Una plantilla versátil en el Recre IES La Orden

El Recreativo Bádminton IES La Orden venció por 5-2 al Benalmádena en la primera jornada de la TOP8 LaLigaSports. Arropados por su afición en el Andrés Estrada, los volantistas albiazules se hicieron fuertes y consiguieron los tres puntos frente a un rival que no se lo puso nada fácil.

La plantilla de esta temporada se define no sólo por las ganas, sino también por la versatilidad. Así, y ante la ausencia de jugadores como Pablo Abián o Telma Santos, fueron los nuevos fichajes quienes supieron lucirse sobre el tapiz. En primer lugar, Osleni Guerrero completó un gran dobles masculino, precisamente junto a Víctor Martín, que volvió a jugar después de dos años en los que se ha estado recuperando de una lesión. Asimismo, en los individuales, tanto Guerrero como Martín le pusieron garra, talento y buen hacer para vencer a los volantistas del Benalmádena.

En el caso del bloque femenino, Haideé Ojeda, Belén Rodríguez y Laura Santos encabezaron un juego en el que también estuvieron acertadas. Santos jugó por primera vez en el feudo recreativista y lo hizo de la mano de Haideé Ojeda, con quien se complementó de la mejor forma posible para ganar el dobles femenino. Los dos únicos puntos que perdió el IES La Orden llegaron en los individuales, en los que ni Belén Rodríguez ni Laura Santos tuvieron suerte.

Al término del encuentro, Paco Ojeda realizó un balance más que positivo. Así, explicó que “teníamos nuestras dudas porque este era el único equipo que podíamos alinear, pero todo ha salido bien y tenemos una plantilla fuerte”. El hecho de que muchos de los jugadores tengan compromisos internacionales durante este año no es motivo de excusa para el técnico, que señaló que “hemos formado un equipo con suficiente garantía como para que no se noten los cambios cuando falten algunos jugadores y precisamente en este encuentro no se ha notado nada”.

Como análisis, Ojeda destacó que “el equipo ha estado fenomenal, me alegro muchísimo por Víctor Martín porque ha vuelto después de dos años de lesión” y apuntó que “tanto Osleni como Laura han estado geniales”. Por otro lado, en cuanto a Benalmádena insistió en que “son un equipo duro y siempre hay que trabajar mucho para ganarles ”.

En calidad de capitán, Eliezer Ojeda explicó que “no lo teníamos nada claro al principio del encuentro porque teníamos bajas importantes e incluso en un principio contábamos con más jugadores para la jornada”. Asimismo, sobre el partido destacó que “hemos trabajado bien; estamos contentos y pensamos desde ya en el próximo encuentro”.

De esta forma, el IES La Orden se prepara ya para recibir al Arjonilla el próximo 21 de septiembre de nuevo en su feudo del Andrés Estrada.