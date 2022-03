Juanmi Parreño: 'Elegiría Aracena como lugar de inspiración para escribir mis canciones'

El cantante onubense Juanmi Parreño estrena nuevo tema musical. Con 'Nunca Estás', lanzado el pasado 28 de enero, el artista se acerca a unas melodías y ritmos más latinos, combinando esto con una letra melancólica sobre el desamor. Este single es compuesto por Juanmi en su totalidad y producido por Jesús Chávez (Estudio Pelícano en Sevilla, productor de artistas como El Arrebato).

En tan solo una semana la canción superó los 18.000 streams en Spotify y despierta emociones y críticas positivas en sus seguidores.

En Huelva, tu destino charlamos con el cantante para conocer más detalles de su nuevo proyecto musical.

-¿Qué vamos a encontrar en 'Nunca estás'?

-Es una canción que escribí a principios de este mismo año 2022 y que me salió de manera natural. En ella hablo de desamor, en contraposición a mi primer single. He compuesto la letra y la música y está producida por Jesús Chávez, un gran productor de artistas como El Arrebato.

-¿Qué respuesta ha tenido?

-En Spotify a día de hoy ha alcanzado las 50.000 reproducciones. Estoy muy contento con la acogida del público.

-¿Cuándo empezaste tu carrera musical?

-Cuando me regalaron mi primera guitarra a las 12 años. Con esa edad ya escribía mis primeras canciones, pero fue con la Banda Maybe (3 componentes de Huelva), en 2015, cuando me estrené como cantante de manera más profesional. Sacamos nuestro primer single en 2018 e hicimos nuestra primera gira nacional, sonando en las principales radios de España. Con esta banda tocamos incluso en Colombinas, en uno de los conciertos organizados por el Ayuntamiento. En 2019 actuamos en el festival 'Coca-Cola Music Experience' compartiendo cartel con artistas como Morat, Louis Tomlinson y Ana Mena.

-A principios del año 2021, decides dar un paso más y lanzarte como solista con tu primer single 'Cuando Tengamos 80'

-Así es. Decidí probar suerte en solitario con una balada Pop con influencias norteamericanas que consiguió sorprender y también tuvo muy buena respuesta. En ella reflexionaba sobre el amor a largo y corto plazo. Por eso digo que la temática es completamente opuesta al nuevo single 'Nunca estás'.

-¿Estos dos singles serán el preámbulo de lo que será tu primer disco?

-Sí. El disco lo tengo en mente, claro. Aunque de momento, me gustaría sacar otros singles más para ir preparando poco a poco shows en directo con canciones nuevas.

-¿Cuándo te vamos a ver actuar en Huelva?

-Ojalá que muy pronto. Estoy pensando ya en crear todo un repertorio para ofrecer en mi tierra el concierto que tanto deseo.

-¿A qué público está dirigida tu música?

-A cualquiera que conecte con ella. No hay un perfil concreto. Me dirijo a todo aquel que sepa entender lo que expresan mis canciones y que se emocione con ellas.

-¿Y cómo te definirías musicalmente?

-Hago un pop melódico con baladas, letras en español y con mucha influencia de sonidos norteamericanos, ya que siempre he escuchado a bandas como 5 seconds of Summer, U2, Justin Bieber...

-Un lugar de la provincia al que te escaparías para componer...

-Me iría a Aracena. Me parece un sitio inspirador con paisajes increíbles. Veraneo en Punta Umbría y también me encanta, pero la Sierra me enamora especialmente.

-Un plato de la gastronomía de Huelva

-Los chocos fritos.