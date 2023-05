Santiago Padilla: "Espero que la procesión de la Virgen del Rocío se desenvuelva como hemos soñado"

Las campanas de la Parroquia de la Asunción repicaban, una salva de cohete se escuchaba en el cielo y en Almonte se respiraba Rocío en cada rincón. En el patio de la Casa Hermandad de la Matriz, Santiago Padilla, habla con emoción de una Romería del Rocío para la que apenas quedan tres días. Un sentimiento rociero, que como almonteño, vive cada año llevando la responsabilidad de ser el rostro visible de todo un pueblo.

-La Hermandad Matriz pondrá rumbo a la Romería del Rocío en apenas tres días. ¿Cómo se palpa esta emoción en Almonte?

-Con la ilusión de todos los años, muchas ganas de vivirla y con la sensación de que va a ser una romería multitudinaria, como ya lo fue la del año pasado, pero probablemente este 2023 más. Deseamos que sirva para extender la devoción a la Virgen, que es la que mueve a la Hermandad Matriz a realizar un gran esfuerzo junto con las administraciones que nos ayudan en la organización con el Plan Romero.

-Una Romería que no para de crecer, ¿este año se espera aún más afluencia que el año pasado?

-Si nos atenemos a como han evolucionado las primeras grandes citas del calendario de fiestas populares en España, como la Semana Santa o la Feria de Abril, todo hace pensar que va a ser un Rocío muy multitudinario porque es la primera romería que realizamos sin ningún tipo de restricción.

-Se han unido dos nuevas hermandades filiales a la Romería del Rocío, Torremolinos y Montequinto, ¿se pretende seguir creciendo en este ámbito?

-Es verdad que tenemos cada vez más dificultades para crecer sobre todo en la Romería. A lo largo de los 365 días del año sí tenemos margen de crecimiento y por tanto, creo que estamos en un momento en el que hay que hacer una reflexión importante hacia donde queremos ir en los próximos años. Durante la pandemia, hemos podido pensar sobre esto y en los próximos cuatro años habrá que reflexionar sobre si este modelo de crecimiento que tenemos es sostenible, porque los caminos y el espacio temporal no se pueden ampliar. Problemas más importantes que este se han resuelto y estoy seguro de que encontraremos mecanismos para atender el deseo legítimo de tanto lugares que quieren tener sus hermandades y que esto sea sostenible.

-¿Habrá que poner límites?

-A mi no me gustaría poner límites, sino buscar fórmulas para seguir creciendo. Si algo nos han enseñado nuestros mayores es esa voluntad de compartir la devoción, poner límites sería la última opción y la que yo no abordaría en ningún caso.

-El Rocío se ha convertido en un atractivo turístico a la vez de un acto de fe. ¿Cómo se compensan estas dos caras de la moneda?

-Esto no podemos obviarlo y ocurre en muchas otras fiestas religiosas de España, como en Semana Santa sin ir más lejos. Sabemos, desde el punto de vista religioso, que muchas personas que han venido con otros objetivos o motivaciones, han encontrado en El Rocío su caballo de Damasco, porque el color del Rocío deslumbra.

Ahora mismo hay dos proyectos de un claro carácter turístico como Destino Rocío, que pretende convertir El Rocío en un Santiago de Compostela de Andalucía y por otro lado, el Camino del Rocío a Santiago, que se está ejecutando en paralelo. Creo que son dos grandes oportunidades para esta romería, que mientras que se respete la aldea como un lugar de espiritualidad y como santuario natural, nosotros vamos a apoyarlas.

Además, la Hermandad Matriz abrió la oficina del peregrino con la finalidad de atender al turista que busca información sobre la aldea, disponemos de una página web con la colaboración de la Fundación Atlantic Copper, que por primera vez se ha traducido al inglés para que esta celebración llegue a ser aún más internacional, orientada a una captación proactiva para que vengan a conocer la devoción rociera.

-Este año la misa pontificial será presidida por el Nuncio del Papa en España. ¿Cómo se espera este momento?

