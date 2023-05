María Eugenia Limón pide el voto para ser la alcaldesa de "un San Bartolomé imparable"

La alcaldesa y candidata a la reelección en San Bartolomé de la Torre, quien también es secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, presentó ayer a las personas que conforman su candidatura y dio a conocer algunas líneas de su programa electoral con el que se presenta a las elecciones municipales del 28 de mayo para revalidar la Alcaldía. Fue en un acto público, "repleto de vecinos y vecinas", y que contó con las intervenciones de la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, y la parlamentaria andaluza y secretaria de Formación de la Ejecutiva Federal del PSOE, María Márquez.

María Eugenia Limón pidió el voto “porque quiero seguir siendo alcaldesa de un San Bartolomé de la Torre que continúe creciendo de manera imparable y haciendo políticas para mejorar la calidad de vida de mi gente”. Indicó que su campaña empezó hace cuatro años, “porque mi campaña es la de la cercanía, la de los buenos días de mis vecinas y vecinos, la del abrazo, el cariño, esa es la campaña que he tenido durante estos cuatro años y la que voy a seguir teniendo de aquí en adelante. Me encanta ser y parecerme a la gente de mi pueblo, así tiene que ser una alcaldesa, sentir como su pueblo, vivir como su pueblo y ser una persona sencilla y humilde”.

Por eso, incidió en que quiere ser alcaldesa “porque quiero hacer política y cubrir los sueños de mis vecinos y vecinas, quiero mejorar la calidad de vida de las personas que viven en San Bartolomé. Creo en la política que dialoga y no confronta; la que une y no separa; la que escucha y no engaña; la de la mano tendida, la de mirar a los ojos a mis vecinos; la de poner a las personas en el centro de todas mis decisiones; ahí siempre me vais a tener”.

Por ello, indicó que se presenta a estas elecciones “más ilusionada que nunca, con más fuerza, ganas, experiencia, corazón y siendo consciente de que soy la persona que mejor conoce el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, porque siento como vosotros y porque durante estos cuatro años he estado al lado de vosotros y vosotras”.

“Pero, sobre todo, -subrayó- lo hago porque tengo el mejor equipo de hombres y mujeres, formados, preparados, trabajadores, responsables y valientes que han dicho sí al proyecto socialista, gente del pueblo que siente San Bartolomé de la Torre, que están presentes en el ámbito social, educativo, cultural, que sabe escuchar, que conoce vuestras necesidades y demandas; y que sienten el cariño y el respeto de todo su pueblo”.

Para María Eugenia Limón, “con este equipo, estamos demostrando los mejores valores que puede tener una lista que se presenta para gobernar un Ayuntamiento, personas que vienen a dar lo mejor de sí mismas y que saben que la política es la mejor herramienta para crear un San Bartolomé imparable”.

“La política es recuperar las urgencias sanitarias, construir pistas deportivas, un gimnasio, arreglar calles, plazas y caminos, poner parques infantiles, apostar por la sostenibilidad; eso es hacer política; y eso es lo que hemos estado haciendo durante estos cuatro años” agregó.

“Pero aquí estamos para hablar de futuro, porque mi ilusión es que San Bartolomé siga creciendo y sea un referente”. Y destacó proyectos como mejorar la entrada del municipio, revitalizar el entorno del pantano, hacer que el tren turístico sea una realidad, poner sombreado a los parques infantiles, “esto, y mucho, más requiere que rememos juntos para que San Bartolomé gane y, para ello, cuento con el equipo más preparado que pueda tener la política de este pueblo”, concluyó.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, dijo que “María Eugenia Limón es la mejor alcaldesa que puede tener San Bartolomé de la Torre. Todo lo bueno que ha pasado en este pueblo ha venido de la mano del Partido Socialista, de mujeres como Maru que ha estado cuatro años transformando este pueblo, que han sido muy duros, marcados por la pandemia, pero que no ha parado de hacer cosas para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas". “María Eugenia Limón es el símbolo y el ejemplo en toda Andalucía de esos alcaldes y alcaldesas socialistas que se han propuesto que sus vecinos y vecinas tengan los mismos derechos, oportunidades, servicios, calidad de vida que las personas que vivan en una ciudad grande, porque eso es lo que hace que podamos vivir en nuestros pueblos”, destacó.

“Alcaldesas como Maru, que salen de su pueblo, no con el traje de socialista sino de bartolina para llamar a las puertas que hagan falta, como cuando se plantó en las puertas del Parlamento con sus vecinos y vecinas para defender a su pueblo porque Moreno Bonilla le cerró las urgencias. Esas son las alcaldesas que tienen que gobernar los pueblos de Andalucía, las que defienden su pueblo por encima de todo”.