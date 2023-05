Elecciones Municipales 2023: ¿Pactos sí o pactos no? Lo que dicen los candidatos a la Alcaldía de Huelva

Los pactos aparecen, de forma casi inevitable, en cualquier conversación sobre las elecciones municipales. Es por ello que, antes de ejercer el derecho al voto, muchos electores se interesan en saber qué harían los partidos en caso de que no hubiese mayoría absoluta. O lo que es lo mismo, con quién estarían dispuestos a formar una alianza y a qué precio.

PSOE

El alcalde y aspirante a ser reelegido, Gabriel Cruz, asegura que no anticipa nunca el resultado de las elecciones y, por ende, no se plantea pactos ni alianzas. "Hasta el día 28 no vamos a saber qué es lo que finalmente deciden los ciudadanos y será entonces cuando debamos empezar a plantear escenarios y a actuar en consecuencia". Lo que sí tiene claro, asegura, es que "Huelva es mi única línea roja, todo lo que suponga el interés de la ciudad y sus señas de identidad, lo que está en el tuétano de nuestra cultura y de nuestra gente, de nuestro proyecto económico para el desarrollo de una ciudad moderna, sostenible y que por encima de todo tiene a sus ciudadanos en el centro de todas las decisiones y cambios". En este sentido, prosigue el actual alcalde, "he tenido la oportunidad de gobernar en dos circunstancias diferentes, en minoría y en mayoría, pero si hay algo que nos ha caracterizado durante estos ocho años de gobierno y de lo que me siento especialmente orgulloso es que siempre hemos buscado el diálogo". Para Gabriel Cruz no hay otro camino que "el del consenso, el del diálogo y el de sumar para que Huelva prospere y progrese".

PP

La candidata, Pilar Miranda, subraya a este diario que tampoco piensa en pactos ni alianzas de gobierno, pues "estamos convencidos de que los onubenses van a apostar por el cambio y nos van a dar la mayoría suficiente para poder poner en marcha la transformación urbanística, económica, social y cultural que Huelva necesita". Por ello, desde la candidatura de Pilar Miranda, aseguran "queremos insistir en la importancia del voto útil, fundamental para poder desarrollar nuestra hoja de ruta y poder poner en marcha todos los proyectos y todas las propuestas para situar a Huelva en el sitio que se merece de una vez por todas".

Ciudadanos

Guillermo García de Longoria, candidato a la Alcaldía, pone de manifiesto que su base irrenunciable a la hora de pactar "será nuestro programa electoral y la intención de cambiar la gestión actual del Ayuntamiento". Añade así que "debemos modernizar la ciudad y la administración" y, explica, "no pactaremos nunca con posiciones políticas extremas como Podemos o Vox ya que sus políticas son excluyentes".

La Izquierda de Huelva

La candidata, Mónica Rossi, resalta que cualquier pacto de gobierno se va a sustentar "en nuestro programa electoral, que es nuestro contrato y compromiso con Huelva". Aun así, asegura que no pactará con PP ni con Vox, "puesto que ya han dejado claro en sus programas electorales que no están dispuestos a poner en marcha las acciones que contemplamos en el nuestro". Respecto al resto de partidos, un posible pacto pasa por poner en marcha "medidas que beneficien a la ciudadanía en los ejes que hemos marcado durante toda la campaña", apunta Rossi. "Fomentar el empleo, especialmente en mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, aumentar el parque de vivienda pública y facilitar su acceso a los jóvenes, aumentar los recursos para la atención de los servicios sociales, descentralizar la gestión del ayuntamiento y llevarla a los barrios y dinamizar el comercio entre otras. Hay programa y voluntad de llevarlo a cabo", finaliza.

Mesa de la Ría

Rafael Gavilán, candidato de la formación, apunta que para sentarse con Mesa de la Ría a negociar hay "puntos irrenunciables que hay que cumplir". Sostiene, de este modo, que "el proyecto de Fertiberia tiene que ser rechazado porque los fosfoyesos no tienen encaje en la marisma". Otro de ellos tiene que ver con el suelo de la Avenida Francisco Montenegro, "que tiene que dejar de ser para industria pesada porque consideramos que estos proyectos tienen que marcharse y trasladarse a un suelo alternativo si no se quieren ir de Huelva". Para Mesa de la Ría "también es innegociable la venta del Recre porque no podemos politizar una seña de identidad como es este club; sin olvidar tampoco la salvaguarda de los cabezos, que forman parte de nuestra ciudad. Y esto último se hace negociando y proponiendo sitios alternativos para el desarrollo urbanístico", finaliza Gavilán.

Vox

La formación política se presenta como "la alternativa real para los onubenses porque le ofrecemos una esperanza, pues tenemos la llave para echar a la izquierda de la administración local". El candidato, Wenceslao Font, se muestra cauto y quiere esperar al escenario que deje las elecciones, si bien dice que "la experiencia nos dice que cuando estamos fuera de los gobiernos, los pactos no se cumplen. Nos ha ocurrido en Madrid y nos ha ocurrido". Font señala que "nos vamos a someter al veredicto de las urnas y vamos a hacer que nuestros votos sean respetados porque nuestro compromiso es impulsar Huelva y devolverle su esplendor para mejorar la vida de los onubenses. No regalaremos nuestros votos a políticas continuistas, no venimos a ocupar sillones sino a ser decisivos en las políticas del Ayuntamiento porque Huelva lo necesita".

Adelante Andalucía

El candidato, Jesús Amador, asegura que su formación "no permitirá ni por activa ni por pasiva, ni por acción ni omisión un gobierno de las derechas", si bien "eso no significa que demos por buena a la otra pata del bipartidismo". En este sentido, sostiene que "no vamos a ser subalternos del PSOE ni, por supuesto, perderemos ni una reivindicación de una medida por entrar en gobierno con un PSOE que se ha empeñado en parecerse cada vez más al PP". Algo que les obliga, según el propio Amador, "a tener como condiciones nuestro programa a lo largo de la legislatura en cualquier escenario en el que nos encontremos. Si es con un PSOE por arriba negociaremos medidas en cada presupuesto y continuaremos en la oposición". A su vez, subraya que "no entraríamos en un gobierno de Cruz llegado el caso".