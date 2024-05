El chico con la camiseta del Barcelona al que no dejaron entrar al Pizjuán es de Marbella y estudia en Huelva

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en redes sociales sobre un aficionado del FC Barcelona que se había quedado sin entrar al Ramón Sánchez-Pizjuán por llevar la camiseta blaugrana cuando ya había comprado su entrada. En unas declaraciones recogidas por El Desmarque, Miguel Ángel relataba que se había gastado 200 euros en comprar una entrada para un partido al que nunca pudo entrar. Concretamente en preferencia, justo detrás del banquillo donde se sentaría por última vez Xavi Hernández como entrenador culé.

Pese a que en un primer momento las redes sociales ardían por el mero hecho de que era onubense y se había desplazado desde Huelva para presenciar el encuentro, lo cierto es que no es del todo así. Miguel Ángel es natural de Marbella, pero está afincado en Huelva porque está cursando un grado superior de informática en el IES La Marisma. "Yo soy malagueño, de Marbella. En ningún momento dije que era de Huelva, solo que estudio allí", cuenta el aficionado a Huelva Información.

Para Miguel Ángel era la primera vez que se desplazaba a ver un partido del FC Barcelona en directo. "Yo llegué a Sevilla sobre las seis y pico o por ahí. Me comí un atasco y aparqué súper lejos, porque para aparcar en Sevilla es imposible. Entonces me fui andando, que eran unos cinco kilómetros de donde estaba yo y cuando llegué allí pues imagínate la cara que se me quedó", expresa.

Aunque en principio parecía que podía pasar, fueron los propios aficionados sevillistas quienes avisaron de que no se podía entrar con distintivos del Barcelona a no ser que fuera en la zona visitante: "Yo estaba a punto de entrar. El de seguridad se me quedó mirando raro pero no me dijo nada. Pero un aficionado del Sevilla que llegó detrás mía le dijo al de seguridad que yo no podía pasar por llevar la camiseta del Barcelona, y ahí es cuando me dijo que era verdad y me quedé fuera", manifiesta.

Desesperado por no encontrar soluciones, decidió darle la vuelta a la camiseta y ponérsela del revés. Tampoco fue posible. Miguel Ángel relata que "la entrada la tenía comprada desde hace muchísimo tiempo y el comunicado salió hace pocos días, creo que el miércoles. Yo le pedía a la gente a ver si me podía dar la camiseta pero todo el mundo me decía que lo tenía merecido porque el Barça hizo lo mismo en Montjuic, pero yo no tengo la culpa", relata.

A pesar de que intentó incluso comprar una camiseta en la tienda del Sevilla FC, no le dejaron pasar porque ya estaba cerrada, por lo que no le quedó más remedio que volverse a Huelva sin ver el partido. Miguel Ángel señala que ha recibido comentarios bastante feos en redes sociales, sobre todo "diciendo que si yo era de Huelva tenía que ser del Recre, que era un cateto, cuando ni siquiera soy de Huelva". No obstante, hay quienes se han volcado con él y aseguran que intentarán ponerse en contacto con el FC Barcelona para trasladarles el caso y que Miguel Ángel pueda cumplir su sueño de ver a su equipo en directo.