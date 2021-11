Las onubenses Clara Carrasco y Sara Marín participan en el Festival de Cine con 'Untitled'

La obra Untitled, de las directoras Clara Carrasco y Sara Marín, sigue cosechando éxitos. Tras alzarse como ganadora en la cuarta edición del concurso 'Made in Huelva' (en el marco de WofestHuelva 2021), el trabajo de las onubenses compite ahora en la sección de Cortometrajes Onubenses de la 47 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

"La participación en los festivales nos ha hecho reafirmarnos en la validez de nuestro trabajo y en el camino que hemos decidido seguir. Agradecemos la oportunidad de poder mostrar nuestro trabajo, reivindicar y expresarnos de esta manera en el Festival de Cine de Huelva, una cita tan importante en nuestra ciudad", celebra Carrasco.

El cortometraje cuenta la historia de mujeres de diferentes edades y condiciones que sufren en su propia piel las consecuencias de los arraigados ideales antiabortistas que constituyen nuestro presente. Una crítica a la Iglesia, el poder político y el fáctico, que siguen hoy en día decidiendo el futuro de millones de mujeres alrededor del mundo.

Vuestro corto se centra en la figura de la mujer, que tiene una gran presencia en este festival. En esta edición el 50% de las proyecciones están dirigidas por mujeres ¿Qué os parece?

Siempre es una buena noticia que haya paridad en los festivales de cine, ya sabemos que los porcentajes normalmente suelen ser muy desiguales y esto significa que poco a poco la cosa puede cambiar a mejor. Felicitamos al festival por ello, aunque nuestro deseo es, además, ir avanzando en cortometrajes y películas feministas.

–¿Creéis que poco a poco el cine se está volviendo más inclusivo?

–Sí es cierto que aunque estos últimos años se haya puesto empeño en que el cine sea más inclusivo, aún queda mucho camino por recorrer. La mayoría del alumnado que sale de las escuelas de cine somos mujeres y, a pesar de ello, sigue habiendo mucha menos representación de féminas en los altos puestos, como en dirección de foto o en producción. Si bien es verdad que en el último año, por ejemplo, en los Goya, el 50% de las mujeres fue premiada, se encontró una equidad en el reparto de premios y hubo un 38% de nominadas, una cifra nunca vista hasta el momento. Pero, aún así, siguen haciendo mucha falta películas con una perspectiva, sobre todo, feminista y que nos dejen contar historias.

¿Cómo creéis que va a acoger el público vuestro corto?

Gustó mucho en el Wofest y esperamos que tenga la misma acogida en el Festival... pero también estamos preparadas para las críticas. Untitled habla sobre los derechos de las mujeres, de decidir sobre nuestro cuerpo. Creemos que es un corto valiente e irrespetuoso. Como cualquier cortometraje que se atreva a cuestionar y a poner los derechos de las mujeres por encima del Estado y de la religion, tendrá gente que no lo comprenda o no lo comparta.

–En esencia, ¿Qué va a encontrar el espectador en Untitled?

–Untitled es un videoarte en el que hemos hecho un pequeño recorrido por algunos de los momentos más importantes vividos dentro del movimiento feminista respecto al aborto. Aparecen las protestas ocurridas en Argentina, Polonia y España, además de imágenes grabadas por nosotras mismas, más artísticas y conceptuales, que refuerzan la crítica que hacemos y le dan profundidad creativa.

–¿Cuándo comenzó a fraguarse el cortometraje?

–La idea surgió mientras estudiábamos el ciclo superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen, a finales de 2020, a raíz de las fuertes protestas que hubo en Polonia por la ilegalización del aborto, que no contempla siquiera los casos de violación o malformación del feto.Realizarlo ha sido muy emocionante, no por la complejidad de la producción, sino por ser conscientes de lo que supone grabar lo que estábamos grabando. Las imágenes son fuertes, y nadie en Huelva había hecho algo así antes. Grabarlo ha sido un acto de rebeldía.

–¿Quiénes son vuestros referentes en el mundo del cine y la comunicación audiovisual?

–Arantxa Echevarria, Elizabeth Banks, Todd Solondz y Gaspar Noé son directores que han cambiado nuestra forma de entender el cine. Fotográficamente nos entusiasma el trabajo de Cristina García Rodero, Gerda Taro, Cristina de Middel y Francesca Woodman.

–¿Os veis viviendo del cine en Huelva?

–Sí, además nos encantaría, a pesar de ser complicado, dado que las oportunidades son escasas en la provincia. Pero nos gustaría mucho, también aprovechando los recursos naturales que tenemos en las distintas comarcas: la Sierra, la Costa, las minas y...lo más importante, la luz que tiene Huelva, imprescindible en este mundo.

–¿Se le da el suficiente impulso hoy en día a los jóvenes para que puedan apostar por profesiones como la vuestra?

–Depende de cómo se mire. Sí es verdad que hay más oportunidades que impedimentos, ya que al final existen muchos concursos para nuevos cineastas como este tipo de festivales, en los que hay secciones para fomentar el talento más amateur, pero, a pesar de ello, creemos que todavía sigue faltando impulso. Sigue faltando apoyo de otras personas para que los jóvenes sigamos labrándonos nuestro futuro. Sí es verdad que en la nueva era de Internet al final tenemos la ventaja de estar todos conectados y tener más oportunidades, pero también contamos con una gran desventaja: existe una enorme competencia. Cuesta mucho más porque te tienes que esforzar más para que tu trabajo sobresalga del resto y así llamar la atención de personas que puedan estar interesadas en tu trabajo. Es complicado.

–Sara, ¿Cuál dirías que es tu meta profesionalmente hablando?

–Yo sé que me dedicaré al audiovisual y si tuviera que ponerme una meta sería llegar a un punto de mi carrera en el que poder mantenerme viviendo de esto, que es lo que me gusta y a la vez tener tiempo libre, energía y ganas de seguir haciendo cine, cortometrajes, documentales... seguir teniendo espacio para poder expresarme y poder contar mis ideas independientemente del proyecto. Tener tiempo y ganas para seguir exprensándome. Eso es lo más difícil.

–¿Y cuál es el sueño de Clara Carrasco?

–Personalmente, me encantaría dedicarme a la fotografía y también a la dirección de fotografía en el cine. Siempre me han encantado ambos mundos que van de la mano y sueño con dedicarme a ello. Esa es mi meta y en lo que me veo trabajando toda mi vida.