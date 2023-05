Wenceslao Font: "Quiero apostar por la capitalidad de Huelva, que la gente se sienta orgullosa de vivir en la ciudad"

Wenceslao Font, candidato de Vox a la Alcaldía de Huelva, tiene más de 20 años de experiencia en gestión de distintas áreas municipales. Comunicador y mediador, se considera "un enamorado de los nuevos retos", por eso afronta su candidatura "con la ilusión y el optimismo de que un cambio es posible en el Ayuntamiento". En Huelva Información repasamos las principales líneas de su proyecto de ciudad de cara al próximo 28 de mayo.

-¿Qué sensación percibe en la calle como candidato?

-Es muy fácil la pregunta. Hace unos días me hicieron sonrojar. Pasaba por una cafetería y una señora le dijo a otra: "Ahí está el próximo alcalde de Huelva". Al escucharlo me quedé con la satisfacción de que existen muchísimas personas que creen que ni rojo ni azul, que puede haber verde. Es decir, que pueden existir otros colores posibles para ese posible cambio que necesita el Ayuntamiento de Huelva. Puede ser que el Madrid o el Barça tengan más posibilidades de conseguir la Copa, pero también pueden sorprender otros equipos que terminen despuntando por la cercanía con el público.

-¿Haría una alianza con el PP si no consigue la mayoría absoluta para gobernar?

-Todo es posible, porque aunque tengamos una serie de líneas rojas, creemos que las cosas se pueden negociar para llegar a un acuerdo. Con Pilar Miranda siempre me he llevado muy bien. En general, es una persona afable y con la que se puede hablar. Con todo, siempre pondremos condiciones que van más en el programa que en las personas. No venimos a ocupar puestos, pero estamos dispuestos a demostrar que sabemos y podemos gobernar, por eso vamos por la Alcaldía. Sí creemos que nadie va a conseguir la mayoría suficiente. Los dos grandes cada vez se alejan más de los números que le podrían dar la Alcaldía y cada vez entran más en juego el resto de partidos. Y a día de hoy se puede decir que existe en la ciudad una aceptación de que nuestro partido es útil, necesario y que sigue creciendo. Es muy probable que en las próximas elecciones tengamos la llave para la Alcaldía.

-¿Cuáles son los principales pilares de su candidatura?

-Queremos ser útiles y dar voz al ciudadano. Abrimos una oficina en la Calle Rábida con las puertas abiertas para que cualquier persona nos visitara, nos contara sus ideas y nosotros las trasladáramos al municipio. Hemos tenido la satisfacción de que se nos ha aprobado más del 80% de propuestas que hemos traído al Ayuntamiento de Huelva, por tanto, hemos demostrado que somos un partido útil. Queríamos ayudar a que la sociedad onubense se sintiera respaldada porque sus ideas alguien las llevaba al Ayuntamiento. Esas jornadas de puertas abiertas continua nos ha hecho conocer la realidad de la ciudad de Huelva, que además ha sido muy bien acogida por muchos vecinos y asociaciones. Sobre todo, por personas que no confiaban en una política bipartidista, creyendo que era más de lo mismo, necesitada de nuevos partidos que trajeran cosas nuevas.

-¿Qué puede aportar Vox que no se haya traído ya a Huelva?

-Desde que entramos quisimos apostar por la capitalidad de Huelva. Huelva había ido perdiendo esa cercanía con los vecinos. Los pueblos apenas venían a la capital, incluso la población onubense se iba. Huelva tiene que volver a ser una ciudad administrativa y en la que la gente se quede a vivir. La gente se ha ido por no encontrar cercanía ni comodidad. La juventud no sentía los colores de Huelva como los suyos. Queremos que Huelva vuelva a ser sentida como propia, que los onubenses se sientan a gusto, que quieran defenderla y que todas las gestiones administrativas que ahora son muy largas se simplifiquen y se hagan accesibles. Para ello, queremos renovar los programas informáticos del Registro del Ayuntamiento para dotarlos de agilidad y acelerar trámites, así como reforzar la plantilla municipal: Policía Local, Urbanismo, Servicios Sociales...

-Habla de que Huelva tiene que ser una ciudad activa

-Tenemos que darle vitalidad, por ejemplo en cuanto al turismo. Queremos que Huelva sea oficialmente por parte del Ayuntamiento la capital de Tartessos y crear en la ciudad un centro de interpretación de la cultura tartésica, así como una batería de iniciativas para promocionar la capital como destino excepcional para entender Tartessos. Queremos que Huelva una al descubrimiento, el legado inglés y sus grandes hitos en la historia al que somos la ciudad más antigua.

¿Está Vox a favor de la peatonalización de Huelva?

-Somos el único partido que ha estado en contra de la peatonalización masiva en Huelva. Es interesante que se haga en algunas zonas pero en otras partes no se ha negociado ni hablado con los vecinos ni comerciantes. Estamos separando Huelva a través de cortes de carretera, porque toda la Orden, Santa Marta... varios barrios se están viendo perjudicados por esas obras. Se están marginando los barrios. Lo más importante es la movilidad y la cercanía, que se puedan mover las personas, y si se cortan esos nexos, la gente se va fuera de Huelva y eso hay que evitarlo.

-¿Cómo propone acercar el centro a los barrios?

-Tenemos que hacer una ciudad más cercana y habitable pero no todo lo peatonal es bueno, hay que negociar. Queremos crear bolsas de aparcamiento gratuitas. Es prioridad que la gente que venga a conocernos tenga donde aparcar, si no no viene. Todo lo que va a ser el futuro parque del ferrocarril que está ocupado por parkings de concesiones del Ayuntamiento, debería ser gratuito o con un coste de un euro al día y abierto las 24 horas y todos los días, no ahora que cierran por las noches.

-¿Cómo incentivará el comercio en el centro de Huelva?

- Vamos a ser cercanos al comerciante, a apoyarlos para que no tenga trabas administrativas, intentaremos ayudarles económicamente a abrir nuevas persianas con ayudas económicas. Además, intentaremos mimarlos, porque nos piden que se hagan actividades para que la gente se mueva por los barrios y los conozcan. Es la mejor manera de evitar que los negocios cierren.

-¿Cuál es su propuesta en los barrios?

-Pongo un ejemplo. Un barrio tan grande como Isla Chica, con 22.000 personas, estaba perdiendo parte de su identidad. Hemos presentado una propuesta de centro de ocio para que la gente se sienta orgullosa de su barrio. Y eso mismo es lo que hay que hacer en todos. Crear elementos que los diferencie, pero que les acerque al mismo tiempo al centro de Huelva.

-¿Qué tiene usted que ofrecer a Huelva como candidato?

Soy una persona de calle. Se me ve todos los días caminando por los barrios. Escucho a las personas y dejo que me cuenten cosas nuevas porque mi verdad no es la verdad suprema. Quiero que me convenzan de cosas para ir mejorando y siempre he tenido esa capacidad de escuchar mucho para decidir después, meditando, qué es lo mejor. Así lo haría siendo alcalde. Estaría en el despacho pero en la calle. Soy una persona con la que se puede llegar a acuerdos, a través de la escucha permanente con el ciudadano.