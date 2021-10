“Ganar el Wofest es un pequeño gran paso para el feminismo en Huelva”

Clara Carrasco y Sara Marín, directoras de Untitled, han sido las ganadoras de la cuarta edición del concurso Made in Huelva, en el marco de WofestHuelva 2021.

Las directoras han sido las grandes triunfadoras de esta última edición de la muestra de cine realizado por mujeres en la provincia de Huelva. El trabajo de Carrasco y Marín ha sido seleccionado por el jurado del certamen, entre cuyos miembros se encontraban la periodista, productora y delegada de CIMA en Andalucía, Inés Romero y el director y distribuidor Javier Asenjo.

El premio, dotado de 1.000 euros, nació hace ya cuatro años con el objetivo de incentivar, visibilizar y promover la creación audiovisual de directoras onubenses. En esta tercera edición se han presentado siete cortometrajes, de los que cuatro resultaron finalistas: además de las ganadoras, María Barragán, por Mamá no trabaja; Rocío Gálamo, por De procesión, poeta; Anita Leblanc, por Imperativo económico.

En las tres últimas convocatorias del concurso ‘Made in Huelva’ se han presentado un total de 34 trabajos, muchos de ellos rodados en la provincia, lo que contribuye además a difundir sus virtudes para la localización de rodajes. Además, han sido realizados expresamente para su exhibición en la muestra onubense, dando buena cuenta del valor que viene adquiriendo edición tras edición WofestHuelva, que en este 2021 ha cumplido ya seis años.

–¿Cómo se sienten tras haber ganado este premio?

–Nos sentimos realmente abrumadas con la acogida que ha tenido este proyecto, no sólo por parte del festival, sino por el jurado y, sobre todo, por el público. Estamos muy contentas porque es un pequeño gran paso para el feminismo en Huelva.

–¿Qué encontramos en el corto Untitled?

–Untitled es un videoarte en el que hemos hecho un pequeño recorrido por algunos de los momentos más importantes vividos dentro del movimiento feminista respecto al aborto. Aparecen las protestas ocurridas en Argentina, Polonia y España, además de imágenes grabadas por nosotras mismas, más artísticas y conceptuales, que refuerzan la crítica que hacemos y le dan profundidad creativa.

–¿Cuándo comenzó a fraguarse el cortometraje y cómo ha sido realizarlo?

–La idea surgió mientras estudiábamos el ciclo superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen, a finales de 2020, a raíz de las fuertes protestas que hubo en Polonia por la ilegalización del aborto, que no contempla siquiera los casos de violación o malformación del feto.Realizarlo ha sido muy emocionante, no por la complejidad de la producción, sino por ser conscientes de lo que supone grabar lo que estábamos grabando. Las imágenes son fuertes, y nadie en Huelva había hecho algo así antes. Grabarlo ha sido un acto de rebeldía.

–¿En qué creen que se han basado para concederles el premio Made in Huelva?

–Creemos que han tenido en cuenta el resultado a nivel técnico y artístico, pero que lo que ha marcado la diferencia ha podido ser la crudeza y la reivindicación que ponemos en cada imagen.

–Una valoración del resto de trabajos propuestos y de las compañeras participantes

–Todos los trabajos expuestos tenían un mensaje claro: un mensaje feminista. Estamos encantadas con el panorama actual de Huelva y con todas las compañeras que han participado en esta edición, son maravillosas y muy profesionales.

–¿Qué opinan de la directora argentina Mariana Barassi, que ha tenido especial presencia en esta edición del Wofest?

–La conocimos a raíz del festival y nos ha hecho querer conocer más acerca de su trabajo. Solo tuvimos la oportunidad de intercambiar con ella unas pocas palabras, sin embargo valoramos mucho la opinión que nos dio sobre Untitled, que fue muy positiva.

–¿Qué supone esta distinción en vuestra carrera?

–Desde luego nos llena de ilusión y nos da mucha más fuerza y energía para seguir adelante con nuevos proyectos. Ha sido un gran empujón y estamos muy agradecidas.

–¿Quiénes son sus referentes en el mundo del cine y la comunicación audiovisual?

–Arantxa Echevarria, Elizabeth Banks, Todd Solondz y Gaspar Noé son directores que han cambiado nuestra forma de entender el cine. Fotográficamente nos entusiasma el trabajo de Cristina García Rodero, Gerda Taro, Cristina de Middel y Francesca Woodman.

–Un referente en Huelva

–La fotógrafa Pilar Lozano (@plasticocruel).

–¿Qué les parece la iniciativa de Wofest con este tipo de premios para incentivar la figura de la mujer en el cine?

