El Teatro de Aracena acoge el Montanera Festival 2022

El Teatro de Aracena acoge el 27 de mayo el Montanera Festival 2022. Un proyecto que plantea cubrir parte de las necesidades socioculturales del municipio, acorde a la oferta y demanda de la zona y responsable con el entorno natural en el que se encuentra.

Un festival para crear espacios de encuentro entre arte, música y ciudadanía generando nuevas oportunidades para el diálogo y la atracción de nuevos visitantes al municipio.

Un evento cultural, de ocio y encuentro que pretende ofrecer una programación musical y de actividades centradas en propuestas de actualidad, abriendo un nuevo horizonte para el descubrimiento de otras propuestas en futuras ediciones. Un encuentro al aire libre sin barreras ni complejos para disfrutar del día, proponiendo nuevos proyectos en torno a este, en el que la música marcará las pautas y la gente será partícipe del festival mediante actividades destinadas a todos los públicos.

Programación

El 27 de mayo será el concierto inaugural del festival, a cargo de María Yfeu y su banda en el Teatro Sierra de Aracena a partir de las 21:00. La apertura será media hora antes, a las 20:30.

María Yfeu, en formato banda, presenta su nuevo disco 'Santo Amaro'. Será el concierto inaugural del Montenera Festival.

Si cierras los ojos y escuchas la voz de María Yfeu, pensarás que estás frente una cantante con tablas sobre el escenario y una trayectoria que le ha hecho beber de numerosas fuentes musicales. Si abres los ojos sigues pensando lo mismo, pero descubres a una chica de 22 años que se ha convertido en una de las sensaciones de la nueva escena nacional. Su eclecticismo, sin corsés ni ataduras, le permite sumergirse en su pasión desde varios prismas, con influencias del jazz, MPB, tropicália, música de autor, pop, rock, punk, post punk, new wave… y especialmente cualquier sonido que venga de movimientos contraculturales y de fusión. La sevillana está llamada a ser, sin duda, una de las voces más interesantes del circuito independiente español y europeo.

El 28 de mayo será el turno de los conciertos en el Recinto Ferial, desde las 13:00. Habrá barra y zona de comida y descanso.

A las 14:00, Rafa Arregui Trio (Sevilla), concierto de Jazz.

Este trío, liderado por el pianista Rafael Arregui, viene a presentarnos una forma de entender la música poco común, acompañado por Rafa Torres al contrabajo y Raul Medina a la batería. Podemos hablar de Jazz, Rock, Clásica o Experimental con ellos pues “deshacerse de toda influencia es imposible, por lo que la opción más inteligente será, aceptarlas todas, no renegar de ninguna, y hacer una música sincera y sin pretensiones”. La alegría y la complicidad son las principales características de esta música que comparten donde la colaboración y la individualidad no son elementos opcionales, sino presentes y entrelazados en todo momento.

A las 18:00, GU VO (Sevilla), grupo de rock experimental.

Trío formado por Edu Escobar (batería), Raul Burrueco (bajo) y Alejandro Ruiz (sintetizadores y voz), músicos de largo recorrido que han pasado por formaciones del circuito independiente de Sevilla como Blacanova, Tannhausser o Beladrone. Gu Vo amplía los horizontes creativos y estilísticos de sus miembros en su primer disco homónimo a través de la experimentación con sintetizadores, bases rítmicas repetitivas y voces tratadas, dando como resultado un viaje de psicodelia electrónica y motorik rock.

A las 20:30, Elemento Deserto (Granada).

Elemento Deserto fue concebido bajo un sol de justicia en las cavernosas badlands del campo granadino. Como los westerns filmados en la zona, o como las propias historias populares del secano andaluz, sus canciones tratan de personajes desventurados, deseos de venganza y amores malditos, temas explorados desde el surrealismo, el simbolismo y en ocasiones, el humor negro. Su búsqueda de un estilo único de rock ácido comenzó con "Santoral" (2016), su primer álbum autoeditado, y prosigue con "Los Montes En Llamas" (2019), ya bajo el paraguas del sello austriaco Mai Lei Bel. Este último disco ha cosechado grandes críticas, apareciendo en las listas de mejores discos del año de medios como Ruta66, Mondosonoro sur o La Ventana Pop.

Tras el parón provocado por la pandemia, el grupo reaparece en 2021 con los singles colaborativos “Cochinilla Blanca” (con Sebastián Orellana) y “En Latitudes Templadas” (con Unidad y Armonía), que tienen también una gran acogida, siendo incluidos en playlists nacionales e internacionales, y preparando el terreno para el lanzamiento del tercer elepé de la banda: “La Hora Maldita”, editado en marzo de 2022. Es en este tercer LP donde la banda depura y perfecciona su sonido hasta alcanzar su cima creativa, en un viaje entre riffs rocosos y ritmos tribales, pero también melodías cálidas y atmósferas lisérgicas.

A las 22:30, Solar Corona (Barcelos, Portugal).

A estas alturas, es natural suponer que el agua de Barcelos (Portugal) tiene algo especial. No sabremos exactamente qué es, pero lo que ha hecho por el rock en el país luso es un logro admirable. De este burbujeo creativo nació Solar Corona, que muestra cómo escribir rock con líneas torcidas. Como debe ser. Formados en 2013, en 2016 se establecieron como cuarteto, con Rodrigo Carvalho (guitarra/sintetizador), Peter Carvalho (batería), José Roberto Gomes (bajo) y Julius Gabriel (saxofón/sintetizador). Tras la publicación de tres EP, llegó "Lightning One", el primer larga duración, resultado de años de trabajo en busca del sonido que triunfaría en esta formación. "Lightning One" es un viaje por las nubes, con las coordenadas adecuadas en la mezcla de José Arantes, masterizada por Chris Hardman y el artwork de Serafim Mendes, que transcribe en una imagen la inmensidad de los caminos psicodélicos-tropicales que se funden en Solar Corona.

A las 00:30, Candeleros (Madrid).

Bebiendo de fuentes como la Cumbia, el Merengue, el Dub y los ritmos africanos y caribeños, Candeleros se entregan a un exorcismo sonoro en el que la mixtura es el medio (nunca el objetivo) para alcanzar estados alterados de conciencia. Ellos son la prueba de que la Cumbia ha llegado a Europa para quedarse. Candeleros, son un sexteto de origen plurinacional (Venezuela, Colombia) que tienen en Madrid su centro de operaciones y que practica una psicodelia multicolor, que cabalga sobre frenéticos ritmos bailables. Sonidos afrocaribeños como identidad, folclor y modernidad en un solo recital. La propuesta de Candeleros está llena de matices y eclecticismos. Con una base de sonidos afrocaribeños, el grupo ofrece una suerte de ritual psicodélico con tambores, guitarra y percusión. William, Fernando, Urko, Sergio, Alex y Andrés, provienen de regiones donde suena el Tambor, la Cumbia y el Son. Sus caminos se cruzan en Madrid gracias a la unión de la familia latinoamericana que alrededor del arte y la cultura, han organizado diversos colectivos y asociaciones con el fin de destacar el sonido y la historia que traen para proyectarla al mundo. Cada uno de ellos tiene proyectos diversos, pero todos enfocados al activismo cultural, el baile, la música y la alegría.