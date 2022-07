La onubense Raquel Alvarado consigue el puesto del verano en el Hotel Tui Blue Isla Cristina

El Tui Blue Isla Cristina Palace ya tiene a las dos empleadas del verano. Se trata de la onubense Raquel Alvarado, que a sus 22 años estudia un grado en comercio internacional en la Universidad de Sevilla; y la tinerfeña de 31 años Tirsa García, técnico de Farmacia.

La onubense y la tinerfeña han conseguido alzarse con el puesto del empleo más suculento del verano en Huelva: #Tuibluetutiplén, el concurso que, un verano más, ha lanzado el hotel isleño para buscar al cliente que quiera el trabajo soñado: cobrar por estar alojado en un hotel con 5 estrellas durante un mes entero.

La elección final de las clientas ganadores tuvo lugar ayer en el hotel. El director del Blog Gastronomía y Moda, Pepelu Martínez, fue el encargado de entregar el premio a la onubense, mientras que la tinerfeña lo recibía a manos de Pepe da Rosa. A su vez, la encargada de presentar la gala fue Lorena Garam, la madrileña que debutó en el concurso el pasado verano.

La de Tenerife disfrutará de su estancia del 4 al 31 de julio de 2022 y la onubense del 1 al 28 de agosto de 2022.

Sin duda, esta jugosa propuesta convirtió el pasado año al hotel isleño en el más famoso del verano, sonando a nivel nacional e, incluso, internacional.

Un auténtico boom que les catapultó a lo más alto. Su director, José Flores, contaba a este medio que a la oferta aplicaron más de 10.000 personas de todo el mundo. Se recibieron candidaturas de influencers muy famosos y reconocidos, como finalistas de Got Talent, La Voz o Masterchef. Y es que el interés por este empleo llegó hasta países como Jordania, Italia, Croacia, República Dominicana, Colombia, Chile... "la repercusión fue abismal", explica el director.

Finalmente, tras un complicado proceso de selección, la artista, actriz, músico y voiceover madrileña Lorena Garam fue la elegida, convirtiéndose en la influencer más popular de la temporada dentro y fuera de nuestras fronteras. Y llevando, por supuesto, el nombre del hotel en el que se hospedaba a lo más alto.

"Creo que he sido la persona elegida porque el equipo no busca a alguien que saque lo bonito del hotel, sino una persona que sepa comunicar adecuadamente una experiencia, desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta y mostrar lo que el destino ofrece realmente. Yo siempre he dicho que mi objetivo es transmitir alegría, energía positiva y disfrute de la vida a la gente, porque llevamos una temporada muy dura. El mostrar ese optimismo e interactuar con la gente a través de las redes sociales es lo que a mí me mueve y lo que creo que ha determinado que yo sea la persona seleccionada para el puesto", explicaba la ganadora tras comenzar la andadura el pasado verano.

Gracias al trabajo de Lorena, fueron muchos los medios de comunicación nacional que se interesaron por el hotel y su novedosa iniciativa. Una oferta que vuelven a repetir este año.

"Este año tenemos la gran novedad de lanzar la oferta de empleo de manera doble, aunque las condiciones de la oferta de empleo serán las mismas: un sueldo de 2.000 euros al mes por contar la experiencia en redes sociales, con todo incluido y disfrutando de todo lo que el hotel ofrece al cliente", explica el director.

Desde este hotel onubense tienen claro que la figura del influencer como "cliente probador" ya es indispensable para el establecimiento. "No es lo mismo que venga una empresa de fuera a hacer fotos o a promocionar un contenido preparado con un marcado carácter publicitario, a que te lo cuente alguien en primera persona, a través de sus vivencias personales, en tiempo real. Desde que se levanta hasta que se acuesta", aclara José Flores.

Asegura el director del Tui Blue Isla Cristina que todavía hay quienes preguntan en el hotel por la anterior influncer, Lorena Garam, ya que el lazo que creó la madrileña con los usuarios y clientes fue enorme. Es por eso que ella también tendrá un papel importante en la nueva campaña, sirviendo de coach a las futuras empleadas de este verano 2022.

"Ella captaba cada momento del día y lo mostraba en sus perfiles sociales. Desde las vistas inigualables que regala el hotel al amanecer, hasta el increíble desayuno buffet, la piscina, las actividades diarias y el entorno incomparable en el que se ubica. Además, atendía las peticiones de medios de comunicación de toda España, que querían conocer todo sobre su estancia...el trabajo de Lorena fue del más alto nivel", confiesa el director.

Una labor que se veía reflejada diariamente en el cliente, que demandaba servicios y confiaba en las valoraciones que constantemente publicaba Lorena en sus redes.

Sin duda, Garam fue todo un acierto. Una profesional que reunía dos de las cualidades que más buscan en las futuras empleadas: una buena estética acorde al perfil del hotel y grandes habilidades de comunicación para hacer frente al esperado aluvión de entrevistas.

"Que la estética de la empleada se adapte a nuestro producto es importantísimo. El año pasado, al ser el primer año, nos asustaba no acertar, a pesar de los perfiles tan cualificados que nos llegaron. Sin embargo, tuvimos mucha suerte. Este año esperamos volver a dar con la persona perfecta para el puesto. La aceptación del verano pasado fue tan grande que todavía recuerdo cómo la gente pedía hacerse fotos con Lorena y lo identificada que se sentía con ella. Una vez hicimos una salida al mercadillo típico del pueblo y ya había señoras esperándola. Fue una bonita experiencia que ojalá volvamos a repetir este verano".

Son conscientes de que a raíz de su novedosa apuesta el pasado verano, han sido muchas las empresas que ahora les imitan, pero agradecen haber marcado tendencia y confían en seguir estando a la vanguardia, ofreciendo lo mejor y mostrándolo de la manera más fiable: a través de los ojos de un cliente normal.

Ahora Lorena Garam servirá de coach los primeros días a las nuevas empleadas del verano.