–Creemos que es realmente muy necesario que existan este tipo de festivales, que ponen en valor trabajos realizados por directoras, cuyas películas o cortometrajes no siempre pueden llegar al público en igualdad de condiciones que las de los directores.

–¿Hay oportunidades en el mundo del cine en nuestra provincia?

–No. Tienes que estar muy metido en el mundo del cine para que te llegue la oportunidad de hacer una película aquí en Huelva porque se dan muy pocas y desde aquí tampoco hay muchas ayudas. Si eres un nuevo realizador lo tienes complicado, sinceramente.

–¿Se ven haciendo cine en el futuro desde Huelva?

–Sí, además nos encantaría, a pesar de ser complicado, dado que las oportunidade son escasas en la provincia. Pero nos gustaría mucho, también aprovechando los recursos naturales que tenemos en las distintas comarcas: la Sierra, la Costa, las minas y...lo más importante, la luz que tiene Huelva, imprescindible en este mundo.

–¿Se le da el suficiente impulso hoy en día a los jóvenes para que puedan apostar por profesiones como la vuestra?

–Depende de cómo se mire. Sí es verdad que hay más oportunidades que impedimentos, ya que al final existen muchos concursos para nuevos cineastas como este tipo de festivales, en los que hay secciones para fomentar el talento más amateur, pero, a pesar de ello, creemos que todavía sigue faltando impulso. Sigue faltando apoyo de otras personas para que los jóvenes sigamos labrándonos nuestro futuro. Sí es verdad que en la nueva era de Internet al final tenemos la ventaja de estar todos conectados y tener más oportunidades, pero también contamos con una gran desventaja: existe una enorme competencia. Cuesta mucho más porque te tienes que esforzar más para que tu trabajo sobresalga del resto y así llamar la atención de personas que puedan estar interesadas en tu trabajo. Es complicado.

–Sara, ¿Cuál diría que es su meta profesionalmente hablando?

–Yo sé que me dedicaré al audiovisual y si tuviera que ponerme una meta sería llegar a un punto de mi carrera en el que poder mantenerme viviendo de esto, que es lo que me gusta y a la vez tener tiempo libre, energía y ganas de seguir haciendo cine, cortometrajes, documentales... seguir teniendo espacio para poder expresarme y poder contar mis ideas independientemente del proyecto. Tener tiempo y ganas para seguir exprensándome. Eso es lo más difícil.

–¿Y cuál es el sueño de Clara Carrasco?

–Personalmente, me encantaría dedicarme a la fotografía y también a la dirección de fotografía en el cine. Siempre me han encantado ambos mundos que van de la mano y sueño con dedicarme a ello. Esa es mi meta y en lo que me veo trabajando toda mi vida.

–Más allá del Wofest, que es precisamente un festival para fomentar la figura de la mujer en el cine, ¿les han cerrado alguna vez alguna puerta profesional por ser mujer?

–Cerrarnos una puerta en la cara literalmente no, pero sí hemos vivido muchas situaciones paternalistas en el trabajo. De estar Sara trabajando en un rodaje (ella es técnica en realización y en iluminación de imagen con experiencia de seis años) y que un compañero se parara a explicarle algún detalle mínimo y básico de la profesión. Son gestos que indirectamente denotan que se sienten por encima. En resumidas cuentas, sí se sufren actitudes machistas por parte de compañeros en esta profesión. Somos conscientes de que este videoarte nos puede cerrar muchas puertas, por tratarse de un tema tan controvertido como es el aborto y por abordarse en un lenguaje como el que usamos, directo y, a veces, no muy agradable. Habrá gente a la que esto le cree rechazo, por la imagen feminista que lleva, tan marcada.

–¿Es el cine inclusivo hoy en día?

–Sí es cierto que aunque estos últimos años se haya puesto empeño en que el cine sea más inclusivo, aún queda mucho camino por recorrer. La mayoría del alumnado que sale de las escuelas de cine somos mujeres y, a pesar de ello, sigue habiendo mucha menos representación de féminas en los altos puestos, como en dirección de foto o en producción. Si bien es verdad que en el último año, por ejemplo, en los Goya, el 50% de las mujeres fue premiada, se encontró una equidad en el reparto de premios y hubo un 38% de nominadas, una cifra nunca vista hasta el momento. Pero, aún así, siguen haciendo mucha falta películas con una perspectiva, sobre todo, feminista y que nos dejen contar historias.

–¿Ha habido algún mensaje que les haya llegado especialmente?

–Sí. Rocío Gálamo nos dijo: “Este premio es mucho más que eso. Es un grito de esperanza al feminismo y al arte reivindicativo en este pequeño rinconcito de una España que se tambalea”.