-Yo creo que es un gran acontecimiento en la historia del Rocío, solo tenemos constancia de otra ocasión en la que estuvo en Nuncio y fue durante menos tiempo. Es una manera de celebrar el 30 aniversario de la visita del su Santidad el Papa. Nosotros hicimos una invitación hace ya unos cuantos meses a Roma y el Nuncio vendrán en representación a su Santidad para conmemorar una visita especial, en la que tenemos previstos una serie de actos como bendecir un retrato del Papa para el Santuario y presentar un libro dentro de nuestra colección de espiritualidad con el discurso de Juan Pablo II, en el que añadimos una glosa que hizo el mariólogo, Calero de los Ríos y que sirve para sacarle jugo a este discurso. Además, estamos terminando el acceso a la Puerta del Sol que fue donde el Papa se dirigió a los Rocieros.

-Se ha celebrado la Asamblea General de Hermandades, ¿cómo están los ánimos entre las filiales?

-Muy bien, en el mundo de las hermandades impera el espíritu de fraternidad, cada vez somos más conscientes de que El Rocío no se puede sacar adelante sin ese sentimiento. Hay que sacrificar cosas y ser generosos para pensar en todos los romeros que van a El Rocío. También se anunciaron algunas medidas nuevas, concretamente en el camino de Sevilla, para abordar los problemas de colapso y aliviar la situación.

-Se habló del riesgo de incendio debido a la sequía, ¿qué medidas se van a tomar?

-Hace muchos años que no se enciende fuego en el camino y se van a pedir que se extremen las medidas cautelares y que los focos de calor que pudieran generar un fuego estén controlados, porque desgraciadamente el campo está muy seco. Por tanto, todas las medidas de precaución que se tomen serán pocas.

-También se pidió revertir la situación de los vehículos de tracción mecánica.

-Los rocieros tenemos que ir tomando consciencia, cuando se comenzó a introducir la tracción mecánica en los caminos, allá por los años 60, hubo voces que advirtieron de que esto iba a ser dañino para El Rocío. Es cierto que las situaciones que se han vivido en la Raya Real hay que evitarlas y la única manera de hacerlo es desviando la tracción mecánica. El objetivo es que el camino sea una experiencia agradable y no tiene sentido salir de la ciudad para introducirse en un embotellamiento en el campo.

-En los caminos de Huelva hay novedades con la gestión de residuos. ¿Qué podría contarnos?

-Hay una conciencia razonablemente buena entre los rocieros y hermandades grandes como Huelva y Emigrantes, pues tienen un problema mayor en este ámbito que se puede ver agudizado por las Hermandades que le preceden. Este año se pide aumentar los esfuerzos y se van a realizar controles para ver cómo actúa cada hermandad filial en el camino. Estoy seguro de que su alto nivel de conciencia con la preservación del medio natural va a desembocar en que todos los peregrinos hagan lo que esté en su mano para dejar los caminos lo mejor posible.

-Con la vuelta de la Virgen a El Rocío. ¿Se ha resentido la economía en Almonte?

-Bueno lo primero que hemos conseguido es que el ambiente de la aldea haya mejorado sustancialmente, esto es un tema que nos preocupaba debido a la degradación que sufrió cuando no estaba la Virgen, su núcleo fundamental. La economía de Almonte también mejora cuando la Virgen está, han sido 30 meses y ahora es normal que se resienta. Hay negocios que solo se abren cuando está la patrona aquí y de eso somos conscientes los almonteños. Pero lo que más nos preocupaba era la aldea, hay negocios que cerraron durante la pandemia y lo más importante es que este clima ha mejorado.

-El paso de la Virgen ha llegado al Santuario. ¿Cómo son las sensaciones para la procesión de este año?

