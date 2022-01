Crean una fundación para cumplir la voluntad de Fini de ayudar a los demás

"En la última conversación que tuve con Fini me hizo prometerle que terminaría su nueva novela , inacabada y que su gran amigo y editor Isidoro Cidre Gonzalez lo publicaría y todo el dinero recaudado sería para la creación de la residencia 'Siempre Juntos' , en la cual estaba muy implicado y pensaba estar algún día con su madre", cuenta Soriano en Facebook.

"Cuando subí la historia del 'Piel de cartón', Roberto, que malvivía en las calles junto a su perrita pendiente de una operación de cadera, no se lo pensó dos veces y quiso donar dinero para buscarle una habitación en la que pudiera estar hasta que lo operaran y luego se recuperara durmiendo en una cama y no en el frío suelo de las calles de Huelva.

El ángel Fini pagó el primer mes, ya mañana Roberto se va a dormir durante un mes con su perrita a esa habitación", contaba Soriano.

Un gesto con el que ha querido seguir Soriano ya que, por desgracia, Fini ya no está presente.

"No quiero que su legado de ayudar a los sin voz se quedé en saco roto y aunque no podemos ayudar a todo el mundo quiero seguir sus enseñanzas y ayudar, al menos a Roberto unos meses, hasta que se recupere de la operación y busque trabajo y salga de la calle. Eso es lo que Fini querría. Todo el que quiera ayudar a pagar la estancia del sin voz puede dejar el dinero en una hucha que se pondrá en la librería la Dama Culta de Huelva (calle cardenal Cisneros 4, Huelva) o bizum por un mensaje privado. El último sueño de Fini, de ayudar a los demás seguirá vivo en mí y no voy a defraudarle. Fini, mi Ángel, seguimos tus enseñanzas y tu amor hacia los demás", cuenta.