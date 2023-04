Verónica Ramos : "Animo a Almonte a que me acompañe y que entre todos hagamos hermandad hasta El Rocío"

Verónica Ramos es la elegida como hermana mayor de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte. Rociera desde pequeña quiere que la fe rebose durante esta romería y transmitir sus sentimientos hacia la Virgen del Rocío a todos los hermanos. Natural de Almonte, lleva desde los dos meses de vida disfrutando de la romería con sus padres, que le han inculcado el amor a la Blanca Paloma.

-¿Cómo recibió la noticia?

-La recibí con mucha emoción porque para mí esto es un sueño hecho realidad y no tengo palabras para describir todo lo que sentí en ese instante. Es algo que se quedará grabado siempre en mí y lo recordaré con mucho cariño.

-¿De dónde nace la idea de la candidatura?

-Soy rociera desde pequeña, de 43 años que tengo he vivido 42 romerías del Rocío. Me siento muy orgullosa de que mis padres me hayan inculcado la devoción por mi patrona desde tan pequeña, mi primer Rocío lo hice con dos meses. Tenía inquietud cuando era adolescente y siempre lo he comentado en mi casa, pero se veía como algo complicado. Es verdad que se trata de un proyecto que, para ponerlo en marcha, se tienen que reunir una serie de circunstancias. En mi caso este es el cuarto año que me presento con dos años de pandemia de por medio, han sido épocas complicadas para los almonteños en la que nos hemos encomendado a la Virgen del Rocío para que todo volviese a la normalidad.

-¿Cuál es su vinculación con el Rocío? ¿Y con la hermandad?

-Puedo decir que no he faltado ningún año, mis padres me han inculcado el amor por la Virgen del Rocío de una forma muy especial y yo lo he acogido con los brazos abiertos. Soy religiosa y practicante e intento asistir a todos los actos posibles que organiza la Hermandad Matriz de Almonte, mi fe la llevo por bandera. Colaboro en todo lo que puedo y respeto las decisiones de la Junta de Gobierno, porque hay que tener en cuenta muchos factores al ser una romería reconocida a nivel mundial. Para dejarla en el lugar que se merece mi equipo y yo nos coordinamos para trabajar de la mano.

-¿Cómo se plantea la Romería del Rocío 2023?

-Yo la planteo con mucha ilusión y un gran trabajo y esfuerzo por delante. Tengo que agradecer a todas las personas que me siguen en esta andadura y me han apoyado en cada paso. Hay gente que se ha quedado en el camino y que no va a poder vivir a mi lado este sueño, pero lo haremos por ellos.

-¿Cómo afronta los actos que comenzaron desde el inicio de la candidatura?

-Esto lo he planeado afrontando el día a día y organizando la agenda para poder llegar a todo, cuadrando horarios y según como se vayan presentando las cosas. Muchos no son conscientes de la envergadura que esto alcanza, pero estoy segura que con fe todo va a salir bien.

-¿Qué momentos de la Romería del Rocío tiene más ganas de vivir?

-Para mi todos las romerías han sido diferentes. Ya he vivido algunos de los más emotivos, como el momento en el que me colgaron la medalla de hermana mayor. Otro de ellos es la madrugá del domingo, cuando entre en la nave central de la iglesia con nuestro simpecado de Almonte y pueda presentarlo ante la Virgen el Rocío que esperará impaciente a su salida. También, la espera del paso de nuestra madre por la Casa de Hermandad o el miércoles del camino en el que el pueblo se echa a las arenas en su caminar para inaugurar la Romería del Rocío 2023. Me gustaría destacar que espero que los días de festejos todo transcurra con total normalidad y que no haya percances durante el día.

-¿De la mano de quién va a vivir su experiencia como hermana mayor de la Hermandad Matriz de Almonte?

-En una candidatura de esta envergadura mis amigos y familiares me acompañan, tenemos cincuenta días desde el Domingo de Resurrección y por delante unos preparativos intensos. Confío en el grupo de personas del que me he rodeado porque se han involucrado conmigo año tras año para cumplir mi sueño de ser la Hermana Mayor de la Romería de mi pueblo.

-¿Cómo están siendo los primeros días después de ser elegida?

-Se trata de una romería conocida a nivel mundial y está organizada de una forma muy especial que se trata de perfeccionar todos los años. Todavía estoy intentando poner los pies en el suelo y ahora hay que ponerse manos a la obra para que todo salga bien.

-¿Qué le va a decir a la Virgen del Rocío cuando la mire a los ojos?

-No sabría contestar porque como almonteña tengo un sentimiento tan mágico y espiritual hacia mi patrona que no sé lo que se podría pasar por mi mente. Seguramente le pediría que la procesión transcurra con el máximo esplendor y prudencia para que todos los romeros puedan disfrutarla. En este camino he tenido que dejar a familiares atrás y me acuerdo de ellos cada día pero sé que me protegen desde las marismas eternas del cielo

-Un deseo para la Romería del Rocío de 2023.

-Me gustaría dedicarle unas palabras a mi pueblo, para darles las gracias a todos los que me votaron el Domingo de Resurrección y han hecho realidad mi sueño. Les animo a que nos acompañen y que todos vayamos unidos en hermandad y demos ejemplo como anfitriona de nuestra romería, dejando a Almonte en el lugar que se merece.