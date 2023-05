García de Longoria: "Quiero evitar que los jóvenes de Huelva se resignen a abandonar la ciudad"

Guillermo García de Longoria, candidato a la Alcaldía de Huelva por Ciudadanos, no es de hacer vaticinios. Prefiere guiarse por las sensaciones que le dejan los continuos encuentros que mantiene con los onubenses y asegura que la ciudadanía "quiere algo distinto".

- ¿Ha podido escuchar Ciudadanos a los onubenses?

- Es lo que queríamos. Nuestra campaña se ha dividido en dos partes, comenzando la primera en noviembre, cuando me nombran candidato, con la iniciativa Longoria Escucha. Hemos tenido contacto con cerca de 2.000 onubenses a través de reuniones, desayunos y meriendas porque entendemos que no se puede hacer política si no escuchas a la gente y, de hecho, están muy agradecidos con nosotros por ello. Solo escuchando a las personas te aseguras acertar con tus propuestas, dado que trabajas en lo que la gente realmente quiere. Ya en la segunda parte de nuestro ejercicio, la campaña electoral como tal, es donde toda esa escucha activa se manifiesta en las propuestas concretas de Ciudadanos.

- ¿Qué le preocupa como candidato?

- Aquellos temas que hacen que la gente viva mejor o, lo que es lo mismo, la limpieza, el mantenimiento o los autobuses, por ejemplo. También me preocupa que falte liderazgo, políticos que den un golpe en la mesa en la Junta de Andalucía o en Madrid y reclamen aquello que Huelva necesita y merece. Y, además, me parte que los jóvenes de Huelva están resignados a marcharse de la ciudad para tener un proyecto de vida, algo que nos transmitían hace no mucho en un encuentro con casi 100 jóvenes. Es una de las cosas que más me mueve porque tengo dos hijos y también quiero que tengan su futuro aquí. Por último, veo necesario recuperar la cercanía de los políticos municipales con la gente, observo mucha distancia entre el Ayuntamiento y las personas.

- Decía que había podido escuchar a varios colectivos de la ciudad. ¿En qué propuestas se ha materializado esa escucha?

- La creación de empleo es nuestra prioridad porque es el principal problema que tenemos. Desde el Ayuntamiento podemos crear empleo directo, con nuevas plazas o cubriendo bajas y jubilaciones; realizar planes de empleo propios y, de hecho, una de nuestras propuestas es contar con especialistas en psicología, logopedia etc. que roten por las asociaciones; y con los informadores de barrio, algo que también queremos implantar. Vienen a ser patrullas de barrio a las que se les puede transmitir las necesidades en lo que se refiere a limpieza, seguridad o mantenimiento y establecer así comunicación entre vecinos y Ayuntamiento. A su vez, otra de nuestras líneas es atraer grandes eventos como los premios Goya, aprovechando el 50 aniversario del Festival de Cine de Huelva en 2024.

- Ciudadanos es ahora la tercera fuerza política en el Ayuntamiento. ¿Sería una decepción bajar de los tres concejales?

- El escenario del que partimos es el que es. Tenemos tres concejales y queremos revalidarlos. Yo solo pienso en sacar el mejor resultado, no me pongo metas ni por arriba ni por abajo, solo confío en que el trabajo que llevamos a cabo dé sus frutos.

- Es palpable el desplome del partido a nivel nacional y autonómico. ¿Le preocupa que pueda influir en su resultado en las municipales?

- Las elecciones municipales son las elecciones de las personas. No se votan las siglas. Estoy confiado porque, a mi juicio, llevamos uno de los mejores equipos de estos comicios, donde mezclamos experiencia e ilusión, combinación idónea para mejorar la ciudad. Garantizamos que somos 100% Huelva y que vamos a defenderla por encima de todo. Nadie nos va a callar.

- Precisamente uno de los mensajes que ha repetido en varias ocasiones es la defensa de Huelva "sin que nadie nos calle".

- Si algo tenemos bueno es que somos libres, nadie nos puede callar porque no tenemos a nadie por encima que nos prohíba reclamar algo para Huelva. Tenemos total libertad para exigir a la Junta de Andalucía y al Gobierno inversiones reales en Huelva.

- ¿Alguna línea roja a la hora de pactar?

- Pactaría con quien me haga alcalde, si bien mis únicas líneas rojas son Vox y Podemos. No entraría en un gobierno donde estuviesen ellos porque sus políticas no serían buenas para la ciudad. Lo que sí es posible es que esta vez no haya mayoría absoluta, algo positivo porque merman el diálogo, el consenso y hacen que se deje de escuchar a la gente.

- Es uno de los nuevos nombres para estas elecciones. ¿Le costó dar el paso para ser candidato?

- La vida municipal es la vida política más bonita que hay. La calle no tiene puertas y siempre hemos hecho política de mucha calle, poco despacho, poca rueda de prensa y mucho contacto con la gente. Creo en este proyecto por que somos una generación no tan joven, pero joven, que pide paso para tomar las riendas de la ciudad para hacer de ella la mejor posible.

- ¿Por qué habría que votar a Ciudadanos el 28 de mayo?

- Porque hay que recuperar la cercanía en la política e inyectar una visión de la política más moderna. A la ciudad le faltan ganas, liderazgo y libertad para reclamar cosas por encima de los partidos. Somos un proyecto 100% Huelva. Somos la alternativa útil.