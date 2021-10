César López: "Och8 vientos tiene la esencia de Huelva"

El onubense César López lleva más de quince años ligado al grupo Och8 Vientos, una de las bandas musicales más veteranas de la escena local de Huelva.

A lo largo de sus quince años de trayectoria, ha viajado junto a su grupo entre estilos e influencias dispares, intentando relacionar el concepto de música popular de su ciudad, donde coexistieron colonias inglesas durante los últimos dos siglos, con las percepciones más próximas a las manifestaciones del sur.

Unos ritmos que se mueven entre el pop clásico inglés, el rock y la música de la tierra.

Hace tan solo unos meses publicaban Días y lunas, su cuarto trabajo discográfico, con el que han estado de gira por la provincia de Huelva durante todo el verano y ahora, por fin, presentan públicamente su nuevo single Voy a ser yo. Un nuevo tema que ha sido rodado en el Paraje Natural Marismas del Odiel.

La agrupación ha ido cambiando de integrantes a lo largo de todos estos años, pero solo has permanecido tú, César, ¿Quiénes componen hoy en día Och8 Vientos?

Yo soy el componente del grupo más veterano. Desde que iniciamos el proyecto han ido pasando diferentes músicos por la banda, pero yo me he mantenido todo este tiempo. Desde hace ya unos 8 años trabajo con Vicente Maroto, que toca el bajo y me ayuda a componer los temas. La cantante, Miriam Pérez, se incorporó hace unos dos años y desde hace poco tambien se han unido al proyecto David Núñez (al piano) del centro ETHOS y Manuel Moreno (batería). Todos de Huelva y provincia.

¿Cómo ha ido la gira este verano?

A pesar de la situación del Covid el balance ha sido muy positivo. Aunque no hemos podido salir de la provincia, hemos recorrido casi una decena de pueblos onubenses y hemos tenido una buenísima aceptación.

¿Qué tipo de música hace Och8 Vientos?

Yo siempre he hecho música de todo tipo y siempre he dicho que lo que yo hago es música, en esencia. Definirme u optar por un estilo parece que te encasilla y te limita. La verdad es que nunca me he planteado eso, ya que siempre he variado de estilos a lo largo de mi trayectoria musical. Lo que sí puedo decir es que siempre me ha inspirado lo no comercial, aunque a veces uno no tenga más remedio que entrar por el aro. Pero siempre he huido de todos esos ritmos y patrones musicales que se ponen de moda. Salimos de lo estándar y tratamos de crear un lenguaje propio, a veces arriesgado. Lo hagamos bien, mal o regular, siempre intentamos no copiar.

El nuevo videoclip lo habéis grabado íntegramente en espacios naturales de la provincia.

Sí, en Marismas del Odiel. Uno de los escenarios que más nos enamora de Huelva. Nuestro trabajo y nuestro grupo, en general, tiene la esencia de Huelva. No nos limitamos a frases hechas. Nosotros intentamos reivindicar el papel del músico artesano que vive en esta tierra sin ir de estrellas. Tenemos seguidores a nivel de España y siempre nos hemos sentido de aquí, gente normal que vive, defiende y se siente de su tierra. De hecho, el mismo nombre de la banda, 'Och8 vientos' hace mención a ella. Es la rosa de los vientos, la forma de navegar que tenían los marineros en el siglo XVII, así que hasta eso lo tenemos de Huelva. A mí este lugar me parece maravilloso. Yo soy de aquí, pero si pudiera elegir, elegiría vivir aquí sin lugar a dudas. Por ello, todo lo que hacemos y lo que somos tiene connotaciones onubenses: desde el mar, hasta el clima y los paisajes. Somos Huelva, es mi esencia, lo que soy y así lo transmito también con mi música.

¿Os habéis sentido respaldados por la gente de Huelva durante todos estos años?

Sin duda. Yo sí puedo decir que soy profeta en mi tierra. Me siento querido y admirado por los onubenses. He tenido la suerte de componer el himno del Recre y de tocar en mi tierra innumerables ocasiones. La gente reconoce el trabajo y me muestra su cariño. Yo voy a comprar al Mercadona y la gente me para. Y eso me encanta. Para mí es un privilegio hacer música en mi casa y para mi gente. Tengo esa suerte.

Compaginas tu faceta en el grupo con clases de música, ¿Cómo es tu día a día?

Hace unos años cuando empecé mi carrera profesional como músico, me marché un tiempo a Madrid y pude comprobar lo complicado que era vivir como músico. Es un trabajo muy complejo, por eso continué mis estudios y me Licencié en Filosofía y Letras. Lo que me abrió la puerta a poder realizar unas oposiciones. Compaginé mis estudios con los conciertos y fue una locura. He estudiado en autobuses, aviones, y hoteles. Pero finalmente conseguí aprobar y hoy en día soy profesor de Secundaria de Música, en un Instituto de Corrales. Algo que me hace inmensamente feliz, porque sigo ligado a mi gran pasión. En mi vida todo gira entorno a la música. Gracias a mis horarios también tengo tiempo para dedicarlo a mis conciertos y a mi grupo.

¿Qué es para ti lo mejor de Huelva?

Sería imposible elegir. Ayamonte, Punta Umbría, Lepe, Isla Cristina, Mazagón...las playas de Huelva en general me parecen una verdadera pasada. Al igual que los espacios naturales, como Marismas del Odiel, un paraíso que disfruto con mis entrenamientos, ya que hago triatlón y este es mi particular paraíso para hacer deporte.

¿Quiénes son tus referentes en Huelva?

Rocío Márquez y Martirio son para mí dos grandes artistas de Huelva, a las que respeto y admiro.