma. Para hacer frente a esta cuestión la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte, presidida por Santiago Padilla, ha convocado a sus hermanos a un cabildo extraordinario para abordar el tema de la restauración de la imagen.

Durante estos días, los hermanos de la Matriz están recibiendo por correo postal una carta en la que se les informa de la cita, que tendrá lugar en la parroquia de la Asunción en Almonte, el domingo 24 de septiembre con un orden del día que tendrá como punto protagonista la restauración de esta imagen, que genera una gran expectación entre todos sus devotos. La curiosidad sobre este tema ya se ha despertado, debido a que la Hermandad lo ha realizado con la máxima discreción.

Se trata de uno de los grandes retos la recién reelegida Junta de Gobierno presidida por Santiago Padilla, un proyecto ambicioso y en el que la Hermandad ha llamado a todos sus hermanos para tratarlo de primera mano. Es un proyecto sensible por ello, desde la Matriz, no van a hacer ningún avance sobre la reunión hasta que no se haya celebrado.

Actualmente, la Junta de Gobierno se encuentra inmersa en llevar a cabo su propuestas que comprendían, según declaró el presidente en su relección, cuidar la imagen y la casa de la Virgen y seguir recuperando el patrimonio histórico-artístico de la Hermandad.

Por otro lado, la Matriz ha anunciado la ofrenda floral que se llevará a cabo esta domingo en el santuario en la aldea y el calendario de peregrinaciones que comenzarán el 17 de septiembre para que las 127 filiales puedan llevar a su simpecado ante las plantas de la Virgen del Rocío.