Elecciones municipales Huelva 2023: Cruz apuesta por un proyecto "ilusionante, hecho por Huelva y para Huelva"

Gabriel Cruz presenta su programa a la reelección con más de 100 medidas en las que sustentar su tercer mandado si los onubenses le dan su confianza el 28M. Así, el Partido Socialista (PSOE), actual regente del Ayuntamiento de Huelva, y su candidato al frente ha dado el pistoletazo de salida en un acto que ha tenido lugar en uno de los salones del Hotel NH Luz. Ante un buen número de simpatizantes, el PSOE ha desplegado todo su programa en una ceremonia que ha contado con la participación del artista onubense Antonio Suárez. El ilustrador ha elaborado un mapa visual en tiempo real sobre los detalles sobre el presente y el futuro de la ciudad que se iban desgranando durante el acto.

En el evento se ha proyectado un video en el que se ha puesto en valor la importante transformación urbanística que ha sufrido Huelva en los últimos ocho años, coincidiendo con las dos legislaturas del PSOE al frente de la Alcaldía. En la grabación se han podido ver imágenes de diferentes proyectos que se han acometido estos años como las recientes reformas paisajísticas del Santuario de la Cinta, las nuevas conexiones entre la parte alta y baja de la ciudad, la recuperación del Cuartel de Santa Fe o la antigua Estación de Renfe, entre otras.

En referencia a la situación económica, Cruz ha destacado "la reducción de la deuda municipal en 103 millones de euros que su gestión ha conseguido en los últimos ocho años, pasando de 255 millones en 2015 a 152 millones en 2022", todo ello “sin menoscabar los servicios públicos, invirtiendo en la ciudad y sin aumentar la presión fiscal”. Preguntado por cuál sería la hoja de ruta para la economía onubense durante los próximos cuatro años, ha declarado que “nuestro objetivo es seguir saneando las cuentas públicas y disminuyendo la deuda municipal para mejorar la solvencia del Ayuntamiento y su capacidad de inversión y paralelamente, congelar los impuestos y tasas municipales para seguir reduciendo la presión fiscal”.

Así mismo ha puesto de manifiesto la importancia que tienen las medidas de construcción de empleo y apoyo a las empresas onubenses, y el apoyo a la industria y “al potencial que tienen en nuestra tierra energías pioneras protagonistas de la transición energética como el Hidrógeno Verde”, como otros de los pilares del desarrollo económico de Huelva en el futuro próximo.

Una Huelva más habitable

Para Gabriel Cruz, candidato a revalidar la Alcaldía, el objetivo en los próximos cuatro años es "apostar por una Huelva aún más amable, con un urbanismo sostenible y donde lo importante sigan siendo las personas". Para ello apuesta por seguir introduciendo mejoras en los barrios, donde se buscará seguir dotándolos de servicios públicos como las zonas deportivas y los parques que ya se han puesto en pie y apostando por desarrollar una completa agenda cultural.

El proyecto de Cruz, según ha explicado, pasa por implementar 108 medidas de mejora de la ciudad, que buscará convertir la capital en un espacio a la imagen y semejanza "de lo que los onubenses quieren que sea", un plan "continuista" en la línea de lo que se ha llevado a cabo desde 2015. "Buscamos una tierra que nos guste" para lo que cuenta con "compañeros y compañeras de batalla" que tienen "fe ciega en nuestras posibilidades".

Preguntado por qué vuelve a presentarse a las elecciones, Cruz lo ha tenido claro. "Lo que me impulsa no es el sacrificio ni el compromiso personal sino la pasión por Huelva", ha asegurado. "Me presento para seguir avanzando en este sueño, Huelva está en un momento histórico y bajo una transformación sin retroceso y queremos afianzar este proyecto de ciudad".

"Una ciudad que genere felicidad"

Para los próximos cuatro años el candidato se niega a hablar de prioridades concretas. "La prioridad es el proyecto, no podemos clasificar los retos", ha dicho. "Queremos seguir avanzando y cumpliendo los compromisos como lo venimos haciendo hasta ahora, atender a los colectivos y generar proyectos de crecimiento"

El actual alcalde ha querido apostar, en este acto, por todo los elementos económicos y de gestión que le han dado seguridad y solidez al proyecto en los cuatro últimos años de gobierno. "No hemos subido ni un solo impuesto n una sola tasa. La manera más progresista que entendemos para atender a las personas y los colectivos es salir del estado de necesidad. Que todos puedan impulsar su proyecto de vida en lugar de acudir a planes de asistencia".

Igualmente ha hecho referencia a la obligación de seguir trabajando en la transformación física de las barriadas “adaptándolas a un urbanismo más actual, que responda a las necesidades imperantes de convivencia social y desarrollo sostenible”. En este sentido ha anunciado que se continuará con las peatonalizaciones en espacios como la Calle Puebla de Guzmán o la Calle San José, se reurbanizarán diferentes zonas como pasaje García-Xarmiento, Huerta Mena y barriada José Antonio, y se crearán nuevos espacios públicos como el proyectado en Viaplana.

Con todo ello, Cruz ha dejado claro sus propósitos para la Huelva de los próximos años. "No aspiramos a ser una metrópoli pero sí una ciudad media que genere felicidad y en la que se pueda vivir con dignidad".