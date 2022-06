Dónde comer en el Condado si vas a ver la Saca de las Yeguas

Si vas a disfrutar de la ancestral tradición de la Saca de las Yeguas en Almonte este fin de semana aprovecha para disfrutar y conocer de los encantos que ofrecen los pueblos de alrededor. Tanto Matalascañas y Almonte, como el resto de localidades del Condado onubense regalan un patrimonio único y una gastronomía de cine.

Te dejamos 7 restaurantes.

Bodegón Abuelo Curro (Bollullos Par del Condado)

Localizado en Bollullos Par del Condado, El Bodegón Abuelo Curro ofrece una cocina muy andaluza. Está especializado en carnes a la brasa con carbón de encina, mariscos de Huelva, pescados de la costa, chacinas de la Sierra de Huelva, coquinas, revueltos,... platos elaborados. Prueba sus arroces y sus postres caseros. Y, por supuesto, todo regado con los vinos del Condado. Bodegón Abuelo Curro también ofrece menús para comida de empresas, despedidas de solteros, bodas, bautizos,...

El restaurante cuenta con tres salones y un reservado. En la carta encontrarás: marisco de Huelva: gambas, langostinos y cigalas de la Costa, para comer en cualquiera de sus versiones. Además de chacinas (jamón ibérico, caña de lomo, morcón, queso y surtido de chacinas...); coquinas, almejas y mejillones; pescado frito (taquitos de bacalao, pijotas, boquerones, chocos, puntillitas...); pescado a la placha, carnes a la brasa (presa de paleta, pincho casero, lomo, ternera, chuletón argentino, de Ávila, entrecot de buey...); tablas de jamón, bacalao, salmón... y platos como revueltos, paella (los domingos y festivos), bacalao en salsa de nécoras o lomo ibérico relleno en salsa de almendras.

Este mesón, situado en Almonte, tiene una particularidad que enamora a todos sus visitantes. Rosendo, su dueño, va cada mañana al mercado para elegir los productos del menú del día, son recetas de toda la vida con un sello propio que conquistarán todos los paladares. Además, todos los comensales que eligen el restaurante tienen la posibilidad de asomarse a los fogones para que vean lo que hay de comer.

Así Rosendo cree que "guiar a los clientes hasta la cocina es mucho más cercano que contárselo a través de un trozo de papel". La corvina en salsa de almendras, los cochos con patatas, las alubias con almejas o los cocidos de verduras son algunos de los platos más reclamados por los clientes. En este restaurante se cocina con mucha elaboración y cariño para que los sabores sean de los mejores de la localidad. En cuanto a su oferta de vinos, cabe destacar que también gestionan el Museo del Vino de Almonte y cuentan con unas 80 referencias de caldos en la carta de las que se pueden degustar unos 20.

Según los premios Travellers' Choice-The Best of The Best 2021 de este portal, basados en las opiniones y comentarios de millones de viajeros de todo el mundo, el Restaurante Lopi's, en La Palma del Condado, es uno de los 10 mejores restaurantes de lujo del país. Alta cocina con un denominador común, la materia prima 100% onubense. La esencia de Huelva a través de un viaje por los sabores más carismáticos y señeros de las seis comarcas de la provincia. Así es la cocina del restaurante Lopi's.

Platos únicos con cuidadas elaboraciones al detalle fruto de la pasión de un chef con corazón y alma palmerina. Carlos López, su mujer y su hija son los responsables de hacer felices a los comensales a través de su particular cocina plagada de matices, cariño y un saber hacer propios de los chefs más grandes del país.

Bar Rocío (La Palma)

Si lo que buscas es una degustación de platos típicos de la provincia de Huelva a un precio extraordinario, tienes que visitar este bar en la localidad de La Palma. En el casco histórico de La Palma, a la par de la ermita del Valle (casa de la patrona de la ciudad) se encuentra este bar. Desde 1942,cocina tradicional andaluza ,buen trato, clima familiar. Entre sus recetas destacan las habas con poleo. Un plato icónico de la provincia de Huelva y típica de la localidad palmerina, que organiza, entorno a este plato, una Muestra Gastronómica cada primavera.

Confitería Nuestra Señora del Valle (La Palma)

Para poner la guinda al pastel, no puedes irte del Condado sin haber probado alguno de los mejores dulces caseros, típicos de la zona. El lugar perfecto para disfrutar de un buen postre con sabor a Condado onubense es la Confitería Nuestra Señora del Valle de La Palma del Condado. Ubicada en el corazón de la localidad, junto a la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, en una esquina de la Plaza de España, ofrece una pastelería tradicional. Su distinguido sabor y localización hacen de esta confitería un lugar especial y emblemático. Sus dulces son una referencia en la provincia desde hace más de 60 años.

Muy buenos hojaldres, romanitos, milhojas, tartas y bicotelas. Hacen dulces por encargo y hay quienes vienen de fuera solamente para probar alguna de sus exquisiteces. Los clientes valoran también el buen café que ponen y el excelente trato del personal.

Monteluna (Rociana del Condado)

Es uno de los restaurantes más recomendados en Rociana del Condado. Ubicado en una zona muy buena, al lado del recinto ferial, junto al parque infantil, en la Avenida de la Carretera de Niebla. Encontrarás productos de la tierra con una cocina modernistas y una relación calidad precio adecuada. De este rincón gastronómico en el Condado resaltan además el excelente trato del personal y la calidad de los platos.

Almoradux (Hinojos)

Si quieres comer alejado de la multitud, respirando aire fresco y contemplando un paisaje natural como pocos en Andalucía, tu lugar es el Restaurante Almoradux. Este restaurante construido en ladrillo de barro y madera, esta integrado perfectamente en la naturaleza que le rodea; los pinares y marismas de Hinojos, donde se ofrecen productos de nuestra peculiar despensa, como el venado, el ánsar, la perdiz, espárragos, níscalos, piñones, membrillos, y el exquisito cordero lechal que se alimenta de los abundantes pastos frescos que el entorno posee.