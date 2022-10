Manuel Carrasco y sus bonitas palabras de aliento para Elena Huelva

Que Manuel Carrasco tiene un corazón de oro es indudable. De hecho, es el carisma y la sencillez del artista, junto a su talento musical, lo que le ha llevado a hacer historia en nuestro país el pasado verano con su última gira 'Hay que vivir el momento'.

Y es que Carrasco muestra su lado más humano siempre que tiene ocasión, también en redes sociales. Esta vez ha protagonizado un momento de lo más especial junto a una de sus fans más especiales, la influencer Elena Huelva. La joven, que combate al cáncer desde la esperanza y el optimismo siempre ha encontrado en la música de Manuel Carrasco una fuente de inspiración. Es por ello que el artista le tiene un cariño especial y estos días ha querido volver a demostrárselo con unas sentidas palabras.

Los últimos dos meses están siendo especialmente duros para la escritora de Mis ganas, ganan. La joven tuvo que someterse al sexto tratamiento de quimioterapia el pasado mes de agosto, y ya entonces vimos cómo hay un amplio sector del mundo de la música, ese en el que se refugia cada vez que le vienen peor dadas, que está pendiente de su evolución. También de estos momentos en los que las fuerzas y la salud le flaquean y necesita de todo el arropo posible, como le ha ocurrido estos últimos días. Tuvo que ser hospitalizada de nuevo, tal y como se pudo ver en su cuenta de Instagram.

"Soñando… que estoy fuera del hospital. Llevo casi todo el día durmiendo y con fatiga por culpa de la morfina, y eso me agobia un poco, la verdad. Las plaquetas siguen igual así que no he podido empezar la quimio, hay que esperar un poquito más. Seguimos", son las palabras con las que acompañaba una imagen en la que se la podía ver tumbada en la cama del hospital.

Manuel Carrasco, que acostumbra a dedicarle su Mujer de las mil batallas en los conciertos, aparece entre sus comentarios brindándole apoyo y enviándole la fuerza necesaria para que no baje los brazos: "¡¡Contigo siempre!! Toda la fuerza del mundo preciosa". De hecho, Universal Music, la compañía detrás de la carrera de Manuel, también le ha colocado tres corazones muy significativos.

Por suerte, esto fue hace unos días y ayer mismo, Elena Huelva, compartía con sus seguidores la buena noticia de que se encontraba mejor y podía regresar a casa.

"Realmente pocas sensaciones son tan increíbles como, después de estar días en el hospital, salir, y que te dé el sol y el aire en la cara. Después he ido a ver el atardecer y ya me ha hecho el día completamente. Soy feliz. Además de que me voy a casa un día con el dolor controlado y sin fatiga. Jeje.", compartía la influencer hace unas horas.