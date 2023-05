Elecciones Municipales Huelva 2023: Adelante Andalucía propone "más comercios locales y menos multinacionales"

Adelante Andalucía, a través de su candidato a la Alcaldía de Huelva, Jesús Amador Zambrano, propone un nuevo modelo productivo en la ciudad como es el impulso de la economía social, a pequeña escala. Así, desde Adelante Andalucía denuncian la “falta de visión” de los anteriores dirigentes de Huelva "con una economía real, una economía que deje sus beneficios en nuestra ciudad”, apuntaba el cabeza de lista este lunes, junto a su número cinco, Rafael David Soltero.

Así, Amador subraya la, tildada por él mismo, "curiosa paradoja que se da en Huelva". Y es que, explica el candidato andalucista, “en la provincia de hemos cumplido un récord de exportaciones de 9.300 millones de euros, pero son exportaciones de minerales, de la industria química o de monocultivos agroalimentarios”. "Casualmente", continúa, “tenemos también unos datos que nos dicen que 12.000 millones de euros los hemos tenido que importar. Es decir, solo cubrimos el 60% de las importaciones que necesitamos, lo que da como resultado que necesitamos traer de fuera lo que es útil para vivir”. Una situación para la que la candidatura de izquierdas propone como solución la producción local.

Para Amador, “hay una diferencia entre el actual gobierno de Gabriel Cruz y lo que planteamos desde Adelante Andalucía: Gabriel Cruz dice que las instituciones están para ayudar a que las grandes industrias tengan más beneficios y se sale de un pleno para inaugurar un Aldi. Nosotros queremos menos multinacionales y más comercios tradicionales”.

Tal y como apunta Rafael David Soltero, comerciante de la capital onubense y posgraduado en Economía, “la idea del programa que nosotros presentamos en esta materia es clara: ayudar al pequeño comercio frente a las grandes superficies”, algo que, critica, "no ha hecho el actual gobierno municipal", “que en el mejor de los casos lo ha mirado de soslayo, dando la espalda al sufrimiento de cientos de familias que no han podido soportar a la pandemia, que no han podido soportar las guerras y no tienen multinacionales detrás que los apoyen”.

Concretamente, ha continuado Soltero, “nosotros creemos en un Ayuntamiento que apoya el comercio local, que permite sueldos de calidad y que los propietarios de los pequeños comercios, que son nuestros vecinos, acaben teniendo una incidencia en los barrios que haga que no se pierda la cultura de nuestra ciudad y que no tengamos que depender de esas importaciones que, en el mejor de los casos, ha dado la vuelta al mundo para llegar a nosotros”. Por todo ello, “tenemos que ayudar al pequeño comercio. Porque es seña de identidad de Huelva, porque Huelva es una ciudad para vivirla”, ha finalizado.