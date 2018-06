La ilusión sigue intacta en el Enrique Benítez

El Enrique Benítez no renuncia a su sueño de lograr una de las plazas en la LEB plata que la remodelación de la competición le puede brindar. Así lo transmitió a sus socios en la asamblea que tuvo lugar ayer en el hotel Familia Conde de la capital onubense. Es el principal frente que tiene abierta la entidad, aunque el club trabaja con los pies en el suelo ante cualquier escenario. Los socios del club recibieron el informe correspondiente a la temporada a cargo de sus directivos, a la par que conocieron el estado en el que se encuentran las gestiones con las diferentes instancias de cara a lograr la plaza en la LEB plata.

Por ello, el Enrique Benítez aprobó un presupuesto que rondará los 120.000 euros para el próximo ejercicio, una cifra similar a la de la campaña pasada. Es la cantidad con la que saldría inicialmente en la EBA si finalmente no puede optar a la plaza en categoría superior. El club onubense no quiere asumir unos compromisos que no pueda asumir.

No obstante, el proyecto para jugar en LEB plata está sobre la mesa. Su presidente, Enrique Escalante, confirmó al término de la asamblea que en los próximos días mantendrá una nueva ronda de contactos con las instituciones para tomar una decisión definitiva ya que la fecha límite expira el 6 de julio.

En caso de recibir los apoyos necesarios, el Enrique Benítez elevaría su presupuesto hasta los 200.000 euros para hacer frente a una plantilla más cara acorde a la categoría, desplazamientos con condiciones diferentes y coste superior, además del gasto necesario para adaptar la estructura del club a su nueva realidad.