José Antonio Ortiz: "La pandemia me ha enseñado a saber esperar"

No cabe dentro de sí. Y vive prácticamente en un sueño. El hermano mayor de Emigrantes, José Antonio Ortiz Nono, se encuentra a horas de salir hacia la aldea. Es feliz por lo que sabe que a vivir y hasta allí va para darle las gracias a la Virgen. A su lado irá su hijo Javier, de apenas 10 años. Hará el camino completo por primera vez a caballo. El corazón de Nono es un cúmulo de sentimientos que está a un paso de abrirse.

-¿Cómo de rápido late su corazón estos días?

-Pues se puede imaginar. Creo que estamos ya en esta recta final. A días de un sueño que lleva dos años y pico paralizado por esto que hemos vivido todo el mundo. La espera ha sido muy larga. Y estoy viviendo momentos que son preciosos, bonitos, y lo que queda por vivir.

-Cuando fue elegido hermano mayor nunca se imaginó que iba a tardar tanto en llegar el día.

-Esto no lo esperaba nadie. Jamás esperaba vivir lo que he vivido. Ha sido bonito también. Ha sido un Rocío diferente, un Rocío de Luz, un Rocío de Esperanza, pero sí es verdad que la espera ha sido muy larga. Pero creo que va a tener una recompensa muy bonita. He compartido varias entrevistas con la hermana mayor del Rocío de Huelva, Desiré Márquez; con la hermana mayor de la Matriz, Rocío Corona; y el sentimiento que tenemos, como imagino que el resto de hermanos mayores de la provincia, de España y del mundo es que estamos con la fe puesta en la Virgen del Rocío. Hemos tenido la suerte de pasar un domingo, en Almonte, en la procesión con la Virgen. Hemos disfrutado con la Virgen en la calle. Y ya esto es realidad. Ya estamos viviendo realidad. Y ya sabemos que ahora sí, ahora sí, Emigrantes sale para El Rocío en busca de la Señora.

-Aunque no ha habido Romería en dos años, ha vivido momentos históricos.

-Esto es historia para la Hermandad, para mi persona, y para todo el que ha vivido esta pandemia cerca de mí y cerca de la Hermandad de Emigrantes. Tengo todavía en mi retina momentos de sueños. Y echo mucho de menos a mucha gente que se ha ido en estos tres años, que desde el cielo estarán ahora mismo disfrutando de lo que voy a vivir, y que desde el cielo, por supuesto, van a estar acompañándome el día 1 de junio cuando la Hermandad de Emigrantes salga para El Rocío. La verdad es que estamos todos con los sentimientos a flor de piel.

-Además, este año se cumplen 50 caminos de Emigrantes, que se suma a todo vivido: el Simpecado en Aljaraque, el regreso a Huelva por el Humilladero de la Cinta...

-Ese momento fue inolvidable. Esos bueyes subiendo la Cuesta de la Cinta con el Simpecado en la Carroza... momentos inolvidables. Hay que agradecer a la junta de gobierno y a los hermanos que están colaborando tanto para que todo salga bien. Vamos a cumplir 50 caminos caminando hacia nuestra Madre del Rocío. En la cinta del sombrero va reflejado este año esos 50 caminos de fe. Y muchas ganas, la verdad que todo lo que pueda imaginarse que ahora mismo pasa por mi cabeza... personas que están, que no están... . Y personas que van a estar muy presentes en esta Romería, por ejemplo mi hijo. Va a ser esa mano derecha que voy a tener en el camino a mi lado, apoyándome, ayudándome. Porque mi hijo está ya disfrutando con 10 años un Rocío que todavía él desconoce porque no sabe cómo es un camino entero y el primero va a ser a caballo. Él está ahora mismo con un nerviosismo... se puede imaginar cómo está Javier, nuestras conversaciones de ahora en el coche son para grabarlas y escucharlas.

-Son dos años sin la Virgen del Rocío en la calle hasta este pasado domingo. Dos años largos. ¿Qué ha aprendido en este tiempo?

-He aprendido a escuchar a los mayores. A tener paciencia. La pandemia me ha enseñado a saber esperar porque todo llega. Esa espera me ha enseñado a ser mejor persona, creo que en todo lo vivido estamos metiendo nuestra mano dentro de nuestro corazón para ser mejores rocieros y mejores personas.

-¿Qué momentos de la Romería tiene más ganas de vivir como hermano mayor?

-El camino tengo muchas ganas de vivirlo. Pero lo que más ganas tengo de vivir es el Lunes de Pentecostés, cuando la Virgen del Rocío venga a visitar al Simpecado de Emigrantes. Creo que va a ser el momento más especial de la Romería.

-¿Y qué le va a decir cuando la mire a los ojos?

-Gracias. Gracias por dejarme vivir lo que estoy viviendo y gracias por haber solucionado esta pandemia, por que cada vez esté más terminada.

-Un deseo para la Romería.

Que mis hermanos caminen con la fe y las ganas que tengo yo de caminar, que me acompañen en todo lo que puedan. Y decir a todos los rocieros y amigos míos de Huelva y provincia que la casa de hermandad de Emigrantes desde el jueves que llega la Hermandad al Rocío hasta el martes que caminamos de vuelta está abierta para todo el mundo que quiera ir a verme, que estaré esperándolos con los brazos abiertos.