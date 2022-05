El momento más esperado: Konestilo entrega su mural a Manuel Carrasco

El artista urbano Konestilo vuelve a sorprender con una de sus obras. En esta ocasión, el onubense ha retratado a Manuel Carrasco en el parque de El Retiro de Madrid.

Se trata de una de las creaciones realizadas en el marco de la Liga Nacional de Graffiti en la que el artista ha participado recientemente.

"Manuel Carrasco: mi pequeño homenaje al gran Manuel Carrasco en el último evento de la Liga Nacional de Graffiti en el parque de El Retiro en Madrid. Ha sido un placer pintar a este pedazo de artista enamorado de Madrid y de su tierra, a la que lleva siempre por bandera. Espero te guste Lolito", compartía Konestilo en sus redes sociales a finales del pasado 2021.

Tras el detalle del artista urbano, el propio Manuel Carrasco no tardaba en manifestarse: "Ayer recibí un montón de fotos de una exposición de graffitis en el Parque de El Retiro de Madrid, donde me mostraban el trabajo de un genial artista. Konestilo, me gustaría agradecerte desde aquí el honor que me brindas con tu arte", agradecía el cantante.

Pero este mensaje lanzado meses atrás por ambos onubenses en redes sociales se ha materializado físicamente y Konestilo ha podido estrechar en sus brazos a Manuel Carrasco hace unos días antes del concierto del isleño en su tierra.

Un momento único para el artista urbano, ya que pudo entregarle personalmente la obra momentos previos a que Carrasco se subiera al escenario.

"El pasado mes de diciembre realicé una obra en el Parque del Retiro de Madrid para la final de la liga nacional de graffiti. En esta obra quise retratar a mi paisano Manuel Carrasco; un enamorado de Madrid, ciudad que le ha visto crecer y en la que ha creado su familia. Como no pudo pasar a verla en directo, yo quería que la tuviera inmortalizada para siempre en una edición especial. El pasado sábado 21 de mayo, tuve la gran suerte de poder hacerle este regalo que ansiaba antes de su concierto en Isla Cristina (una pasada, la verdad). Muchas gracias a todos los que lo hicieron posible y gracias por recibirme. Espero que lo disfrutes en casa con la familia", ha publicado Konestilo en sus redes sociales.