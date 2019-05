Frente a la Ría de la que toma prestado su nombre el concejal aspira a que este domingo sea la confirmación de su formación como una de las voces propias que Huelva tiene en el Consistorio y espera que no sea su único representante.

–No sé cómo es de bueno haciendo porras con los resultados electorales.

–Me veo mejor que hace cuatro años. Lo que yo percibo es que la ciudadanía lo reconoce cuando paseo por la calle; me animan y dan consejos. La percepción de los ciudadanos del trabajo de Mesa de la Ría en estos cuatro años es bastante positiva. Tenemos en convencimiento que eso se va a reflejar el domingo.

–Así que su apuesta es por que no va a estar solo en el pleno.

–No, ni muchísimo menos.

–Le veo convencido.

–No sé cuál será el número; espero que seamos muchísimos, pero que desde luego no vamos a estar solos.

No sé si tener nueve partidos concurriendo a los 27 concejales, a los partidos pequeños les beneficia o no.

–Las elecciones locales son diferentes al resto y da más posibilidades a los partidos locales. Huelva es la única capital nacional que tiene representación municipal de un partido local. Eso demuestra que Huelva tiene una problemática especial y por eso creo que tenemos que existir. Sobre el resto de partidos de nueva creación, es complicado porque necesitan una marca con cierta implantación para que te vean con opciones de gobierno. No hay que olvidar que existimos desde 2002; somos una marca creíble.

–Lo que sí parece olvidada es la posibilidad de una mayoría absoluta de nadie.

–Estamos abocados a tener que entendernos.Eso es lo que los ciudadanos quieren, lo que nos demandan y, al menos Mesa de la Ría sabemos mucho de ello.

–Supongo que estará harto de responder por la ideología que tiene su grupo.

–Es la eterna pregunta, si somos de derechas o de izquierdas. En la organización tenemos personas de todas las ideologías. En las municipales, se trata de gestionar una casa, un ayuntamiento, gestionar los dineros que entran y gastarlos con coherencia.Es complicado cuando se ponen sobre la mesa directrices políticas. Nosotros no preguntamos a nadie cual es su ideología. Hemos configurado una candidatura muy potente con un equipo completo y gente capaz de sacar a Huelva adelante.

–En cualquier caso, no le veo pactando con Vox.

–Pienso que Vox a lo mejor no tiene representación. Todavía tengo esa percepción. Si lo logran bienvenidos y serán concejales con los que habrá que hablar y entenderse; cuatro años dan para mucho y en política local, las ideologías cuentan poco. Se trata más de una gestión eficiente.

–Es decir que a ustedes eso de los ‘cordones sanitarios’, como que no.

–Todo lo contrario. Sí puede haber fuerzas políticas que tengan ese cordón sanitario respecto a Mesa de la Ría, porque nuestra posición respecto a algunos temas son muy claros. En nuestro caso, todos lo que quieran buscar una ciudad diferente lejos de la industria pesada y contaminante, nos van a encontrar como aliados.No los vamos a cambiar porque son nuestra razón de ser.

–Ustedes se han identificado mucho con la lucha por eliminar los fosfoyesos, es algo así como su marca, su bandera. ¿En esta legislatura, encontraremos una solución?

–Es uno de los problemas que tiene Huelva, pero es el que despierta más interés gracias a que existimos nosotros. Cuando hemos obtenido representación, todos meten en su programa electoral la cuestión medioambiental, que bienvenidos sean.Somos la única organización personada en el Supremo y en la Audiencia Nacional. Estamos convencidos de que puede haber una solución. Hace falta que las administraciones supramunicipales, Junta y Gobierno, trabajen en la misma línea. La solución no está en manos del Ayuntamiento, sino que está en manos del Ministerio que elabora la DIA. En los próximos meses debe salir y hay que trabajar en esa solución y esperamos que rechace la solución de Fertiberia. Entonces sí entraríamos en el Ayuntamiento.

–¿No son ustedes demasiado radicales en el tema industrial, con su propuesta de desmantelamiento de las plantas actuales?

–Ese no es el posicionamiento de Mesa de la Ría.Cuando se creó en 2002, lo hicimos con la vista puesta en el cierre de estas industrias que llegan a su fin de ciclo y había que preparar a Huelva en su transformación de modelo económico.Algunos nos tachaban de locos y en Francisco Montenegro queda una industria que es Atlantic Copper y parte de Fertiberia, poco más de 500 empleos. Podemos negociar con Atlantic Copper su traslado a otra ubicación si hay voluntad de hacerlo. La avenida Francisco Montenegro tiene que ser el eje que defina la Huelva del futuro, para los próximos sesenta años.Eso parte por que todos nos sentemos a negociar. Lo que no es factible es tener esta actividad actual, porque no hace una ciudad atractiva para que vengan inversiones. Hay suelo industrial en otros lugares a los que podrían trasladarse.

–En otro de sus temas, los cabezos, ¿no le da la impresión de que no hemos aprendido nada con la crisis del ladrillo?

–No entendemos por qué ese interés de algunas inmobiliarias en edificar cuando hay miles de viviendas vacías, o cuando en el Ensanche hay un plan para edificar que no se ha llevado a cabo. Artificialmente hay quien parece que tiene interés en volver a hinchar esa burbuja. Si se llevan a cabo esas 1.500 viviendas entre Mundaka y La Joya, no tienen salida en el mercado. Hay que traer población a Huelva, crear empleo y crear una ciudad distinta.

–Lo de los fosfoyesos tardará, pero lo del tren, creo que debería solucionarse antes, ¿no le parece?

–La primera vez que concurrimos a las municipales, ya dijimos que no era necesario el AVE. Los kilómetros que nos separan de Sevilla se pueden hacer en media hora en un tren convencional, lo que hay que hacer es arreglar la vía. El AVE es insostenible, ineficiente y caro. Ahora algunos se han sumado a esa petición. También está el tren con Extremadura que es necesario renovar, y recuperar el tren con Ayamonte.

–¿Por qué tiene que votar la gente a Mesa de la Ría?

–Somos la única organización que defendemos los intereses de Huelva; no tenemos directrices de ningún partido, como algunos de los concejales del pleno que decían que la propuesta que presentábamos les gustaba pero que no les permitían votar a favor. En política municipal es necesario defender los intereses de Huelva y eso sólo se garantiza si la formación es de ámbito local. Ahí esta nuestro bagaje.

–¿Van a superar el hartazgo de la gente hacia la política?

–No somos políticos ni por vocación, ni por profesión. Una vez que se cumplan nuestros objetivos, podríamos disolvernos y dedicarnos a otra cosa, porque cada uno tenemos nuestra profesión. No vamos a decepcionarles.