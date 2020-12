La última salida de 2020 del Sporting le lleva al campo del líder

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca visita mañana sábado al líder de la Primera Iberdrola, la U.D. Granadilla Tenerife EGATESA, en el último encuentro como visitante de 2020. Será a partir de las 12:00 horas (13:00 horario peninsular español) en el campo de La Palmera de San Isidro, en Granadilla de Abona.

Se trata del encuentro de la 12ª jornada en la Primera Iberdrola, que llega tras romper el pasado miércoles una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota. No será tarea fácil ni un campo que se le dé históricamente bien al equipo, aunque el pasado 4 de enero consiguió una victoria contundente por 1-3 en el partido de la pasada campaña.

La entrenadora del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, Jenny Benítez, calificó el encuentro ante el Rayo Vallecano como "un partido plano entre dos equipos que se jugaban mucho y creo que lo único que cambió el resultado fue el penalti, que fue un penalti clarísimo y que no podemos cometer ese tipo de errores". "El equipo prácticamente no concedió acciones y el Rayo igual. El partido fue plano para los dos equipos, no hubo nada que se pudiese decir que se podía cambiar el partido pero es verdad que lo intentamos, pero no pudo ser", continuó.

Pero ya ese encuentro es pasado y el equipo ha mirado ya hacia el partido del sábado en Tenerife: "hemos hecho una pequeña activación, charla, intentar ver al rival con el que nos vamos a enfrentar el sábado, saber cómo juegan, intentar atacarle lo mejor posible, defenderle lo mejor posible y es lo que hemos estado trabajando".

Jenny Benítez solo ha podido dirigir antes de viajar hoy a tierras esa sesión de ayer por la mañana en el campo municipal de la barriada onubense de Los Rosales de Balbueno, donde dirigió una breve sesión en la que combinó la recuperación tras el partido ante el Rayo Vallecano con cuestiones tácticas sobre el partido de este fin de semana.

También alabó la temporada que viene haciendo la U.D. Granadilla Tenerife EGATESA, líder de la competición hasta la fecha: "está en una dinámica muy positiva, creo que el equipo ha trabajado muy bien desde que perdió con el Madrid 0-1 y a la vista está: van primeras, no es regalo, es su trabajo, gracias a todo lo que están haciendo y creo que es bueno que Tenerife, un equipo independiente, como nosotros, esté situado ahí arriba en la tabla y se nos dé a todos los demás la importancia que nosotros también necesitamos como club porque somos independientes pero creo que somos igual de válidos que los demás".

La entrenadora onubense ha desplazado a las siguientes 17 futbolistas a Tenerife: Chelsea, Ana Carol, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Mikela Waldman, Claire Falknor, Fatou Kanteh, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Dany Helena, Jeni Morilla, Anna Buhigas, Pau, Patri Ojeda, Castelló, Yoko Tanaka, y Pamela Begić.

La expedición partió en la mañana de hoy desde Huelva, aunque no pudo volar hasta por la tarde debido a los retrasos en los vuelos en el aeropuerto de Sevilla debido a la niebla. De hecho, el equipo tuvo que ser trasladado hacia Jerez de la Frontera, en cuyo aeropuerto pudo despegar en torno a las 15:15 horas.

La consigna es clara, ya que en los dos encuentros que quedan para acabar este año 2020 se quieren obtener resultados positivos: "nosotros vamos a competir al máximo y vamos a sacar a las once mejores futbolistas que estén disponibles. Nosotros tenemos que intentar sumar antes del parón de Navidades y tenemos dos partidos para intentar sumar que es verdad que son rivales muy difíciles pero nada en esta vida es imposible".