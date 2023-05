Elecciones Municipales Huelva 2023: Debate blando y sin candidatos heridos

A no perder salieron este jueves los candidatos a la Alcaldía de Huelva. El primer cara a cara deja algún que otro golpe, pero ninguno de los alcaldables se marchó lesionado del plató de televisión. Es más, el actual alcalde, Gabriel Cruz, queda indemne de un encuentro en el que se debatió poco y en el que la tónica general fue la de lanzar propuestas al aire sin el intercambio de pareceres que se le presupone a un debate.

Lo que venía a confirmar este cara a cara es que ninguno de los candidatos estaba dispuesto a asumir riesgos. Gabriel Cruz (PSOE), con actitud sosegada, incluso en los escasos momentos en los que el debate exigió un poco más de intensidad, supo responder a los ataques que le llegaban desde, sobre todo, el flanco popular. Pilar Miranda (PP) buscó el cuerpo a cuerpo con el alcalde, aunque sin llegar a intimidarle lo suficiente. Guillermo García de Longoria (Cs) se desmarcaba de cualquier tipo de confrontación y enumeraba propuestas de su partido, un recurso sobre el que se apoyó también Wenceslao Font (Vox). Ambos, sin mucha ofensiva, se proclamaban como las "únicas alternativas reales" al bipartidismo. Mónica Rossi (Con Andalucía) derrochó naturalidad y espontaneidad, apelando en su discurso al cuidado de las personas, aunque con tímidas arremetidas contra PP y PSOE. Rafael Gavilán (Mesa de la Ría) se mostró fiel a la idiosincrasia de su formación, con la defensa de una Huelva "libre de industria pesada".

Infraestructuras y servicios municipales

El primer bloque, referido a infraestructuras y servicios municipales, anticipaba lo que iba a ser el debate: un enfrentamiento entre Cruz y Miranda, al que en ocasiones quería sumarse Rossi y en el que el resto de candidatos parecían no estar invitados. Tanto es así, que las primeras palabras de Longoria rezaban que no estaban ahí "ni para pelear ni para confrontar". Tras ello lanzaba sus propuestas, haciendo gala de esa escucha activa a los vecinos de la que presume Ciudadanos. Font hacía hincapié en la falta de seguridad y de personal en el ámbito público; mientras que Gavilán aludía a los ya sabidos problemas de conexiones que tiene Huelva con el resto de provincias. Un tema sobre el que no se pronunciaron claramente ni Gabriel Cruz ni Pilar Miranda, a quienes el resto de candidatos les recordaron que "hay que exigir arriba lo que Huelva merece".

Que este bloque iba a definir lo que iba a ser el debate se pudo ver también en la figura de Miranda. La popular recurría desde el primer minuto a su principal baza para recuperar el bastón de mando del Ayuntamiento: la evolución del Puerto de Huelva con ella como presidenta. Criticaba también, previa lectura del dossier que le acompañaba, la "suciedad", el alumbrado público o la "ausencia" de zonas verdes. Minutos de ataques que el alcalde supo repeler, no sin reconocer que "queda camino por recorrer en los servicios sociales". Se mostraba autocrítico, pero también quería poner en valor "el trabajo del Ayuntamiento" en los últimos ocho años en este sentido.

La única que quiso entrar en este asalto, pese a que todos tenían permiso para ello, fue Mónica Rossi. Su mirada iba de Cruz a Miranda y a los dos les insistía en que "ni el gobierno popular ni el socialista supieron mejorar los servicios sociales". Balas de fogueo que, sin mucho daño, le servían para pronunciar un discurso en el que reivindicaba la necesidad de cuidar a las personas.

Urbanismo y medio ambiente

El segundo bloque, el de urbanismo y medio ambiente, fue el que más se pudo asemejar a un ring electoral. La oposición quiso acorralar a Cruz achacándole "la falta de consenso con los vecinos" para llevar a cabo las obras de peatonalización del centro. Frases como la "Huelva de hormigón", la "ausencia de diálogo" o la "imposición urbanística" vestían los golpes que le propinaban los alcaldables a Cruz y éste, con una sonrisa que le acompañaba durante todo el cara a cara -parecía sentirse muy cómodo-, aseguraba que toda la transformación del centro "se había hecho de común acuerdo" tras reuniones con vecinos.

Juanma Moreno entró en escena en este segundo bloque. Y no porque quiera ser alcalde, sino porque Miranda recurrió a su "buen hacer" al frente de la Junta de Andalucía para asegurar que su modelo en la autonomía podía emularse en Huelva con ella como alcaldesa. Cruz le respondió que si el candidato del PP era Juanma Moreno o era ella.

Rossi insiste en la importancia de "dar vida" a los barrios, García de Longoria en "recuperar" el barrio de Isla Chica con proyectos de dinamización, Font en su rechazo al plan de bajas emisiones del Ayuntamiento y Gavilán en su oposición al proyecto de Fertiberia con los fosfoyesos. Propuestas que, si bien pueden ser interesantes, perdían fuelle al no ser debatidas.

Tiempo de descanso y los asesores se apresuran para hablar con los candidatos. Cada uno escoge su esquinita del plató y repasa aquello que no se puede quedar en el tintero en los dos bloques siguientes.

Economía

El tercer bloque fue acogido por Gabriel Cruz con una sonrisa. Lo abría y sacaba pecho de la gestión del Ayuntamiento "para revertir la mala situación económica que dejó el Partido Popular hace ocho años". A ello solo entró Miranda, que se enzarzó con el alcalde en una disputa por ver quiénes eran los malos y quiénes los buenos en la gestión de la economía de Huelva.

El resto de candidatos, ajenos a cualquier tipo de hostilidad, centraban este bloque en el problema del desempleo, sobre todo, en los jóvenes. Solo Rossi se acordaba de los problemas que tienen las mujeres para encontrar trabajo en Huelva.

Cultura, tradiciones y deporte

El último bloque deja el único frente común. Todos querían proyectar a Huelva como capital tartésica y como una ciudad rica en patrimonio arqueológico. Solo falta hacerlo efectivo. Coincidían también en impulsar las instalaciones deportivas, el deporte base, el programa 'Cultura en los Barrios' o los eventos que ya han rubricado su sello onubense, véase Binómico, el Festival Flamenco o el Festival de Cine.

El primer asalto siguió la línea continuista de las acusaciones vertidas en las últimas semanas. Apenas hubo debate. Tanto es así, que ninguno se animó a romper los turnos durante los bloques pese a que eran invitados continuamente a ello. Poco efecto tendrá en la campaña electoral de este mes de mayo.