Así es Lorena Garam, la cliente estrella del Hotel Tui Blue Isla Cristina Palace

El Hotel Tui Blue Isla Cristina Palace es, sin duda, el más famoso del verano. Y no solo porque reúna todos los ingredientes para pasar unas vacaciones de cine ni porque esté ubicado en un entorno incomparable como es Isla Cristina (que también). Su fama ha trascendido fronteras tras el anuncio, hace unos meses, de una novedosa oferta de empleo a la que han aplicado más de 8.600 candidatos de todo el mundo.

El puesto: trabajar como cliente en un entorno de lujo cobrando 2.000 euros al mes. A cambio, al empleado solo se le exige disfrutar de la estancia y compartir su experiencia en redes sociales.

Tras un complicado proceso de selección, la artista, actriz, músico y voiceover madrileña Lorena Garam ha sido finalmente la elegida.

"Un amigo me pasó el anuncio y desde el primer momento me vi con posibilidades. Sabía que era muy difícil (casi 9.000 personas han mandado su CV) pero no dejé de insistir. Envié al equipo diversos e-mails con mi perfil porque quería ir a por todas y a la semana me contestaron para decirme que había sido una de las 20 preseleccionadas. Posteriormente nos hicieron entrevistas por Skype hasta quedar tres y en la fiesta del pasado domingo me proclamé la elegida. Estoy muy feliz", cuenta Garam.

La madrileña estará dada de alta como cualquier otro trabajador de la empresa, tendrá una jornada laboral de ocho horas durante cinco días a la semana (hasta el 15 de septiembre) y durante su jornada laboral tendrá que hacer uso de todos los servicios que ofrece el hotel, para contar su experiencia a través de las redes sociales de la forma más natural y directa posible.

"Creo que he sido la persona elegida porque el equipo no busca a alguien que saque lo bonito del hotel, sino una persona que sepa comunicar adecuadamente una experiencia, desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta y mostrar lo que el destino ofrece realmente. Yo siempre he dicho que mi objetivo es transmitir alegría, energía positiva y disfrute de la vida a la gente, porque llevamos una temporada muy dura. El mostrar ese optimismo e interactuar con la gente a través de las redes sociales es lo que a mí me mueve y lo que creo que ha determinado que yo sea la persona seleccionada para el puesto", explica.

A pesar de que su contrato comenzó oficialmente el pasado 15 de julio, es este lunes cuando Lorena comenzará a reflejar en sus redes sociales el día a día como clienta del hotel.

Además de enseñar lo que el Tui Blue Isla Cristina Palace ofrece, visitará los principales enclaves de Huelva, una provincia que, dice, se muere por descubrir: "No conocía Huelva y tenía muchísimas ganas. Andalucía me despierta buen rollo y para mí estar aquí es un regalo. Esto es otro ritmo y otra forma de vida. Estoy encantada".

Tras la primera toma de contacto, Lorena Garam se reunirá con el equipo de Marketing del hotel para establecer una estrategia de contenidos y poder gestionar con la máxima eficiencia el plan de acción que se le ha encomendado para los próximos meses.

"Estableceremos un plan de acción coordinado para que todo vaya sobre ruedas", cuenta.

Y entre publicación y publicación, Lorena tendrá tiempo de probar los sabores de la tierra más ansiados: "tengo mucha curiosidad por comer mojama de Isla Cristina, así como de conocer las playas vírgenes de la zona", confiesa.

Sobre Lorena Garam

Lorena, para todos muy familiarmente conocida por dar voz en series y spots publicitarios para firmas como Carrefour, Coca Cola o El Corte Inglés, y en cuyo perfil de Instagram cuenta con 39.500 seguidores, entró a los 7 años en el Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza de Madrid, y tras acabar el grado medio de viola y piano se graduó como músico a los 18 años.

Tras terminar sus estudios musicales, la ganadora de la oferta de empleo entró en la Universidad Complutense, donde se formó en Publicidad y Relaciones Públicas. Ha trabajado como redactora creativa en varias agencias de publicidad, siendo precisamente aquí donde descubrió su pasión por los rodajes y la interpretación. En ese momento empezó a formarse en interpretación ante la cámara en Central de Cine y al mismo tiempo, en técnica vocal en la Escuela de Locución y Doblaje Luisa Ezquerra de Madrid.

Al terminar su formación en esta última escuela realizó un Máster en Locución y Presentación de Radio y Televisión. Actualmente compagina su trabajo como actriz y voiceover para diferentes proyectos, con su formación en la Diplomatura en Interpretación para cine y TV en Central de Cine.

Un paraíso junto al mar

Más allá de darse a conocer por la popular oferta de empleo, este paradisíaco hotel es uno de los más exclusivos de la Costa onubense y una de las mejores opciones para disfrutar de la belleza de Isla Cristina a pie de playa.

El Tui Blue Isla Cristina Palace está ubicado junto a la playa Santana y ofrece servicios 5 estrellas diseñados para ofrecer el máximo confort y comodidad en un ambiente único.

Recién renovado, cuenta con suites, wifi gratis, restaurante, Chill Out, acceso directo a la playa…

El complejo vacacional está diseñado para relajarse, reconectarse y dejar atrás la rutina diaria. Durante el día, los usuarios pueden disfrutar de la piscina o sumergirse en el programa de actividades que ofrece la zona spa del hotel. Por las noches, se podrán degustar los mejores productos de la gastronomía de Huelva mientras se ofrecen shows en directo.

Además, alojarse en este hotel es también una buena opción para disfrutar de emocionantes actividades al aire libre o conocer lo más destacado de los alrededores gracias a sus servicios complementarios.

Este lujoso hotel isleño, al igual que el resto del sector, ha tenido que resistir al duro golpe del Covid-19. Una situación complicada que José Flores, su director, aprovechó para reinventarse. "Hace unos meses tuvimos que recortar personal y me vi solo en el hotel a causa de la pandemia. Entonces aproveché para formarme e hice un curso de Community Management. Fue entonces cuando empezó a tomar cuerpo la idea de ofertar un puesto como cliente de nuestro hotel", confiesa.