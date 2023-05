Elecciones Municipales Huelva 2023: Cs lamenta los malos resultados "fruto de unas elecciones polarizadas"

En las pasadas elecciones municipales del 2019 Ciudadanos obtuvo 5.576 votos (9.69%) y tres concejales en Huelva. Se convertía en la tercera fuerza política en la ciudad por detrás del PP y PSOE. Un escenario muy distinto al de este año. La formación naranja se queda sin representación en el Ayuntamiento de Huelva en estos comicios, colocándose a la cola, solo por delante de Adelante Andalucía. Cs, superando escasamente el millar de votos, pierde los dos concejales de la anterior legislatura.

Guillermo García de Longoria se presentaba a la Alcaldía de Huelva como un "enamorado" de su ciudad. Libertad para configurar su lista y para defender a Huelva era su condición para dar el paso y asegura sentirse orgulloso de haber sido alcaldable por el proyecto "tan interesante" que ha preparado junto a su equipo. El candidato apostaba por un modelo de ciudad "ambicioso que diera el salto a la normalidad".

No podrá ponerlo en práctica tras su desaparición del gobierno municipal: "No podemos negar que han sido unos malos resultados que no esperábamos, fruto de unas elecciones muy polarizadas", asegura el alcaldable. Para Longoria, "la gente ha votado en clave nacional y ha primado más que las cuestiones municipales". Con todo, ha querido felicitar al PP y se ha mostrado resignado con la pérdida de votos en su partido, aunque, dice, "es lo que ha querido Huelva y eso es soberano, así que nosotros nos vamos con la cabeza bien alta, porque aunque no hayamos obtenido los datos deseados, sabemos que nos hemos dejado la piel en la campaña".

Una decepción para el partido naranja, ya que hace tan solo unos días el candidato confesaba que "las elecciones municipales son las elecciones de las personas. No se votan las siglas. Estoy confiado porque, a mi juicio, llevamos uno de los mejores equipos de estos comicios, donde mezclamos experiencia e ilusión, combinación idónea para mejorar la ciudad. Garantizamos que somos 100% Huelva y que vamos a defenderla por encima de todo. Nadie nos va a callar".

La pérdida de fuerza del partido ha sido progresiva, pasando de tener tres concejales en el Ayuntamiento en 2015, a dos en los últimos comicios del 2019, hasta quedarse finalmente fuera del consistorio en las elecciones de este 28 de mayo.