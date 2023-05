Elecciones Municipales Huelva 2023: Vox denuncia "la tomadura de pelo de PP y PSOE en materia sanitaria y reivindica el Materno Infantil"

El parlamentario andaluz y miembro de la lista con la que Vox concurre a las municipales en Huelva Rafael Segovia criticó la "tomadura de pelo" por parte del PP y el PSOE a la ciudad en materia sanitaria y reivindicó "el proyecto del Materno Infantil".

"Queremos agradecer desde VOX la visita que han hecho a nuestra provincia el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, porque nos han venido a recordar que detrás de Gabriel Cruz y de Pilar Miranda hay dos partidos que tienen absolutamente abandonada a Huelva desde hace 40 años", aseveró Segovia.

El parlamentario andaluz reivincidó "el Maternoinfatil y los Chares" junto al alcaldable, Wenceslao Font, así como miembros de su lista y del Comité Ejecutivo Provincial (CEP), quienes portaron una pancarta de denuncia a las puertas del Juan Ramón Jiménez.

Tal y como recordó "en el año 2018 la Junta de Andalucía presupuestó 1,8 millones de euros para desarrollar el proyecto del Materno Infantil, que quedó terminado". "Pensábamos que se iba a hacer, pero a lo largo de la legislatura el PP nos sorprendió diciendo que el hospital se ubicaría en la Blanca Paloma. Desde Vox dijimos que era imposible porque no reunía las condiciones necesarias", señaló

Añadió que el PP "anunció que lo ubicaría en el ala de Consultas Externas de del Juan Ramón Jiménez, lo cual, en palabras de Segovia, "no era justo porque Huelva es la única provincia andaluza que no dispone de un hospital Materno Infantil independiente y nosotros queremos un hospital como tienen el resto de provincias".

"Esto es una auténtica tomadura de pelo a Huelva. Todos sabemos que no hay intención de hacer el Materno Infantil. Los presupuestos de 2021 incluyeron seis millones de euros, un presupuesto que Vox no apoyó por los incumplimientos del PP de los acuerdos con nosotros. Y nos echaron la culpa. Y resulta que ahora, en el último presupuesto, se ha incrementado mucho la cantidad, pasando de 40.000 millones, pero no hay dinero destinado al hospital", reprochó.

Por ello, consideró que "nos están engañando, algo que también ha hecho el PSOE en estas décadas. No hay más que recordar que Huelva es la única provincia en la que no funcionan los Chares", apostilló.

Mientras tanto, según advirtió el parlamentario andaluz, "ambos partidos no tienen problemas para llegar a acuerdos y destinar 1.300 millones de euros a la Línea 3 del Metro de Sevilla, un dinero con el que se podría hacer la Alta Velocidad Huelva-Sevilla. Pero no llegan a acuerdos para beneficiar a nuestra provincia".

Segovia realizó un llamamiento a los onubenses "para que tengan memoria y para que sepan que Vox es una alternativa real al PP y al PSOE, dos partidos que nos tienen aislados y cuyos líderes vienen a Huelva con las manos vacías. Si seguimos votando a los de siempre, Huelva seguirá aislada como siempre", concluyó.

Por su parte, al candidato de Vox a la Alcaldía de Huelva, Wenceslao Font, explicío que dentro de la campaña Cuida lo Tuyo, la sanidad "ocupa un lugar prioritario". "Es fundamental la mejora de los accesos a los centros de salud y de los aparcamientos, para que nuestros vecinos no tengan dificultades a la hora de ir a su centro de referencia", remarcó.

Así, hdetalló que ha llevado al Pleno municipal en estos cuatro años "la situación de colapso absoluto del Centro de Salud del Molino, al objeto de que se amplíe y se ubique en Zafra, así como la construcción de un centro más en Marismas del Odiel, que preste también asistencia a los vecinos de Cardeñas de la Orden baja".

"Muchos vecinos se dirigen a nosotros para contarnos los problemas de largas listas de espera en la Casa del Mar, o para hacernos partícipes de los problemas de Seguridad en los centros del Torrejón y la Orden", explicó.

Además, Wenceslao Font manifestó que desde Vox "vamos a luchar para que haya médicos de todas las especialidades y para que, en definitiva, los vecinos de Huelva cuenten con un sistema sanitario de calidad y con centros que atiendan todas sus necesidades".