Abel Gómez, tras la derrota en Granada: "Nos ha podido el miedo a perder lo que teníamos"

Momentos duros para el Recreativo de Huelva tras perder en Granada un partido que ganaba al descanso. El técnico albiazul, Abel Gómez, pasó por la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes para analizar lo que había dado de sí un partido que deja matemáticamente sin opciones al Decano de disputar los playoff de ascenso a Segunda División.

El entrenador del Recre comenzó confesando que la plantilla "tenía mucha ilusión puesta y no ha podido ser. La gente bastante jodida. Tenemos que levantar el ánimo y tener la cabeza alta por la temporada pero ahora es un momento duro".

"Hemos hecho una buena primera parte en la que hemos tenido alguna más para meter el segundo, la de Antonio sobre todo que se fue a córner. Al final desde dentro manejar este tipo de situaciones es difícil, el miedo a perder lo que tienes. Yo creo que hemos estado en la segunda parte muy temerosos, nos ha costado. Son dos acciones evitables, un despeje de Rahim que se va al centro y luego el penalti. Es verdad que son dos acciones muy puntuales pero no es el resultado que queríamos", analizaba visiblemente desanimado por la situación.

Analizando más fríamente lo que ha dado de sí la temporada en general, Abel Gómez mantenía que "hemos hecho una buena temporada. Ahora mismo le daremos un poco de más valor con el paso de los días. Ha sido un año difícil en muchos aspectos. Los chavales lo han dado todo y te vas jodido por ellos. Es un grupo fenomenal que han trabajado muy bien el día a día que han tenido esos valores de compañerismo, respeto, unión, de ir todos a una. Eso es lo que ha hecho que hayamos estado arriba todo el año. Nos llevamos una desilusión".

Sobre la falta de refuerzos en el mercado invernal, insistía en que "los entrenadores tenemos que sacar rendimiento a lo que tenemos. El rendimiento de muchos jugadores ha llegado donde ha llegado. Dar la enhorabuena por lo que han hecho y corregir y mejorar para la temporada que viene".

Gómez reconoció saber el resultado del resto de los partidos en el descanso, aunque "eso no tiene que ser el motivo por el cual la segunda parte no hemos estado bien. Ha sido el miedo a perder esos tres puntos. No estar sueltos, no estar cómodos en el campo y nos ha costado".

Por último, con respecto a su vuelta a Granada varios años después, comentó que "ha sido especial volver a pisar Los Cármenes y ver cómo está el estadio. Uno se siente orgulloso de volver a casa y desearle al Granada y al filial lo mejor en el futuro".