-Nos hemos puesto en manos de los técnicos que son los que saben. En el paso se han hecho las mejoras, se ha ensayado la estructura anterior, cosa que no se había hecho nunca, y en base a los resultados de ese ensayo, que significa someterlo a situaciones límites y ver como responde, se ha diseñado una estructura nueva que debe tener todas las garantías para que discurra la procesión como todos queremos. El año pasado en las primeras horas de la Virgen en la calle hubo buenas sensaciones, incluso en la procesión en Almonte también tuvo un comportamiento bastante bueno si lo comparamos con la procesión de hace nueve años. Todo nos hace pensar que vamos a tener una buena procesión y que esto nos abra un nuevo camino en el que la Virgen en la calle nos de más alegría y satisfacción.

-El Rocío también es sinónimo de obra social, ¿cómo enfoca esto la Hermandad Matriz?

-Para nosotros es un pilar fundamental de nuestra actividad, que se manifiesta en muy diversos aspectos. Por una parte, tenemos un bloque de ayudas periódicas con las asociaciones benéficas de Almonte, hay otra línea a particulares que acuden a Cáritas, a la Hermandad o al Ayuntamiento, desde el pago de facturas hasta modificaciones en casas. Además, hemos tenido una concienciación particular con varios niños de Almonte con enfermedades particulares tendiéndoles nuestra mano y un sinfín de situaciones que van surgiendo y que la Hermandad en la medida que va pudiendo intenta atenderlas.

-A título más personal, ¿cuál es el momento que espera con más ganas de esta Romería?

-La procesión, que se desenvuelva como hemos soñado desde el principio de esta legislatura. Nosotros hicimos una propuesta muy arriesgada, desde hace tiempo se venía hablando de esta solución, probablemente una de las más complejas. Anteriormente se habían hecho modificaciones parciales en las andas de menor calado que no habían dado los resultados esperados. Por tanto, entendimos que con la procesión de Reina en Almonte, teníamos que dar un salto en este tema estudiando la posibilidad de realizar una reducción del peso, aligerando la estructura sin poner en riesgo a la imagen. En lo que supone a la seguridad de la imagen, sabemos que se ha mejorado y en esta salida queremos confirmar las sensaciones que hemos tenido en estas dos procesiones y se desarrolle con normalidad.

-Un momento que recuerde con cariño de su presidencia.

-He tenido muchos gestos de afecto porque hemos afrontado muchas situaciones inimaginables. Después de hacer una comparecencia a través de redes sociales para manifestar que teníamos que suspender la romería, que me llegaran mensajes de apoyo siempre ha sido una forma de enjugar un poco el dolor.

El encuentro con las hermandades también han sido un momento de júbilo y he tenido ocasión de estar en muy diversos lugares de la geografía y siempre ver a un pueblo homenajeando a la Reina de las Marismas, como almonteño, es un hecho especialmente emotivo.

Además, la vuelta de la Virgen a la aldea, el recibimiento de los reyes y momentos en los que se siente la recompensa de ser almonteño y presidente de la Hermandad Matriz.

-Se presenta a la reelección a presidente de la Hermandad Matriz. ¿Cómo afronta la candidatura?

-Queremos desarrollar las iniciativas que no hemos podido finalizar en estos cuatro años, porque hemos podido llevar a cabo tan solo dos romerías. La pandemia nos ha restringido mucho la relación con nuestros hermanos y tenemos proyectos de cierta significación que se han quedado pendientes, como las reglas de la Hermandad Matriz. Además, tenemos obras pendientes en el Santuario, acciones sociales y hemos realizado un esfuerzo muy importante de la recuperación del patrimonio artístico de la Hermandad y realizar un impulso a la oficina de atención al peregrino. Un gran abanico de actividades e iniciativas que necesitan una alta reflexión y alcance, tenemos un diagnóstico de la actualidad y queremos ir solventando cuestiones. Por ello, pedimos a los hermanos que valoren el esfuerzo que hemos hecho en esto cuatro años señalando que esto nos da una fuerza que nos prepara de una forma especial para el futuro.

-Deseo para esta Romería del Rocío 2023.

-Que brille por encima de todo la Virgen y que su mensaje de esperanza llegue a todas las personas que van a venir a El Rocío a postrarse a sus plantas, a suplicarle y pedirle y también a darle gracias.