Aracena, la pintoresca ciudad de la Gruta de las Maravillas, se prepara para recibir a los amantes de las setas con su Festival Gastronómico de la cocina típica del Gurumelo. Este evento, que se llevará a cabo del 18 al 27 de marzo, promete deleitar los paladares con una experiencia culinaria única en el reconocido Restaurante Montecruz, el único recomendado en la localidad serrana por la Guía Michelín.

El gurumelo, una variedad de seta silvestre altamente valorada en la región, es el protagonista indiscutible de esta festividad. Conocido por su sabor exquisito y su textura delicada, el gurumelo es un tesoro culinario que cautiva a los comensales más exigentes. Su recolección es todo un ritual, ya que solo puede ser encontrado en los bosques durante la temporada adecuada, lo que lo convierte en un verdadero manjar.

El Restaurante Montecruz, reconocido por su excelencia gastronómica y su compromiso con los productos locales, se convierte en el epicentro de esta celebración. Durante los días de la fiesta, el chef Manolo y su equipo se esmerarán en crear un menú especial que resaltará las cualidades únicas del gurumelo en platos creativos y deliciosos.

Desde entrantes hasta platos principales y postres, cada creación en el menú del Festival del Gurumelo en Montecruz es una oda a la cocina de temporada y al talento culinario local. Los comensales pueden deleitarse con exquisiteces de gurumelos.

Además de la experiencia gastronómica, la localidad serrana ofrece actividades complementarias para enriquecer la visita de los asistentes como rutas de senderismo para descubrir los secretos de los bosques cercanos, hay algo para todos los aficionados a la naturaleza y la buena mesa.

Por su parte, Miguel Sirlache, colaborador necesario para el evento, ya que es el principal distribuidor de setas de la zona, añade sobre el evento: "Me parece fantástico, como cliente me respeta como distribuidor, y no compra setas a recolectores sin permiso ni licencia para su venta". Dando así a entender la buena relación que hay entre Manolo y él.

En resumen, el Festival del Gurumelo en Aracena es mucho más que un evento culinario; es una celebración de la riqueza gastronómica y cultural de la región, donde la pasión por los ingredientes locales se une con la creatividad en la cocina para ofrecer una experiencia inolvidable.

Los visitantes que se sumerjan en esta festividad estarán seguros de llevarse consigo recuerdos gustativos que perdurarán mucho más allá de su visita a Montecruz. ¡No se pierdan la oportunidad de saborear lo mejor de la cocina serrana en esta emocionante celebración!