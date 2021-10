El onubense Juanma Brioso inaugura su exposición 'Huelva desde el aire'

"Hasta el próximo 15 de diciembre estáis invitados a La Grosera, en la calle José nogales 7-9 de Huelva a disfrutar de una de sus irresistibles tartas mientras veis algunas de las imágenes aéreas que he tenido la oportunidad de capturar y recoger en Huelva desde el aire", recoge Brioso en sus redes sociales.

La pasión de Juanma Brioso por la fotografía, la aventura y la tecnología hizo que se aficionara al mundo de los drones. Sus fotos tienen una gran acogida por los vecinos de Huelva en redes sociales, donde sube contenido fotográfico aéreo de los rincones más ocultos y característicos de toda la provincia.

Actualmente realiza trabajos de filmografía aérea para empresas y realiza copias impresas de sus imágenes más populares de Huelva para su exposición y venta.

¿Qué supone para ti presentar tu primera exposición de fotografía?

Es todo un sueño. Hace un año jamás me hubiera imaginado la acogida que tienen mis imágenes por redes sociales y el calor que siento cuando me hacen saber cuánto gusta mi trabajo y los sentimientos que evocan. Es muy bonito. El tener la oportunidad de mostrar en formato físico mi pasión por la fotografía es muy gratificante.

¿Cómo defines la exposición Huelva desde el aire? ¿Qué encontrarán en ella los espectadores?

Es una recopilación de las mejores imágenes aéreas que he podido realizar en este año de ensueño, de altos vuelos. Imágenes realizadas con drone en las que he intentando captar toda la esencia de mi tierra para ser redescubierta tanto por los onubenses como por los que vengan a conocerla.

¿Por qué en La Grosera?

Alberto, el dueño, me ofreció la oportunidad y no me lo pensé dos veces. Suelo ir bastante a merendar a la cafetería, sus tartas son increíbles y él a menudo me felicitaba por mis fotos por redes sociales, así que una cosa llevo a la otra. Llevábamos varios meses pendientes de la exposición y por fin, el mes pasado, decidimos comenzar a darle forma.

¿Cómo has vivido el día de la presentación? ¿Quiénes te acompañaron?

Un completo show, con muchas sorpresas y alegrías. Alberto le tenía preparada una pequeña prueba a mi abuela para terminar de fabricar una de sus tartas y nos reimos muchísimo en el proceso (grabado y subido a Instagram, por supuesto). Con ella, mis padres, mis amigos y vuestras cámaras fue, sin duda, un día inolvidable.

Háblanos de la figura de tu abuela en tu vida, ¿te suele apoyar en tus proyectos? ¿Qué opina de tus fotos?

Es el motor de mi vida. Aunque la chinche más de la cuenta, a diario me doy cuenta de la suerte que tengo de seguir disfrutándola. Intento mostrarle todo lo que hago, pero no se fía mucho de mí, en cuanto me ve aparecer con el drone, corre a esconderse.

¿Cuándo decidiste dedicarte a realizar fotografía aérea?

Siempre me ha interesado muchísimo este tema pero la combinación del confinamiento, de estar más tiempo en casa buscando información y que cada vez los drones sean más accesibles hizo que me lanzara a por uno. Creo que la pandemia fue un punto de inflexión para mucha gente. En mi caso aprendí a apreciar lo que tenemos aquí y combinando con la curiosidad de verlo desde otro punto de vista, hizo que empezara a publicar algunas de las imágenes. El resto es ya historia.

¿Se puede decir que has encontrado tu verdadera vocación en este tipo de fotografía? ¿Te ves en un futuro dedicándote y viviendo de ello?

Aunque actualmente realice trabajos profesionales, aún me considero bastante amateur. Lo compagino con mi actual trabajo y mis estudios. El mundo de los drones está en auge y todo lo que llegue bienvenido será, no estoy cerrado a seguir aprendiendo y formándome y aunque vea muy lejos vivir de la fotografía y la filmografía será un reto muy gratificante de conseguir.